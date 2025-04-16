Burton C. Bell: «Европейские фэны показывали фак и плевали в меня»Блог
Немного трудно в это поверить, но согласно воспоминаниям бывшего фронтмена FEAR FACTORY, а ныне сольного артиста Burton C. Bell, во времена гастролей с Оззи Осборном европейские Оззи-фэны вели себя как настоящие дикари. И плевали в уважаемого человека!
«FEAR FACTORY ездили на разогреве у Ozzy в туре ‘Retirement Sucks’, то есть году 96-м. Мы колесили вместе три месяца по США и Европе. В Европе было хуже всего. Мы тогда были единственным суппорт коллективом, а публика в залах вообще не хотела нас видеть.
Все, что им было надо, — Оззи. Так что они просто стояли и молчали, в лучшем случае. А еще показывали факи — причем прямо мне в лицо, ведь я был фронтменом в первом ряду. Когда заканчивался сет, в нас, как шрапнель, швыряли монеты. Я даже однажды насобирал достаточно, чтобы купить пиваса. Ну, хоть так. Компенсация. А еще на меня много плевали».
Ушел он из FF, конечно, не поэтому — ну а кому интересно, вскоре Бартон готов показать, чем он сейчас занимается: несколько новых синглов и видео. Начал он свою сольную карьеру в 2023-м с кавера RAMMSTEIN «Du Hast», потом, в прошлом году, выпустил пару синглов, «Anti-Droid» и «Technical Exorcism». Кто не слышал — вот, пожалуйста. Только ведите себя прилично!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
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Burton C. Bell: «Европейские фэны показывали фак и плевали в меня»
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В детстве, еще до того, как я пошел на первый концерт, мне казалось, что так себя ведет только гопота какая-нибудь., а металлисты типа что-то более интеллигентное. Ребята, хуй там, в целом они такое же быдло