26.04.2026

CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена

CREMATORY с возрастом, кажется, не только не замедляются, но стараются напоминать о себе постоянно: концертами, юбилеями, синглами, анонсами — иными словами, приближаются к 35-летию группы в максимальной готовности. В прошлом году у немцев вышел 17-й альбом Destination, а на этот они подготовили пару новых синглов, сборник хитов всех времен в нескольких томах, а также юбилейный европейский (преимущественно немецкий, и мы знаем почему) и фестивальный бест-оф тур.

Первый диск компиляции лучшего, что, по ощущением самих CREMATORY, у них выходило, будет англоязычным.

The Eyes of Suffering
Shadows of Mine
Tears of Time
Lost in Myself
For Love
Fly
The Fallen
Greed
Pray
Shadowmaker
Ravens Calling
Rise and Fall
Inglorious Darkness
Destination
Future Is a Lonely Place
Born
Wrong Side of the Mirror

Второй, логично, на немецком.

Ist Es Wahr
Ewigkeit
Tick Tack
Kaltes Feuer
Höllenbrand
Kein Liebeslied
Auf Der Flucht
Haus mit Garten
Falsche Tränen
Kommt Näher
Virus
Tränen der Zeit
Trümmerwelten
Welt Aus Glas
Das Letzte Ticket
Blind
Flammenmeer

Ну и вот новинки к изданию. В доказательство, что живы не только старыми хитами.

