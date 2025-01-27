cult of fire
27.01.2025

«Чтобы утолить невыносимый голод, она проглотила Бога Шиву». CULT OF FIRE выпускают альбом «The One, Who Is Made of Smoke»

Новинки и новости

Если вам этой зимой не хватает эзотерических мелодик-блэковых запилов, многоруких индуистских богов и голодных вдов, вот же оно. После достаточно большого перерыва в полноформатной дискографии (двойник Moksha / Nirvana был реализован пять лет назад) чешский рогато-огненный CULT OF FIRE назначил на март выпуск лонгплея The One, Who Is Made of Smoke. И сингл «Joy» уже готов доставить индийские радости адептам творчества Владимира Павелки и компании.

«Альбом посвящен богине Дхумавати и всем вдовам нашего мира. Деви Дхумавати — седьмая из десяти Махавидий, потому на диске семь песен. Однажды, чтобы утолить невыносимый голод, она проглотила Бога Шиву. Однако, поддавшись его просьбам и выплюнув его, она была отвергнута и проклята на вечное существование в образе вдовы. Она — Дхума, Богиня дыма. Вечно голодная и жаждущая, она ведет людей прочь от оков материального мира к пути самопознания и духовного возрождения.

Влад, основатель нашей группы, посетил один из немногих храмов Дхумавати в Варанаси. Он принес Богине множество подношений, включая оригинальную обложку альбома. Пуджари храма благословил его и вручил прасад после церемонии».

Помогло это все музыке или нет, решайте сами (по мне так скучновато), — ждем альбом, вкушаем прану, курим благовония и не стесняемся почем зря выходить в астрал.

Количество просмотров: 153

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *