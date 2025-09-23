Rob Halford Judas Priest
23.09.2025

Цитата. Rob Halford: «Америка все еще невероятно гомофобна»

«Америка все еще невероятно гомофобна, — посетовал в недавнем интервью Rob Halford. — Я живу здесь давно и много чего повидал с 80-х. Это меня злит и расстраивает.

Когда я выступаю на сцене с JUDAS PRIEST, некоторые ребята говорят: «Я большой фанат, но я не голубой». Вот такая вот штука. «Фанат, но не голубой» — это лозунг, который так или иначе живет со мною всю жизнь. То есть есть какой-то нюанс. Какое-то «но».

При этом когда я выхожу на сцену с JUDAS PRIEST, который сейчас катает хэдлайнерские туры, — с тысячами людей, что пришли увидеть группу, посмотреть и услышать песни в нашем исполнении, во всем этом, безусловно, ощущается полное принятие. Все вокруг безразличны, кто там какой, и это правильно. Это не важно. Ярлыки, которые на кого-либо клеят, не имеют значения, они ничего не дают — ибо важно только то, что ты делаешь. Искусство, работа, мастерство, все это вот. Это важно.

Поэтому для меня абсолютное чудо: продолжать до сих пор заниматься музыкой, стоять на сцене и, оглядываясь назад, видеть долгий и сложный путь… благополучно пройденный. Наверное, у меня есть какой-то ангел-хранитель. Я даже почти убежден в этом сейчас, учитывая, что с мудростью пришло понимание жизни».

Ангелы или нет, но в это воскресенье JUDAS PRIEST выступал с ALICE COOPER (Купер на разогреве, да), и действительно: единственный подходящий для Роба ярлык, до сих пор, — metal god, а не что-то там где-то еще.

1 comment

  • Юрий написал(а):

    Не все кто слушает JUDAS PRIEST , педики , и не все педики слушают JUDAS PRIEST ))

    >>>

