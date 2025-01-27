«Чтобы утолить невыносимый голод, она проглотила Бога Шиву». CULT OF FIRE выпускают альбом «The One, Who Is Made of Smoke»

Комментарии

Другой Александр: Виктор написал(а):

G D написал(а):

Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит. Спасибо! Попробую ) Кавер Marduk на песню Phantasm груп…

Снежана: ol`ga написал(а):

Снежана написал(а):

Может, завод штамповал могильные кресты да, специально для тебя!

Ты ещё живая, тупорылая оля?) Поуспокоилась старбень?…

G D: Виктор написал(а):

G D написал(а):

не Верзилы для «Фантазма». каюсь, так и не посмотрел до сих пор :(

При всём уважении к Роберту Патрику (люблю его работы), Ан…