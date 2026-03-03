Conrad «Cronos» Lant: «Если это хэви-метал, то мы его не представляем»Блог
«Мы придумали термин «black metal», по сути, из злости, — вспоминает Cronos, как VENOM стартовали свою некогда очень громкую и музыкально революционную карьеру, — мы собирались давать интервью, и прямо перед началом разговора сидели, просматривая музыкальные журналы, «Kerrang!» или вроде того того, из тех, что публиковали тяжелые музыкальные чарты.
Eddie Van Halen тогда как раз сыграл соло в песне Майкла Джексона «Beat It», и в метал-чарте, что нарисовала редакция, на первом месте был сраный Джексон! Для меня это сработало, как красная тряпка для быка — какого черта он делает в нашем мире? — и все это казалось очень неправильным.
Потом интервьюер спросил: чувствуете ли вы себя частью этого? И я говорю: «Определенно нет. Если это хэви-метал, то мы его не представляем — мы будем зваться power metal, death metal, thrash metal, speed metal, black metal, как угодно. Я просто выплевывал слова, которые приходили в голову, и вот, как видите, привязалось. Так-то, до того дня, мы предпочитали называть себя power metal.
А потом записали песню и назвали ее ‘Black Metal’. В ней не было никакого смысла, просто идея: играть как можно быстрее, и все. По приколу. Такая версия и вошла в альбом».
Комментарии
Тварь:
…И тут до меня дошло, что это же бото…. А я все думал — оно еще живо? Не, 2008й год помню, разборки Руцкого и его жены с московским халифатом, «раскольничество» «отэца» оле…
Камерад Шайтан:
mrbd:
morbid, вы не уважаете чужой труд
Про необходимость Уважения к Чужому Труду — Ницше научил или сам Сатана? …
Атеист:
Если бы во всей этой каббале и прочей оккультной бредятине был хоть грамм чего-то невыдуманного, об этом бы уже давно было известно всем людям.
А так имеем посредст…
Wotan:
Bst надо послушать, надеюсь на этот раз там больше его влияния…
понурый митолизд:
«Норвежская группа SLAGMAUR доложила: Snorre Ruch наконец завершил работу над вторым альбомом THORNS» — ещё один провальный школьный «эксперимент» раз сама группа SLAGMAUR ручается.…
Камерад Шайтан:
помнится, как раз недавно один «экспериментатор» из Slagmaur тоже пиарился на пол Норвегии своими соц.экспериментами — шуму то было ай-ай, целая спасательная операция пр…
Александр:
Другой Александр написал(а):
Александр написал:
D. написал:
Другой Александр написал:
Так плеер с музлом тут прям в новость встроен. В конце новости, перед ком�…
Александр:
frater autismus:
D. написал(а):
А значит — эксперимент удался.
Когда ты обосрался в штаны, то надо говорить что так и надо. …
Другой Александр:
Александр написал:
D. написал:
Другой Александр написал:
А вообще, это первая за последние годы новость не про политоту, не про ЛГБТ, не про какие-то скандалы, а…
Ігор:
Прослушал альбом целиком.
В меру мелодичная музыка,местами напомнила мне Christ Agony ,периода Moonlight Act III,местами ещё что-то,не могу вспомнить что именно.
В общем,проект �…
Александр:
D. написал(а):
Другой Александр написал(а):
А вообще, это первая за последние годы новость не про политоту, не про ЛГБТ, не про какие-то скандалы, а просто про муз�…
«anti-jackson» metal