Цитата. Patrick Mameli, PESTILENCE о переезде в Таиланд: «Я не могу здесь расслабиться, жить спокойно»Блог
В недавнем интервью Patrick Mameli из PESTILENCE рассказал, почему променял Голландию и переехал в Таиланд. «По сути, я могу писать музыку и ездить в туры из любой страны мира. Просто билет на самолет — и я на месте. Нидерланды, как многие нас воспринимают, — это, типа, суперлиберальная страна. Здесь можно курить травку и все такое прочее — Амстердам, туризм, бла-бла-бла.
Но что мало кто отмечает, это одна из самых налогово нагруженных стран в мире: почти 65% доходов уходит на налоги. Плюс тут огромный поток нелегальных мигрантов и людей из проблемных стран, — что сейчас, полагаю, проблема повсюду в мире. При этом жизнь стала слишком дорогой. Просто запредельно. И я не могу здесь расслабиться, жить спокойно. Постоянно приходится думать о деньгах, а ведь я хочу просто играть музыку, сочинять музыку, заниматься своим делом.
Таиланд — это страна с, если так можно сказать, контролируемым хаосом. Плюс моя жена китаянка. Мы обожаем китайскую кухню. Ну и, ко всему прочему, Таиланд — свободная страна, где все стоит гораздо дешевле, чем в Голландии. Это и есть основная причина переезда.
Метал-сцена тут тоже есть, но ничего особенного, в основном гринда, дэз-грайнд, сплошные бластбиты и т.д. Ничего серьезного. (За эти слова меня, наверное, линчуют.)
Просто… Я вырос в 80-х на таких группах, как DEATH и MORBID ANGEL, так что лучше этого, думаю, уже нигде не найду. Нынешняя молодежь часто даже не в курсе, откуда и с чего пошел дэз-метал. Они выросли на дэзкоре и считают, что это самая тяжелая музыка на все времена.
Так что порой я чувствую себя старым — по-настоящему старым. Мне в этом году исполняется 57. Хотя физически, конечно, стараюсь держать себя в хорошей форме: каждый день хожу в зал, ем здоровую пищу, никакого алкоголя, никаких наркотиков. Пытаюсь оставаться энергичным, чтобы продолжать активно работать в PESTILENCE еще пару лет. Думаю, у меня пока еще хватает риффов и свежих идей, чтобы не останавливаться, где бы то ни было».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 136
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