Charlie Benante из ANTHRAX: «Spotify — это место, где музыка умирает»Блог
«METALLICA были совершенно правы, когда боролись с Napster, — размышляет ANTHRAX’вский Charlie Benante, оглядывая нынешнее положение дел в музиндустрии, — сами видите, к чему в итоге все привело. Люди, которые обзывали METALLICA богатыми жадными говнюками, понятия не имели, о чем говорят. Если сами не проживете жизнь, которую прожили мы, музыканты, если не сделаете то, что сделали мы, вы не можете адекватно подобное комментировать.
METALLICA в нулевых пытались защищать свое искусство, свою интеллектуальную собственность, чтобы какой-нибудь мудак не пришел и не забрал их работу за просто так.
К чему ж мы пришли сегодня? Музыкальной индустрии более не существует. Никакой. Люди, конечно, слушают музыку, но уже не так, как раньше. Кардинально другие времена.
Странно, что люди стремятся к более осознанной жизни, например, питаются здоровой едой, принимают какие-то полезные решения, но никто ничего не сделал, когда музбиз получил под дых. И не делают ничего. Тему просто пустили на самотек — никакой защиты для авторов, ничего. Возможно, подсознательно это и есть причина, почему мы не выпускаем альбомы каждые три года: я не хочу отдавать их бесплатно.
Я отношусь к музыке очень серьезно; все, что я делаю, что сочиняю, для меня очень важно и лично. И неправильно, что кто-то может это просто забрать. Это, по сути, как платить Amazon $12.99 в месяц, а потом ходить туда и брать все, что хочешь. То есть кража. И люди, которые управляют стриминговыми сервисами вроде Spotify, воруют у артистов.
Сам я не подписан на Spotify. Я считаю, это место, где музыка умирает. Альбомы ANTHRAX там есть, потому что нам приходится играть по этим чертовым правилам, — но я устал от этой игры.
Нас эксплуатируют больше всех в любой индустрии. Будучи артистами, мы не имеем медицинской страховки, у нас нет ничего. Нас так сильно поимели, что я даже не знаю, как мы выживем по итогу. Наверное, продавать лимонад на углу было бы выгоднее».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
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Charlie Benante из ANTHRAX: «Spotify — это место, где музыка умирает»
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Комментарии
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Father Trixter:
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Злой читатель:
Так и хочется процитировать тайтл фита, где он участвовал — «What Have You Done»……
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Виктор:
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на@балово не имеет границ… успех заключается в искусстве его применения……
jurgai:
что играла тайская группа ANNALYNN и так понятно по игре слов…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
Эта новость в разы интереснее нов…
Слушайте, он как будто только проснулся. Музыканты уже давным давно зарабатывают, как в древности бродячие артисты — ножками-ножками. То есть с концертов. Это новая реальность (которой уже лет 50, с появлением у населения магнитных лент для перезаписи музыки) и надо либо смириться, что как раньше уже не будет, либо уходить из индустрии.