CLAWFINGER выпускают новый альбом «Before We All Die»

После распада в 2013-м окружающая реальность, очевидно, так допекла CLAWFINGER, что спустя 18 лет студийного молчания они — с присущей едкостью и озабоченностью всеми проблемами на свете — решили вернуться с новым альбомом Before We All Die.
Фейки, теории заговора, пустота минутных хайпов, бездумное потребление контента всех оттенков лилово-коричневого, неусыпный контроль Большого брата, сволочи и гады у власти — там будет все, благо нынешние нескучные времена ежедневно готовы снабжать Zak Tell и компанию (большая часть которой, к слову, в текущей инкарнации CLAWFINGER с конца 80-х — 90-х, из периода нулевых только драммер) темами для прыгучих иронично-злобных тем.
Релиз Before We All Die назначен на конец февраля, в качестве превью — несколько синглов.
