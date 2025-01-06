Christofer Johnsson, THERION: «Я не вижу нас играющими на Wacken, Sweden Rock, Hellfest или подобных мероприятиях – это в прошлом»

Переехавший на Мальту Christofer Johnsson поделился соображениями относительно будущего THERION. Спойлер: ближайший тур в его планах намечен на 2029 год.

«В наше время привычно слышать, как старые группы заявляют о своем уходе на пенсию, стремясь заработать на ажиотаже вокруг «последнего тура». Я уже читал всякую ерунду в Интернете, мол, THERION пошли тем же путем. Плюс Thomas, которому мое решение сократить гастрольный график сильно не нравится, добавляет неразберихи, утешая фэнов (и себя), будто я еще могу передумать.

Знаете, люди женятся, обещают друг другу вечную любовь, а потом разводятся. Так и некоторые группы уходят на пенсию, а потом меняют свое решение, когда им становится скучно сидеть дома с собакой. Но я – это не среднестатистические «люди». Я целеустремлен, имею четкий план работы и не меняю свое мнение просто так.

Так что давайте скажу ОЧЕНЬ ясно: я не буду ездить в туры в обозримом будущем и не собираюсь передумать. Вообще, этот план зрел давно, года с 2018-го, когда я начал всерьез размышлять, насколько часто хочется играть концерты. Так что решение зрело годами. Потом пришел ковидный хаос, и я на практике попробовал работать над альбомами без гастролей. И мне это понравилось. Очень.

Сегодня у меня есть ферма, животные, всякие хобби — например, стрельба по мишеням (которой я начал заниматься серьезно), плюс я вовлечен в пару проектов в сфере недвижимости. Посему есть дополнительные причины быть дома. Как бы сильно я ни любил музыку, не хочу быть заложником бесконечного цикла «альбом-тур-альбом-тур» до самой пенсии. Я хочу заниматься и другими вещами. Я уже это распробовал, и обратного пути нет.

Итак, что будет дальше:

2025: Выпуск одного альбома сайд-проекта в стиле хэви-метал и одного альбома LLO. Эпизодическое написание песен для THERION. Выпуск DVD с оркестровым шоу.

2026: Выпуск еще одного альбома сайд-проекта в стиле хэви-метал (да, ДВА альбома) и еще одного альбома LLO. Эпизодическое написание песен для THERION.

2027: Завершение написания песен будущего альбома THERION и, если нужно, доработка материала. Запись и микширование.

2028: Выпуск и промо альбома THERION.

2029: Выпуск и промо 21-го альбома THERION, гастроли во второй половине года.

Иными словами, следующий тур планируется на 2029 год. Самое раннее.

Что потом, пока сказать не могу, но думаю, у нас останется около 4–5 мировых туров, прежде чем окончательно уйдем на пенсию. Возможно, когда мне будет 70 лет, я поменяю мнение, осознав, что время на исходе, и захочу гастролировать чаще – кто знает? Но следующий тур намечен на 2029 год, а после него, вероятно, на 2033 или 2034. Если, конечно, мир все еще будет существовать.

Теоретически мы открыты к участию в фестивалях, но я буду очень избирателен и значительно поднял финансовую планку. Это уже не будет как раньше, с кучей фестов каждое лето. Я не вижу нас играющими на Wacken, Sweden Rock Festival, Hellfest или подобных мероприятиях – это в прошлом.

Также подвис давно отложенный восточный тур (Украина, Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и, возможно, Грузия). Пока у меня нет представления, когда он состоится, и состоится ли в принципе.

Выступления с оркестром? Таких планов больше нет. Может быть, когда-нибудь. Но точно не в ближайшее время. Или, возможно, вообще никогда».

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