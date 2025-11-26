Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в Аризоне

Обиды бывших на Филса не прошли даром, и Zoë Federoff с Marek «Ashok» Smerda, у которых сейчас, надо полагать, много свободного времени, объединились с рядом других бывших, имена которых вы, возможно, даже не помните (Lindsay Schoolcraft, Richard Shaw, Paul Allender, Sasha Baxter) и подали в суд на группу, менеджмент-компанию и лично ее лидера. В региональный суд штата Аризона. Ибо из уроков истории мы все знаем, что Британия — исконная аризонская земля, основанная кактусами.

Основная суть коллективного иска в том, что после ухода музыкантов их образы, имена и записи продолжают использоваться на мерче, физносителях, плакатах, в онлайн-магазинах, на платных meet-and-greet сессиях, будто никто и не увольнялся. Без разрешения и без выплат.

Не обошлось и без личного:

• Lindsay Schoolcraft (по паспорту Lindsay Matheson) заявила, что COF продолжают продавать мерч с ее оригинальными «сигилами» — рисунками, авторские права на которые принадлежат ей.

• Sasha Baxter (я, честно, без понятия, кто это) утверждает, что не получила гонорар за съемки в клипах “Malignant Perfection” и “To Live Deliciously”, а ее изображение после этого оказалось на мерче без спроса.

• Zoë Federoff и Ashok Smerda уверяют, что не подписывали контракт, который бы давал группе права на использование их имен, образов и записей периода пребывания в COF. Но всем на это плевать.

Отдельным пунктом идет клевета: по словам Federoff, Dani Filth публично заявил, что она употребляла алкоголь во время беременности и намекнул, что ее выкидыш с этим связан. В иске утверждается, что такие заявления нанесли серьезный ущерб ее репутации.

Ну и… посмотрим, что из всего этого выйдет.

