Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «В туре по США в каждом городе, где мы выступали, был агент ФБР, который за мною присматривал»

«В 2000-х, когда к нам пришла известность, началось и повышенное внимание к моей особе, — вспоминает Cristina Scabbia, — например, однажды прислали обручальное кольцо. Его отправитель пояснил, что только что выбрался из токсичных отношений и благодарил, что мой голос спас его от «чего-то очень плохого».

Эта вот история запомнилась, она была особенная. Но при этом попадались и более стремные ребята, настоящие сталкеры, которые меня везде преследовали и были потенциально опасны. Присылали мне всякие мерзкие письма и фото, на которых были то какие-то зародыши, то мое собственное изображение, покрытое кровью.

Дело зашло так далеко, что, например, в американском турне пришлось обратиться за помощью к ФБР. Так, в каждом городе, где мы выступали, был агент, который за мною присматривал. Это было нервно. А еще и скучно, потому что я была прикована к туровому автобусу».

Сейчас страшные времена, надо полагать, позади, ну и, в качестве романтической новости, 14 февраля у LACUNA COIL вышел альбом Sleepless Empire. И кто еще не видел/не слушал, вот набор видео к его песням.

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