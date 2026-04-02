Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»

«В Bay Area были две основные группы: мы, EXODUS, и METALLICA, — ударился в прошлое в недавнем интервью Gary Holt, — и большинство трэшеров, что пришли следом, выбрали дорогу «Металлики». Стали играть баллады и действовать чутка по готовому шаблону. Ну а мы делали все по-своему. К лучшему ли, к худшему, мы изо всех сил старались не быть похожими на METALLICA.

Каждый делает свой выбор. Но конечно, на ту пору METALLICA были лучше всех вместе взятых. Сейчас уже нет — сейчас, думаю, тот же EXODUS рвет их в клочья. Но это мое скромное мнение.

Нас постоянно с кем-то сравнивают, конечно, этот груз бесконечно давит на плечи. Поэтому мы всегда стремимся к большему. Мы никогда на сто процентов не довольны тем, что записываем. Ибо знаете что? Мы можем написать самую быструю трэш-метал тему в мире — но если она не будет хотя бы на два процента быстрее того, что мы уже выпускали, народ скажет, мол, EXODUS уже не тот. Замедляется. А мы, напротив, не замедляемся. Мы все еще быстрее, чем все в округе. И у нас много стимулов.

Но возвращаясь к старой METALLICA, я честно считаю, что Master Of Puppets — это лучший альбом в метале на все времена. Я его, сука, обожаю. Я чертовски завидую, что кто-то смог сделать все так хорошо. Я могу только завидовать».

А к чему это все? В прошлом месяце Master Of Puppets отметил 40 лет с момента выпуска — и как видите, для некоторых он по-прежнему остается лучшим на все времена.

