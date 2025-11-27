Clawfinger
27.11.2025

CLAWFINGER выпускают новый альбом «Before We All Die»

Новинки и новости

После распада в 2013-м окружающая реальность, очевидно, так допекла CLAWFINGER, что спустя 18 лет студийного молчания они — с присущей едкостью и озабоченностью всеми проблемами на свете — решили вернуться с новым альбомом Before We All Die.

Фейки, теории заговора, пустота минутных хайпов, бездумное потребление контента всех оттенков лилово-коричневого, неусыпный контроль Большого брата, сволочи и гады у власти — там будет все, благо нынешние нескучные времена ежедневно готовы снабжать Zak Tell и компанию (большая часть которой, к слову, в текущей инкарнации CLAWFINGER с конца 80-х — 90-х, из периода нулевых только драммер) темами для прыгучих иронично-злобных тем.

Релиз Before We All Die назначен на конец февраля, в качестве превью — несколько синглов.

Количество просмотров: 61

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *