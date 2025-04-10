Цитата. Mikkey Dee: «Не думаю, что нынешняя индустрия могла б сегодня переварить еще одних MOTÖRHEAD»

Не брюзжа, мол, трава была зеленее и рок умер, Mikkey Dee сказал просто: такой группы, как MOTÖRHEAD, сегодня бы образоваться просто не могло.

«Не думаю, что нынешняя индустрия могла б сегодня переварить еще одних MOTÖRHEAD. Это б моментально подожгло миллион задниц. Политкорректность, в которой мы сейчас живем, — это просто какой-то сраный цирк. В нем нет места потенциальным MOTÖRHEAD, мы бы просто не выжили. Или б, собравшись, сели примерно день на второй.

Как сказал бы и Лемми — нас бы сразу упекли, за одни только фирменные приколы, которые, как реактивное топливо, двигали банду. За своеобразное чувство юмора. Сейчас вообще вроде как нельзя особо шутить, а для нас то была ежедневная тема: замутить какое-нибудь отвязное дерьмо и получить такое же в ответку. Пускай даже тебе в тот момент и не особо смешно. Но терпи. Отгребай. Принимай. Это фан.

Ты мог поднаехать на кого угодно — но при этом будь готов, что пройдутся и по тебе. Сегодня такое уже не прокатит. Все стало слишком серьезно. Так что я реально благодарен судьбе, что у меня был шанс свободно жить, творить, кататься в туры, писать музыку и делать все по кайфу так, как это можно было в MOTÖRHEAD».

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