Conrad «Cronos» Lant: «Если это хэви-метал, то мы его не представляем»

«Мы придумали термин «black metal», по сути, из злости, — вспоминает Cronos, как VENOM стартовали свою некогда очень громкую и музыкально революционную карьеру, — мы собирались давать интервью, и прямо перед началом разговора сидели, просматривая музыкальные журналы, «Kerrang!» или вроде того того, из тех, что публиковали тяжелые музыкальные чарты.

Eddie Van Halen тогда как раз сыграл соло в песне Майкла Джексона «Beat It», и в метал-чарте, что нарисовала редакция, на первом месте был сраный Джексон! Для меня это сработало, как красная тряпка для быка — какого черта он делает в нашем мире? — и все это казалось очень неправильным.

Потом интервьюер спросил: чувствуете ли вы себя частью этого? И я говорю: «Определенно нет. Если это хэви-метал, то мы его не представляем — мы будем зваться power metal, death metal, thrash metal, speed metal, black metal, как угодно. Я просто выплевывал слова, которые приходили в голову, и вот, как видите, привязалось. Так-то, до того дня, мы предпочитали называть себя power metal.

А потом записали песню и назвали ее ‘Black Metal’. В ней не было никакого смысла, просто идея: играть как можно быстрее, и все. По приколу. Такая версия и вошла в альбом».

