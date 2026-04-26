CREMATORY с возрастом, кажется, не только не замедляются, но стараются напоминать о себе постоянно: концертами, юбилеями, синглами, анонсами — иными словами, приближаются к 35-летию группы в максимальной готовности. В прошлом году у немцев вышел 17-й альбом Destination, а на этот они подготовили пару новых синглов, сборник хитов всех времен в нескольких томах, а также юбилейный европейский (преимущественно немецкий, и мы знаем почему) и фестивальный бест-оф тур.
Первый диск компиляции лучшего, что, по ощущением самих CREMATORY, у них выходило, будет англоязычным.
The Eyes of Suffering
Shadows of Mine
Tears of Time
Lost in Myself
For Love
Fly
The Fallen
Greed
Pray
Shadowmaker
Ravens Calling
Rise and Fall
Inglorious Darkness
Destination
Future Is a Lonely Place
Born
Wrong Side of the Mirror
Второй, логично, на немецком.
Ist Es Wahr
Ewigkeit
Tick Tack
Kaltes Feuer
Höllenbrand
Kein Liebeslied
Auf Der Flucht
Haus mit Garten
Falsche Tränen
Kommt Näher
Virus
Tränen der Zeit
Trümmerwelten
Welt Aus Glas
Das Letzte Ticket
Blind
Flammenmeer
Ну и вот новинки к изданию. В доказательство, что живы не только старыми хитами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 116
Обновления
-
CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена
-
1914 оштрафованы итальянской финансовой полицией
-
Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты
-
Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
-
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
Комментарии
россия-чума 21 века:
Ваше величество написал(а):
jurgai написал(а):
вечер душещипательных историй — одни цыганы обобрали других
Немного не так , бывшие фашисты обобрали фашистов нын…
Черноярец:
kvltist написал(а):
Про музыку как всегда — все слишком субъективно, понятное дело, по реализации ранний Димму наивный и незрелый может, зато по новаторству и душев…
Ваше величество:
jurgai написал(а):
вечер душещипательных историй — одни цыганы обобрали других
Немного не так , бывшие фашисты обобрали фашистов нынешних.…
Ваше величество:
D.:
Вы, говно, реально вообразили, что закопали Blackness? — Умрите, воскресните и закопайте сами себя!
Дебилам с Востока: слушайте новый Itdabquth Qliphoth!
Дебилам с Запада: слушайт…
jurgai:
вечер душещипательных историй — одни цыганы обобрали других…
Чорны:
Христос Не Воскрес:
«звонили адвокату… все это никого не убедило» = значит юридически они были ещё как правы �…
kvltist:
Черноярец написал(а):
kvltist написал(а):
Inn I Evighetens, 1994 — эта «подростковая поделка» наряду с творчеством другого «подросткового» проекта STRID заложила на десяти�…
MRK:
Тварь:
…я буквально на этой неделе нанимал художника в Италии… Вот второй раз с Италией имею дела, у них всегда что-то особенное — они запросили для налоговой мой адрес и и…
Черноярец:
Inn I Evighetens, 1994 —
Тут моя неточность, конечно. Это я всё говорил не столько о Inn I Evighetens, сколько про альбом For All…, 1994. Названия перепута…
Черноярец:
Inn I Evighetens, 1994 — эта «подростковая поделка» наряду с творчеством другого «подросткового» проекта STRID заложила на десятилетия вперёд основу ц�…
Добавить комментарий