Burton C. Bell: «Европейские фэны показывали фак и плевали в меня»

Немного трудно в это поверить, но согласно воспоминаниям бывшего фронтмена FEAR FACTORY, а ныне сольного артиста Burton C. Bell, во времена гастролей с Оззи Осборном европейские Оззи-фэны вели себя как настоящие дикари. И плевали в уважаемого человека!

«FEAR FACTORY ездили на разогреве у Ozzy в туре ‘Retirement Sucks’, то есть году 96-м. Мы колесили вместе три месяца по США и Европе. В Европе было хуже всего. Мы тогда были единственным суппорт коллективом, а публика в залах вообще не хотела нас видеть.

Все, что им было надо, — Оззи. Так что они просто стояли и молчали, в лучшем случае. А еще показывали факи — причем прямо мне в лицо, ведь я был фронтменом в первом ряду. Когда заканчивался сет, в нас, как шрапнель, швыряли монеты. Я даже однажды насобирал достаточно, чтобы купить пиваса. Ну, хоть так. Компенсация. А еще на меня много плевали».

Ушел он из FF, конечно, не поэтому — ну а кому интересно, вскоре Бартон готов показать, чем он сейчас занимается: несколько новых синглов и видео. Начал он свою сольную карьеру в 2023-м с кавера RAMMSTEIN «Du Hast», потом, в прошлом году, выпустил пару синглов, «Anti-Droid» и «Technical Exorcism». Кто не слышал — вот, пожалуйста. Только ведите себя прилично!

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