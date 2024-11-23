Charlie Benante
23.11.2024

Charlie Benante из ANTHRAX: «Spotify — это место, где музыка умирает»

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«METALLICA были совершенно правы, когда боролись с Napster, — размышляет ANTHRAX’вский Charlie Benante, оглядывая нынешнее положение дел в музиндустрии, — сами видите, к чему в итоге все привело. Люди, которые обзывали METALLICA богатыми жадными говнюками, понятия не имели, о чем говорят. Если сами не проживете жизнь, которую прожили мы, музыканты, если не сделаете то, что сделали мы, вы не можете адекватно подобное комментировать.

METALLICA в нулевых пытались защищать свое искусство, свою интеллектуальную собственность, чтобы какой-нибудь мудак не пришел и не забрал их работу за просто так.

К чему ж мы пришли сегодня? Музыкальной индустрии более не существует. Никакой. Люди, конечно, слушают музыку, но уже не так, как раньше. Кардинально другие времена.

Странно, что люди стремятся к более осознанной жизни, например, питаются здоровой едой, принимают какие-то полезные решения, но никто ничего не сделал, когда музбиз получил под дых. И не делают ничего. Тему просто пустили на самотек — никакой защиты для авторов, ничего. Возможно, подсознательно это и есть причина, почему мы не выпускаем альбомы каждые три года: я не хочу отдавать их бесплатно.

Я отношусь к музыке очень серьезно; все, что я делаю, что сочиняю, для меня очень важно и лично. И неправильно, что кто-то может это просто забрать. Это, по сути, как платить Amazon $12.99 в месяц, а потом ходить туда и брать все, что хочешь. То есть кража. И люди, которые управляют стриминговыми сервисами вроде Spotify, воруют у артистов.

Сам я не подписан на Spotify. Я считаю, это место, где музыка умирает. Альбомы ANTHRAX там есть, потому что нам приходится играть по этим чертовым правилам, — но я устал от этой игры.

Нас эксплуатируют больше всех в любой индустрии. Будучи артистами, мы не имеем медицинской страховки, у нас нет ничего. Нас так сильно поимели, что я даже не знаю, как мы выживем по итогу. Наверное, продавать лимонад на углу было бы выгоднее».

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1 comment

  • Bronco написал(а):

    Слушайте, он как будто только проснулся. Музыканты уже давным давно зарабатывают, как в древности бродячие артисты — ножками-ножками. То есть с концертов. Это новая реальность (которой уже лет 50, с появлением у населения магнитных лент для перезаписи музыки) и надо либо смириться, что как раньше уже не будет, либо уходить из индустрии.

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