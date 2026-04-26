CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена

CREMATORY с возрастом, кажется, не только не замедляются, но стараются напоминать о себе постоянно: концертами, юбилеями, синглами, анонсами — иными словами, приближаются к 35-летию группы в максимальной готовности. В прошлом году у немцев вышел 17-й альбом Destination, а на этот они подготовили пару новых синглов, сборник хитов всех времен в нескольких томах, а также юбилейный европейский (преимущественно немецкий, и мы знаем почему) и фестивальный бест-оф тур.

Первый диск компиляции лучшего, что, по ощущением самих CREMATORY, у них выходило, будет англоязычным.

The Eyes of Suffering

Shadows of Mine

Tears of Time

Lost in Myself

For Love

Fly

The Fallen

Greed

Pray

Shadowmaker

Ravens Calling

Rise and Fall

Inglorious Darkness

Destination

Future Is a Lonely Place

Born

Wrong Side of the Mirror

Второй, логично, на немецком.

Ist Es Wahr

Ewigkeit

Tick Tack

Kaltes Feuer

Höllenbrand

Kein Liebeslied

Auf Der Flucht

Haus mit Garten

Falsche Tränen

Kommt Näher

Virus

Tränen der Zeit

Trümmerwelten

Welt Aus Glas

Das Letzte Ticket

Blind

Flammenmeer

Ну и вот новинки к изданию. В доказательство, что живы не только старыми хитами.

