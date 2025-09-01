coroner band
CORONER возвращается с первым альбомом за 32 года

Еще один громкий камбэк в копилку камбэков: CORONER, легенды техничного трэш-метала, мощно стартовавшие альбомом R.I.P. в 1987 году (хотя до этого уже были демо и кое-какая известность на андеграундной европейской сцене), выпустившие несколько альбомов, ставших учебниками для мириады трэшеров, а также ранне-грувовых команд, и распавшиеся на творческом пике после выпуска Grin 1993-го, заложившего основы модернового прогрессивно-качового саунда. (Жанровая полировка, которая в ту пору не сильно понравилась старым фэнам.) В общем, спустя все последующие годы и эпохи — а также длительное участие Tommy Vetterli в KREATOR, — они снова здесь.

В октябре у швейцарского трио (не оригинального: классический драммер Marquis Marky не принял участие в записи — возможно, в свои 60 уже староват для реюнионов) выходит альбом Dissonance Theory, выпущен сингл «Renewal», и оптимизм предвкушений пока не напрасен: это хороший, солидный, достойный трек — с вполне удачным, как мне кажется, балансом исторического наследия и теперешних веяний.

Ждем полноформат!

