Цитата. Schmier из DESTRUCTION: «Илон Маск мог бы накормить всех бедных и голодных»

Schmier из DESTRUCTION в недавнем интервью пожаловался на несправедливость мироустройства и жадность богачей типа Маска, отметив, что было бы неплохо делиться.

«Жадность разрушает человечество, — поразмыслил он, — например, познакомился ты с кем-то, подружился. А потом этот человек выигрывает в лотерею много денег, и вот он тебе больше не друг. Просто забудет про тебя. Люди сильно меняются, когда получают много денег и власти.

Давайте, к примеру, возьмем самого богатого миллиардера в мире, Илона Маска. Он мог бы многих спасти своими деньгами. Накормить бедных и голодных. Он мог бы обеспечить их пропитанием. Да хоть всех нищих в мире — им бы больше не пришлось голодать, если б богачи захотели помочь. Но они жадные, потому не помогают.

Мне нравилась ментальность хиппи-движения. То, как это было в 70-е: делись с другими всем, что у тебя есть. Это один мир, одна планета, мы живем на ней вместе. Давайте сделаем так, чтобы всем было комфортно. Давайте делиться — ресурсов хватит на всех. Но нет, тут вмешивается жадность и все портит».

На фоне высказанного вспомнился диалог из классики.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь богом! «Всех, кто скажет, что другая!..» А что бы вы, со своей стороны, могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет! Взять все да и поделить…

— Так я и думал! — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал!

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

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