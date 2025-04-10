Цитата. Mikkey Dee: «Не думаю, что нынешняя индустрия могла б сегодня переварить еще одних MOTÖRHEAD»Блог
Не брюзжа, мол, трава была зеленее и рок умер, Mikkey Dee сказал просто: такой группы, как MOTÖRHEAD, сегодня бы образоваться просто не могло.
«Не думаю, что нынешняя индустрия могла б сегодня переварить еще одних MOTÖRHEAD. Это б моментально подожгло миллион задниц. Политкорректность, в которой мы сейчас живем, — это просто какой-то сраный цирк. В нем нет места потенциальным MOTÖRHEAD, мы бы просто не выжили. Или б, собравшись, сели примерно день на второй.
Как сказал бы и Лемми — нас бы сразу упекли, за одни только фирменные приколы, которые, как реактивное топливо, двигали банду. За своеобразное чувство юмора. Сейчас вообще вроде как нельзя особо шутить, а для нас то была ежедневная тема: замутить какое-нибудь отвязное дерьмо и получить такое же в ответку. Пускай даже тебе в тот момент и не особо смешно. Но терпи. Отгребай. Принимай. Это фан.
Ты мог поднаехать на кого угодно — но при этом будь готов, что пройдутся и по тебе. Сегодня такое уже не прокатит. Все стало слишком серьезно. Так что я реально благодарен судьбе, что у меня был шанс свободно жить, творить, кататься в туры, писать музыку и делать все по кайфу так, как это можно было в MOTÖRHEAD».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 178
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Цитата. Mikkey Dee: «Не думаю, что нынешняя индустрия могла б сегодня переварить еще одних MOTÖRHEAD»
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Комментарии
nihildrive:
Ну, если только им в тотальный андыхраундъ податься. Да и смысл?
Проблематика вопроса сама по себе смысла не имеет.
…
Писюн с глазами:
Микки, старый ты панк, на хера нам Моторхэд, если у нас есть Слип Токен?…
Илюха ноготочки:
По моему с Маккой и Бернеманом они гораздо жестче звучали, тут ну так. на четыре с минусом.…
Виктор:
кривая игра у них в крови, как не попадали друг в друга никогда, так не стоит и начинать …
Другой Александр:
Александр написал:
Первого января 22-го умер чел из Der Stürmer Хьярулв Хенкер (Исидорос Галанис). 47 лет было. Пишут что из за проблем с сердцем.
Я думал, банда пре…
D:
Избрал удобную для себя позицию , прибавив имидж «профессора». Позёр короче.…
Ых:
Тварь написал(а):
Наберут, понимаешь, ливанцев по объявлениям…
Не знаю, может Андерс соберет концертную олдскульную Кататонию, но что-то у меня сильные сомне�…
Metaller555:
К сожалению, песня ни о чем… Как когда-то писалось в незабвенном М-журнале «они брутальничают напропалую, но яиц у исходного продукта не наблюдается».…
jurgis:
дедам респект за то что с намино этот факт не обязывает слушать стандартное бурчание деда…
Юрий:
В начале 90х годах был без ума от этой группы , и от сольников Thomas Such , но потом порядком насточертела однообразная музыка в их исполнении , и вот сейчас тоже ничего но�…
G D:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал:
Получается, зря все гнали на Ханси из блайндов, когда тот перестал с Шафером знаться. Мб не просто так пе�…
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defplayer:
gom написал(а):
В конечном итоге я решил открыться. По двум причинам. Во-первых, знаю, что есть музыканты, певцы — не важно кто — которые чувствуют, что они недост…
Микки, старый ты панк, на хера нам Моторхэд, если у нас есть Слип Токен?
Ну, если только им в тотальный андыхраундъ податься. Да и смысл?
Проблематика вопроса сама по себе смысла не имеет.