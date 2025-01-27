«Чтобы утолить невыносимый голод, она проглотила Бога Шиву». CULT OF FIRE выпускают альбом «The One, Who Is Made of Smoke»Новинки и новости
Если вам этой зимой не хватает эзотерических мелодик-блэковых запилов, многоруких индуистских богов и голодных вдов, вот же оно. После достаточно большого перерыва в полноформатной дискографии (двойник Moksha / Nirvana был реализован пять лет назад) чешский рогато-огненный CULT OF FIRE назначил на март выпуск лонгплея The One, Who Is Made of Smoke. И сингл «Joy» уже готов доставить индийские радости адептам творчества Владимира Павелки и компании.
«Альбом посвящен богине Дхумавати и всем вдовам нашего мира. Деви Дхумавати — седьмая из десяти Махавидий, потому на диске семь песен. Однажды, чтобы утолить невыносимый голод, она проглотила Бога Шиву. Однако, поддавшись его просьбам и выплюнув его, она была отвергнута и проклята на вечное существование в образе вдовы. Она — Дхума, Богиня дыма. Вечно голодная и жаждущая, она ведет людей прочь от оков материального мира к пути самопознания и духовного возрождения.
Влад, основатель нашей группы, посетил один из немногих храмов Дхумавати в Варанаси. Он принес Богине множество подношений, включая оригинальную обложку альбома. Пуджари храма благословил его и вручил прасад после церемонии».
Помогло это все музыке или нет, решайте сами (по мне так скучновато), — ждем альбом, вкушаем прану, курим благовония и не стесняемся почем зря выходить в астрал.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 153
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Комментарии
jurgis:
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
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Другой Александр:
Виктор написал(а):
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
Спасибо! Попробую )
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Снежана:
Снежана:
ol`ga написал(а):
Снежана написал(а):
Может, завод штамповал могильные кресты
да, специально для тебя!
Ты ещё живая, тупорылая оля?) Поуспокоилась старбень?…
Виктор:
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
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Юрий написал(а):
Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной гру…
Юрий:
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jurgis:
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