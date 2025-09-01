CORONER возвращается с первым альбомом за 32 года

CORONER возвращается с первым альбомом за 32 годаНовинки и новости
Еще один громкий камбэк в копилку камбэков: CORONER, легенды техничного трэш-метала, мощно стартовавшие альбомом R.I.P. в 1987 году (хотя до этого уже были демо и кое-какая известность на андеграундной европейской сцене), выпустившие несколько альбомов, ставших учебниками для мириады трэшеров, а также ранне-грувовых команд, и распавшиеся на творческом пике после выпуска Grin 1993-го, заложившего основы модернового прогрессивно-качового саунда. (Жанровая полировка, которая в ту пору не сильно понравилась старым фэнам.) В общем, спустя все последующие годы и эпохи — а также длительное участие Tommy Vetterli в KREATOR, — они снова здесь.
В октябре у швейцарского трио (не оригинального: классический драммер Marquis Marky не принял участие в записи — возможно, в свои 60 уже староват для реюнионов) выходит альбом Dissonance Theory, выпущен сингл «Renewal», и оптимизм предвкушений пока не напрасен: это хороший, солидный, достойный трек — с вполне удачным, как мне кажется, балансом исторического наследия и теперешних веяний.
Ждем полноформат!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 59
Комментарии
Тварь:
У них были ранние хорошие альбомы.
С наступлением тысячелетия их понесло куда-то не туда…
Очень смешно наблюдать, как этот панк пытается снова в блэк-метал и злоба…
jurgis:
Алексей написал(а):
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!
именно в том, видимо, и был коварный замысел группы — насмешить чтобы …
kvltist:
Алексей:
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!…
Ігор:
Ну такое, приемлемо.
Mystic Circle всегда были группой второго эшелона,в лучшем случае.…
vargu:
Anastasiya:
Jeżozwierz написал(а):
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться
Временные трудности: от ddos-атак хостер автоматически отключает сайт. �…
Jeżozwierz:
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться…
Павел:
Анрюха добряк , подгонял винилы без обязательсв. Дружили с Hell Awaits, я был школьником. Жаль, что не потдеражал его, когда ему туго было.Печаль.…
kvltist:
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Кто в последние дни видит глюки на сайте — когда требуется непонятный пароль/логин — не волнуйтесь. Активно идут ddos-атаки, и у хостера срабаты…
Дед Аким:
P.S. Вот на мой взгляд шедевр, все молодые, на пике формы, золотые 80е, совместная работа Джефф Бека и Рода Стюарта, красота музыки, мелодичность и шикарная соло гитара!…
Дед Аким:
Helloween выпустили отличный альбом, нечто среднее между ними и Gamma Ray, фишки и той и другой группы есть, тут аж трое вокалистов, они как большая дружная мужская семья…
