Bumblefoot: 5 интернет-гитаристов, которые невероятно отжигают и впечатляют

Bumblefoot: 5 интернет-гитаристов, которые невероятно отжигают и впечатляютБлог
Ron «Bumblefoot» Thal, один из известнейших гитаристов нашего времени (помимо сольной работы вы его могли видеть/слышать в GUNS N’ ROSES, ASIA, SONS OF APOLLO, WHOM GODS DESTROY), буквально вчера выпустил новый альбом …Returns!, и любители виртуозных
задротств инструменталов могут оценить его тут. А еще он показал пять инстаграм-аккаунтов международных гитарных дарований, за которыми следит сам и которые, по мнению маэстро, невероятно впечатляют и могут научить новому даже профессионалов.
1. Filipe Rosset
Бразильский гитарист с удивительным чувством фразировки и потрясающей работой пальцев. У меня есть одна из его методичек по гексатонической минорной гамме, полная сложных и необычных упражнений.
2. Max Ostro
Российский виртуоз в жанре фьюжн и, на мой взгляд, самый перспективный музыкант своего поколения.
3. Yas Nomura
Японский гитарный гений — а по совместительству басист в моей группе WHOM GODS DESTROY.
4. Ilya Franciosi
Живет в Париже, отличается современным и креативным подходом как композитор и гитарист, включая техники игры на безладовой гитаре.
5. Li-sa-X
Японская гитаристка, с которой мы джемовали в 2017 году, когда она была еще совсем ребенком. Теперь играет профессионально — впечатляя и техникой, и энергией!
Ну и не знаю, насколько подобный контент востребован у тутошних читателей, однако если вы следите за какими-то гитарными интернет-дарованиями и считаете нужным поделиться, пишите в комментариях!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 12
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Комментарии
Дед Аким:
По Конституции, или Международному Праву все равны. Но Quod licet Iovi, non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») — крылатое латинское выражение, смысл �…
G D:
Кем бы он ни был, КПД Маска выше, чем вокалиста Lamb Of God.…
Дед Аким:
P.S. В концерте Натали классная, зажигает, и при этом может Настя и мужики более интеллектуальные поймут, нет в ней вот такого похабства, есть сексуальность, изысканн�…
Дед Аким:
Все по распорядку, Егор Летов стебался — Всё идёт по плану
Небольшое отступление, ютуб д�…
D:
Виктор Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Илону Маску просто надо было извиниться за свой жест, и тогда он был бы хорошим человеком. А раз не извинился, значит он истинный нац…
Wotan:
Father Trixter:
Alex:
Илон сказал: my heart goes out to you
Положил руку на сердце и протянул ее вперед…артикулируя свои слова.
Это грязная левая пропаганда.
Никаких извинений он делать не долже…
Тварь:
40PT:
Спачатку няўважліва прачытаў, спужаўся за вакалістку Therion — Лоры Льюіс. А потым прыгледзеўся — ўсё нармальна, жывем далей…
Виктор:
Илону Маску просто надо было извиниться за свой жест, и тогда он был бы хорошим человеком. А раз не извинился, значит он истинный нацист.
Вот в чём вся разница судя …
bes:
Зачем на такой In the Woods… не понятно, но кстати получше, чем то что братья Боттери ваяют в своих проектах, в стиле In the Woods… 2016 года. Ну скучно.
А вообще в Норвегии все о�…
Жартун:
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