cradle of filth lawsuit
26.11.2025

Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в Аризоне

Блог

Обиды бывших на Филса не прошли даром, и Zoë Federoff с Marek «Ashok» Smerda, у которых сейчас, надо полагать, много свободного времени, объединились с рядом других бывших, имена которых вы, возможно, даже не помните (Lindsay Schoolcraft, Richard Shaw, Paul Allender, Sasha Baxter) и подали в суд на группу, менеджмент-компанию и лично ее лидера. В региональный суд штата Аризона. Ибо из уроков истории мы все знаем, что Британия — исконная аризонская земля, основанная кактусами.

Основная суть коллективного иска в том, что после ухода музыкантов их образы, имена и записи продолжают использоваться на мерче, физносителях, плакатах, в онлайн-магазинах, на платных meet-and-greet сессиях, будто никто и не увольнялся. Без разрешения и без выплат.

Не обошлось и без личного:

• Lindsay Schoolcraft (по паспорту Lindsay Matheson) заявила, что COF продолжают продавать мерч с ее оригинальными «сигилами» — рисунками, авторские права на которые принадлежат ей.

cof sigils

cof sigils

• Sasha Baxter (я, честно, без понятия, кто это) утверждает, что не получила гонорар за съемки в клипах “Malignant Perfection” и “To Live Deliciously”, а ее изображение после этого оказалось на мерче без спроса.
• Zoë Federoff и Ashok Smerda уверяют, что не подписывали контракт, который бы давал группе права на использование их имен, образов и записей периода пребывания в COF. Но всем на это плевать.

Отдельным пунктом идет клевета: по словам Federoff, Dani Filth публично заявил, что она употребляла алкоголь во время беременности и намекнул, что ее выкидыш с этим связан. В иске утверждается, что такие заявления нанесли серьезный ущерб ее репутации.

Ну и… посмотрим, что из всего этого выйдет.

Количество просмотров: 58

Читайте также:

1 comment

  • Мячеслав написал(а):

    А Аллендер, старичок, чего примкнул?

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *