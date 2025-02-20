Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «В туре по США в каждом городе, где мы выступали, был агент ФБР, который за мною присматривал»Блог
«В 2000-х, когда к нам пришла известность, началось и повышенное внимание к моей особе, — вспоминает Cristina Scabbia, — например, однажды прислали обручальное кольцо. Его отправитель пояснил, что только что выбрался из токсичных отношений и благодарил, что мой голос спас его от «чего-то очень плохого».
Эта вот история запомнилась, она была особенная. Но при этом попадались и более стремные ребята, настоящие сталкеры, которые меня везде преследовали и были потенциально опасны. Присылали мне всякие мерзкие письма и фото, на которых были то какие-то зародыши, то мое собственное изображение, покрытое кровью.
Дело зашло так далеко, что, например, в американском турне пришлось обратиться за помощью к ФБР. Так, в каждом городе, где мы выступали, был агент, который за мною присматривал. Это было нервно. А еще и скучно, потому что я была прикована к туровому автобусу».
Сейчас страшные времена, надо полагать, позади, ну и, в качестве романтической новости, 14 февраля у LACUNA COIL вышел альбом Sleepless Empire. И кто еще не видел/не слушал, вот набор видео к его песням.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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Комментарии
Ветошь:
Шапка-самосранка:
Очко… эх, блин, такая кликуха пропала для небезызвестного Д.Б.! =)) Да ещё и название группы WC =)) Ну, что ж поделаешь… ;))
Лично мне у Щупака реально нравился только Iratus …
G D:
Думаю, в большей степени они сделали это, чтобы тряхнуть стариной — имеют право. Post Malone, в целом, хоть и не Курт, но на месте вокалиста смотрится (и слышится) куда лучше…
Килемал:
Дайте им номер Каспаряна он им обьяснит, что живой вокалист вовсе не обязателен…
Bloody JJ:
«Какой ты чувствительный мальчик, Томми!» — хочется сказать большинству комментаторов.
Ну хотят деды побренчать старые песенки, да заодно денежек заработать. Вам �…
николай:
Юрий:
Это как «Гражданская Оборона» с Кипеловым на вокале )) Нет уж , оставьте Кобейна в покое !!!…
Другой Александр:
Нет.…
G D:
jurgai написал(а):
G D написал(а):
Старик Осборн уже сдал назад и заявил, что просто не вытянет целый сэтлист.
Собственно, что и ожидалось.
сколько сможет столько и …
Виктор:
jurgai:
G D написал(а):
Старик Осборн уже сдал назад и заявил, что просто не вытянет целый сэтлист.
Собственно, что и ожидалось.
сколько сможет столько и выступит. бил…
Anna Stasiya:
Новый материал белорусских электро-блэковых революционеров, создававших странные кроссжанровые штуки, когда это еще не стало трендом, пришлось ждать шесть лет. Ал…
G D:
Старик Осборн уже сдал назад и заявил, что просто не вытянет целый сэтлист.
Собственно, что и ожидалось.…
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