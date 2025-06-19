Цитата. Schmier из DESTRUCTION: «Илон Маск мог бы накормить всех бедных и голодных»Блог
Schmier из DESTRUCTION в недавнем интервью пожаловался на несправедливость мироустройства и жадность богачей типа Маска, отметив, что было бы неплохо делиться.
«Жадность разрушает человечество, — поразмыслил он, — например, познакомился ты с кем-то, подружился. А потом этот человек выигрывает в лотерею много денег, и вот он тебе больше не друг. Просто забудет про тебя. Люди сильно меняются, когда получают много денег и власти.
Давайте, к примеру, возьмем самого богатого миллиардера в мире, Илона Маска. Он мог бы многих спасти своими деньгами. Накормить бедных и голодных. Он мог бы обеспечить их пропитанием. Да хоть всех нищих в мире — им бы больше не пришлось голодать, если б богачи захотели помочь. Но они жадные, потому не помогают.
Мне нравилась ментальность хиппи-движения. То, как это было в 70-е: делись с другими всем, что у тебя есть. Это один мир, одна планета, мы живем на ней вместе. Давайте сделаем так, чтобы всем было комфортно. Давайте делиться — ресурсов хватит на всех. Но нет, тут вмешивается жадность и все портит».
На фоне высказанного вспомнился диалог из классики.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь богом! «Всех, кто скажет, что другая!..» А что бы вы, со своей стороны, могли предложить?
— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет! Взять все да и поделить…
— Так я и думал! — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал!
— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.
— Да какой тут способ, — становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 46
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Цитата. Schmier из DESTRUCTION: «Илон Маск мог бы накормить всех бедных и голодных»
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Комментарии
G D:
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думстер-бумбстер:
Христос Не Воскрес:
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Уравнять, отобрать, поделить — всё это мы уже проходили, ничего путного не вышло. Иногда хочется пожелать музыкантам меньше трепать чушь на весь мир и сосредоточиться на музыке
Г-н Шмир, вытаскивание на свет божий воспоминаний о 70-х очков вам не добавит, то время давно прошло. А стенания на тему «делитесь!» брутальному мужику 58 лет — вообще не к лицу. Будьте добры, сосредоточьтесь на том, что вас пока ещё кормит — на новой музыке и концертах.
(хотя учитывая ваши последние альбомы — лучше только на концертах…)