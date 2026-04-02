Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»

Gary Holt do Exodus
02.04.2026

Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что 'Master Of Puppets' — это лучший альбом в метале на все времена»

«В Bay Area были две основные группы: мы, EXODUS, и METALLICA, — ударился в прошлое в недавнем интервью Gary Holt, — и большинство трэшеров, что пришли следом, выбрали дорогу «Металлики». Стали играть баллады и действовать чутка по готовому шаблону. Ну а мы делали все по-своему. К лучшему ли, к худшему, мы изо всех сил старались не быть похожими на METALLICA.

Каждый делает свой выбор. Но конечно, на ту пору METALLICA были лучше всех вместе взятых. Сейчас уже нет — сейчас, думаю, тот же EXODUS рвет их в клочья. Но это мое скромное мнение.

Нас постоянно с кем-то сравнивают, конечно, этот груз бесконечно давит на плечи. Поэтому мы всегда стремимся к большему. Мы никогда на сто процентов не довольны тем, что записываем. Ибо знаете что? Мы можем написать самую быструю трэш-метал тему в мире — но если она не будет хотя бы на два процента быстрее того, что мы уже выпускали, народ скажет, мол, EXODUS уже не тот. Замедляется. А мы, напротив, не замедляемся. Мы все еще быстрее, чем все в округе. И у нас много стимулов.

Но возвращаясь к старой METALLICA, я честно считаю, что Master Of Puppets — это лучший альбом в метале на все времена. Я его, сука, обожаю. Я чертовски завидую, что кто-то смог сделать все так хорошо. Я могу только завидовать».

А к чему это все? В прошлом месяце Master Of Puppets отметил 40 лет с момента выпуска — и как видите, для некоторых он по-прежнему остается лучшим на все времена.

Читайте также:

33 комментария

  • Ad Noctum написал(а):

    Кстати, 22.04.2026. (по датам МА) — 30 лет релиза Nemesis Divina.
    А в июле — 30 лет со дня выпуска Moon in the Scorpio.
    А в прошлом году как-то без пафоса — Battles in the North.
    Всем пофиг! :)

  • jurgai написал(а):

    ажно нафталином повеяло… неужели в 2026-м этот престарелый пафос кому-то интересен (кроме Деда Акима само собой)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

  • kvltist написал(а):

    1.апреля — день забавных катаклизмов 2.апреля — вечер интересных историй (мемуаров)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Дед Аким написал(а):

    Не нафталин, а мировая классика на все временаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

  • Anastasiya написал(а):

    Ad Noctum написал(а):
    Кстати, 22.04.2026. (по датам МА) — 30 лет релиза Nemesis Divina.
    А в июле — 30 лет со дня выпуска Moon in the Scorpio.
    А в прошлом году как-то без пафоса — Battles in the North.
    Всем пофиг! :)

    Ну по правде, никогда не видела, чтобы кто-то из музыкантов на вопрос о лучшем метал-альбоме на все времена назвал что-то из этого. А вероятность попадания ранней Металлики процентов 85.

  • jurgai написал(а):

    «классика» то что ОНИ играли в свои лучшие годы — что они ТЕПЕРЬ «вещают» есть не более чем старческие бредни деда-бородедаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

  • MRK написал(а):

    ну это совсем логика Деда Акима)) тогда надо метить сразу в целевую аудиторию Хиткиллера — приводить в пример сразу Gwar какой или Heavysaurus.

  • kvltist написал(а):

    поддерживаю… НО факт остается фактом — судя по рубрике «лучшие релизы года» на этом ресурсе действительно большинству пофиг на всю подобную «классику»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

  • Зануда написал(а):

    Да всё логично: кто на чём рос, то и самое влиятельное. Целые поколения выросли на Metallica, Slayer, Black Sabbath, отцах-основателях. Небось такие же группы назовут и авторы Nemesis Divina с Battles in the North. Они тоже росли на этом. Для людей, родившихся в 90-х то же самое будет, например, SOAD.

  • Зануда написал(а):

    Ну серьёзно, я при всём уважении не могу представить, чтобы выбирая самый лучший альбом всех времён кто-то назвал «Moon in the Scorpio».

  • Nokt написал(а):

    ну давай я назаву, хуле

  • Писюн с глазами написал(а):

    Кому и кобыла невеста, кому и лимбоник арт хорошая группа

  • Potato Lich написал(а):

    Дядя, ты дурак

  • Ігор написал(а):

    Речь ведь не о том,что данный альбом Limbonic Art выдвигается в номинации «альбом века»,или что-то вроде того.
    Юбилей,круглая дата.
    А вообще,1996-1999 годы, были урожайными на знаковые альбомы в стилях Doom/Black/Death Metal.
    Так что,подобных юбилеев будет предостаточно.

  • jurgai написал(а):

    корнеплодам слово не давалиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif«Иди отседова мальчик»(с)

  • kvltist написал(а):

    да не в группе самой дело (что вкусовщина, понятное дело) а в том что мусолить метлу в 2026-м ну такое себе, тем более взаимные реверансы(вербальные ласки) зажравшихся старперов разбирать как бэ моветонhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

  • понурый митолизд написал(а):

    шо то куйня — шо это шляпа…

  • Виктор (похожий, но не тот) написал(а):

    100% https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

  • James Hetfield написал(а):

    Yes… i am The Master of all (you) Puppetshttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

  • Михаил написал(а):

    Несомненно самый лучший альбом Металлики, остальное гавно на лопате..

  • Андрей написал(а):

    Вопще то Slayer №1 а не Metallica

  • Bronco написал(а):

    Согласен с Холтом. Master Of Puppets — это лучший альбом в метале.

  • Fredguitarist написал(а):

    металлика никогда не умела играть в металл.

  • Дед Аким написал(а):

    Не умели, но делали великие произведения и альбомы в жанре, старая шутка, Fredguitarist не сочинил ни чего в группе Metallicahttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Дед Аким написал(а):

    Единственное, Fredguitarist сделал хорошее дело, нашел талантливую голосистую девчонку, сейчас она поет в группе Слот, Дарья Равдина, группа намного популярней и интересней, чем его сольный проектhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Дед Аким написал(а):

    Из перечисленных Дэвида Гилмора можно добавить — Дэвид — я не самый быстрый, но когда я играю всегда можно понять по звуку. Если брать из более блюзовых, того же Джо Бономассы, даже древнего деда — Би Би Кинга, то Fredguitarist у до них очень далекоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Дед Аким написал(а):

    Это ещё не самые великие гитаристы, были Эдди Ван Хален, Джефф Бэк, есть Джо Сатриани и Стив Вай, был величайший гитарист ирландец Гэри Мур, каждый из них Fredguitarist а уделаетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Дед Аким написал(а):

    Также классику рока — Ричи Блэкмора, Брайана Мэя, Эрика Клэптона, из более тяжелых гениального Тони Айомми, все они мелодичней и лучше Fredguitarist а.

  • Дед Аким написал(а):

    Кого-то не хватает, Fredguitarist а не хватаетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif
    Brian May, Jimmy Page, Eric Clapton & Jeff Beck meets the Queen
    https://youtu.be/fDDZf_NoN7s?si=aSn9H0WD0jcEHU6A

  • Кирк Хэммет написал(а):

    Ты опять выходишь на связь, мудила?

  • atr написал(а):

    Главное — высекать!

  • Писюн с глазами написал(а):

    Как минимум 84, 86 и 88 — это прекрасные альбомы: сложные, мелодичные, классика рока в принципе. Тот, кто этого не понимает, тот малолетний долбоеб и идет на хуй слушать свои жужжалки-перделки, не отвлекая порядочных людей.
    1991 — это хороший поп-хард-рок альбом с кучей хитов, чего там.
    Лоуды-рилоуды — вовсе не попса, как некоторые альтернативно одаренные «критики» любят декларировать. Это наоборот, соббсно, было максимально непопулярное решение — уходить в сторону заигрываний с блюзом. На том этапе они себе могли позволить просто начхать на фэнов и делать то, что душа просит. Получилось спорно. Хотя хорошие песни есть.
    Ну а начиная со штангера — сами понимаете.

  • Fredguitarist написал(а):

    точняк! кто не понимает этого — тот малолетний придурок аля к.хэммет, который ни одного метал риффа за свою «карьеру» не высек и ему срочно учиться в мою гитарную школуhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

