Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»Блог
«В Bay Area были две основные группы: мы, EXODUS, и METALLICA, — ударился в прошлое в недавнем интервью Gary Holt, — и большинство трэшеров, что пришли следом, выбрали дорогу «Металлики». Стали играть баллады и действовать чутка по готовому шаблону. Ну а мы делали все по-своему. К лучшему ли, к худшему, мы изо всех сил старались не быть похожими на METALLICA.
Каждый делает свой выбор. Но конечно, на ту пору METALLICA были лучше всех вместе взятых. Сейчас уже нет — сейчас, думаю, тот же EXODUS рвет их в клочья. Но это мое скромное мнение.
Нас постоянно с кем-то сравнивают, конечно, этот груз бесконечно давит на плечи. Поэтому мы всегда стремимся к большему. Мы никогда на сто процентов не довольны тем, что записываем. Ибо знаете что? Мы можем написать самую быструю трэш-метал тему в мире — но если она не будет хотя бы на два процента быстрее того, что мы уже выпускали, народ скажет, мол, EXODUS уже не тот. Замедляется. А мы, напротив, не замедляемся. Мы все еще быстрее, чем все в округе. И у нас много стимулов.
Но возвращаясь к старой METALLICA, я честно считаю, что Master Of Puppets — это лучший альбом в метале на все времена. Я его, сука, обожаю. Я чертовски завидую, что кто-то смог сделать все так хорошо. Я могу только завидовать».
А к чему это все? В прошлом месяце Master Of Puppets отметил 40 лет с момента выпуска — и как видите, для некоторых он по-прежнему остается лучшим на все времена.
Автор: Anastasiya
Читайте также:
- «Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
- Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»
- Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»
- METALLICA в туре ‘M72’ заказывает по 6000 гитарных медиаторов на каждый концерт
- Цитата. Басист EXODUS Jack Gibson: «Я, по сути, больше не музыкант, я гастролирующий продавец маек»
- Фотокарточки: James Hetfield сыграл шерифа в детективном вестерне «Чаща»
- Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»
- Robert Trujillo о физической форме METALLICA: «Бухать вискарик с текилой до пяти утра нам уже как-то не стоит»
- Самый странный кавер METALLICA на свете: IMPERIAL TRIUMPHANT играют «Motorbreath»
- METALLICA «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023
Писюн с глазами:
Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
А песенка прикольная, но на раз. Вокал как буд�…
понурый митолизд:
MRK написал(а):
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ
заметано, Деду больше не наливать!…
MRK:
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ…
Anastasiya:
Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html…
Fredguitarist:
atr написал(а):
Fredguitarist написал(а):
металлика никогда не умела играть в металл.
Главное — высекать!
точняк! кто не понимает этого — тот малолетний придурок аля…
Дед Аким:
Чорны написал(а):
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?
Изменить нельзя, когда в гроб гвоздь вгоняют, остальное можно. Сколь�…
Чорны:
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?…
Дед Аким:
Ну по правде, никогда не видела, чтобы кто-то из музыкантов на вопрос о лучшем метал-альбоме на все времена назвал что-то из этого. А вероятность попадания ранней Металлики процентов 85.
Да всё логично: кто на чём рос, то и самое влиятельное. Целые поколения выросли на Metallica, Slayer, Black Sabbath, отцах-основателях. Небось такие же группы назовут и авторы Nemesis Divina с Battles in the North. Они тоже росли на этом. Для людей, родившихся в 90-х то же самое будет, например, SOAD.
Ну серьёзно, я при всём уважении не могу представить, чтобы выбирая самый лучший альбом всех времён кто-то назвал «Moon in the Scorpio».
Кому и кобыла невеста, кому и лимбоник арт хорошая группа
Несомненно самый лучший альбом Металлики, остальное гавно на лопате..
Вопще то Slayer №1 а не Metallica
Согласен с Холтом. Master Of Puppets — это лучший альбом в метале.
металлика никогда не умела играть в металл.
Не умели, но делали великие произведения и альбомы в жанре, старая шутка, Fredguitarist не сочинил ни чего в группе Metallica
Единственное, Fredguitarist сделал хорошее дело, нашел талантливую голосистую девчонку, сейчас она поет в группе Слот, Дарья Равдина, группа намного популярней и интересней, чем его сольный проект
Из перечисленных Дэвида Гилмора можно добавить — Дэвид — я не самый быстрый, но когда я играю всегда можно понять по звуку. Если брать из более блюзовых, того же Джо Бономассы, даже древнего деда — Би Би Кинга, то Fredguitarist у до них очень далеко
Это ещё не самые великие гитаристы, были Эдди Ван Хален, Джефф Бэк, есть Джо Сатриани и Стив Вай, был величайший гитарист ирландец Гэри Мур, каждый из них Fredguitarist а уделает
Также классику рока — Ричи Блэкмора, Брайана Мэя, Эрика Клэптона, из более тяжелых гениального Тони Айомми, все они мелодичней и лучше Fredguitarist а.
Как минимум 84, 86 и 88 — это прекрасные альбомы: сложные, мелодичные, классика рока в принципе. Тот, кто этого не понимает, тот малолетний долбоеб и идет на хуй слушать свои жужжалки-перделки, не отвлекая порядочных людей.
1991 — это хороший поп-хард-рок альбом с кучей хитов, чего там.
Лоуды-рилоуды — вовсе не попса, как некоторые альтернативно одаренные «критики» любят декларировать. Это наоборот, соббсно, было максимально непопулярное решение — уходить в сторону заигрываний с блюзом. На том этапе они себе могли позволить просто начхать на фэнов и делать то, что душа просит. Получилось спорно. Хотя хорошие песни есть.
Ну а начиная со штангера — сами понимаете.
atr написал(а):
Fredguitarist написал(а):
металлика никогда не умела играть в металл.
Главное — высекать!
точняк! кто не понимает этого — тот малолетний придурок аля к.хэммет, который ни одного метал риффа за свою «карьеру» не высек и ему срочно учиться в мою гитарную школу