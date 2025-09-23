Цитата. Rob Halford: «Америка все еще невероятно гомофобна»Блог
«Америка все еще невероятно гомофобна, — посетовал в недавнем интервью Rob Halford. — Я живу здесь давно и много чего повидал с 80-х. Это меня злит и расстраивает.
Когда я выступаю на сцене с JUDAS PRIEST, некоторые ребята говорят: «Я большой фанат, но я не голубой». Вот такая вот штука. «Фанат, но не голубой» — это лозунг, который так или иначе живет со мною всю жизнь. То есть есть какой-то нюанс. Какое-то «но».
При этом когда я выхожу на сцену с JUDAS PRIEST, который сейчас катает хэдлайнерские туры, — с тысячами людей, что пришли увидеть группу, посмотреть и услышать песни в нашем исполнении, во всем этом, безусловно, ощущается полное принятие. Все вокруг безразличны, кто там какой, и это правильно. Это не важно. Ярлыки, которые на кого-либо клеят, не имеют значения, они ничего не дают — ибо важно только то, что ты делаешь. Искусство, работа, мастерство, все это вот. Это важно.
Поэтому для меня абсолютное чудо: продолжать до сих пор заниматься музыкой, стоять на сцене и, оглядываясь назад, видеть долгий и сложный путь… благополучно пройденный. Наверное, у меня есть какой-то ангел-хранитель. Я даже почти убежден в этом сейчас, учитывая, что с мудростью пришло понимание жизни».
Ангелы или нет, но в это воскресенье JUDAS PRIEST выступал с ALICE COOPER (Купер на разогреве, да), и действительно: единственный подходящий для Роба ярлык, до сих пор, — metal god, а не что-то там где-то еще.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
Читайте также:
- Richie Faulkner: «В JUDAS PRIEST все должно быть на мировом уровне. А я на нем себя уже не чувствую»
- Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»
- JUDAS PRIEST «Invincible Shield» — лучший альбом года! Пока что…
- Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»
- Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
- Премьера: новый сингл JUDAS PRIEST «Panic Attack»
- KK’S PRIEST, Tim «Ripper» Owens: «Я был шокирован, что мне даже не позвонили от имени JUDAS PRIEST»
- Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гей
- Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобии
- Richie Faulkner из JUDAS PRIEST во время исполнения «Painkiller» пережил разрыв аорты
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. Rob Halford: «Америка все еще невероятно гомофобна»
-
Видеоинтервью. INNER MISSING: «Есть ощущение, что ты живем в преддверии чего-то масштабного. Как раньше уже не будет»
-
WATAIN анонсировали последний альбом своей дискографии
-
Harley Flanagan, CRO-MAGS: «Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из известных говнюков позвал выступить, а?»
-
Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)
-
Max Cavalera: «Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?»
-
Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
Комментарии
Тварь:
Другой Александр написал(а):
Я тебя вообще тут не трогаю.
Усрусись, твое место у парашки.
Кстати, витязь путла, че ты забыл на сайте, который из парашки без вп…
G D:
Плевать. Честно.
Музыкальные коллективы интересны музыкой.
Ну и собственным благополучием — чтобы живы-здоровы были (чисто человеческий аспект)
Политика — удел по�…
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
Эх, ностальгия. Верните еще Капитана Залупу, и будет точно как в старые добрые времена.
Уже не увидим. Фирмачи до него всё таки д�…
Дружище Христос:
Эх, ностальгия. Верните еще Капитана Залупу, и будет точно как в старые добрые времена.…
Другой Александр:
Тварь написал(а):
Ничего нового: усрусский витязь как обычно рвется в комментах из-за того, что его парашку как-то не так упомянули.
Опять этот псих ко мне п…
Юрий:
Не все кто слушает JUDAS PRIEST , педики , и не все педики слушают JUDAS PRIEST ))…
Кирк Хэммет:
Тварь:
Ничего нового: усрусский витязь как обычно рвется в комментах из-за того, что его парашку как-то не так упомянули. …
Anastasiya:
Не уверен что группа читает этот ресурс, а большинству читателей вообще параллельны все эти полит.разборы
Читает …
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
….чего тут вообще мусолить и свою презрительную сову натягивать на чужие глобуса х.з. каким боком уравнивая неура�…
Другой Александр:
jurgai написал(а):
….чего тут вообще мусолить и свою презрительную сову натягивать на чужие глобуса х.з. каким боком уравнивая неуравниваемое и впихуивать невпи�…
Другой Александр:
Игорю и Веному, и другим, кто ещё будет тут кривляться после: Vae victis, чуваки, Vae victis. И ваши обезьяньи ужимки ничего тут уже не изменят)…
Другой Александр:
Ареон написал(а):
А кто на Россию напал, Александр?
Ну у тебя коммент ещё хоть как-то вменяемо выглядит на фоне других, обращённых ко мне тут. А ты можешь пор�…
Не все кто слушает JUDAS PRIEST , педики , и не все педики слушают JUDAS PRIEST ))