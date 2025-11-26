Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в Аризоне

Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в АризонеБлог
Обиды бывших на Филса не прошли даром, и Zoë Federoff с Marek «Ashok» Smerda, у которых сейчас, надо полагать, много свободного времени, объединились с рядом других бывших, имена которых вы, возможно, даже не помните (Lindsay Schoolcraft, Richard Shaw, Paul Allender, Sasha Baxter) и подали в суд на группу, менеджмент-компанию и лично ее лидера. В региональный суд штата Аризона. Ибо из уроков истории мы все знаем, что Британия — исконная аризонская земля, основанная кактусами.
Основная суть коллективного иска в том, что после ухода музыкантов их образы, имена и записи продолжают использоваться на мерче, физносителях, плакатах, в онлайн-магазинах, на платных meet-and-greet сессиях, будто никто и не увольнялся. Без разрешения и без выплат.
Не обошлось и без личного:
• Lindsay Schoolcraft (по паспорту Lindsay Matheson) заявила, что COF продолжают продавать мерч с ее оригинальными «сигилами» — рисунками, авторские права на которые принадлежат ей.
• Sasha Baxter (я, честно, без понятия, кто это) утверждает, что не получила гонорар за съемки в клипах “Malignant Perfection” и “To Live Deliciously”, а ее изображение после этого оказалось на мерче без спроса.
• Zoë Federoff и Ashok Smerda уверяют, что не подписывали контракт, который бы давал группе права на использование их имен, образов и записей периода пребывания в COF. Но всем на это плевать.
Отдельным пунктом идет клевета: по словам Federoff, Dani Filth публично заявил, что она употребляла алкоголь во время беременности и намекнул, что ее выкидыш с этим связан. В иске утверждается, что такие заявления нанесли серьезный ущерб ее репутации.
Ну и… посмотрим, что из всего этого выйдет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
Комментарии
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Послухал альбом целиком. Короче, промо трек всех обманул. Явное подражание Имморталу токо в нём есть. Весь остальной альбом друго�…
Другой Александр:
Послухал альбом целиком. Короче, промо трек всех обманул. Явное подражание Имморталу токо в нём есть. Весь остальной альбом другой.…
Мячеслав:
Баламакаб:
Юрий написал(а):
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов прошлого столет…
Денис:
Олаф написал(а):
W8tan написал(а):
Все равно уже арч энеми не те, в Пауэр метал скатились
Melodic Death metal — и есть по своей сути утяжеленный power
если речь о финском …
goremyka:
Христос Не Воскрес:
х.з. кого как воспитали — для меня роцк это AC/DC…. да хоть бы Pink Floyd и Led Zeppelin, а не вот весь этот …
Alex:
Пускай дуэт с бывшей вокалисткой COF замутит. Две обиженки, получится плаксивое дерьмо.…
Merzbow:
После THE BEATLES самая влиятельная рок-группа 20 века — это… Smashing Pumpkins.)))…
Писюн с глазами:
Не люблю ни SP, ни JD. У битлов хотя запоминающиеся мотивички есть и пара действительно красивых баллад.
А это все какое-то постмузыкальное нытье.…
Писюн с глазами:
D написал(а):
Юридическое ебало написал(а):
А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Ка�…
Tadevusz:
У прынцыпе пара ўжо — 40 гадоў цётцы. Фільтры і Фаташоп ужо не ратуюць. Анжэле прыкладна столькі ж было калі сыйшла.…
Юрий:
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов прошлого столетия , и иногда пытаюсь …
А Аллендер, старичок, чего примкнул?