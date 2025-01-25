bumblefoot ron thal
25.01.2025

Bumblefoot: 5 интернет-гитаристов, которые невероятно отжигают и впечатляют

Блог

Ron «Bumblefoot» Thal, один из известнейших гитаристов нашего времени (помимо сольной работы вы его могли видеть/слышать в GUNS N’ ROSES, ASIA, SONS OF APOLLO, WHOM GODS DESTROY), буквально вчера выпустил новый альбом …Returns!, и любители виртуозных задротств инструменталов могут оценить его тут. А еще он показал пять инстаграм-аккаунтов международных гитарных дарований, за которыми следит сам и которые, по мнению маэстро, невероятно впечатляют и могут научить новому даже профессионалов.

1. Filipe Rosset
Бразильский гитарист с удивительным чувством фразировки и потрясающей работой пальцев. У меня есть одна из его методичек по гексатонической минорной гамме, полная сложных и необычных упражнений.

2. Max Ostro
Российский виртуоз в жанре фьюжн и, на мой взгляд, самый перспективный музыкант своего поколения.

3. Yas Nomura
Японский гитарный гений — а по совместительству басист в моей группе WHOM GODS DESTROY.

4. Ilya Franciosi
Живет в Париже, отличается современным и креативным подходом как композитор и гитарист, включая техники игры на безладовой гитаре.

5. Li-sa-X
Японская гитаристка, с которой мы джемовали в 2017 году, когда она была еще совсем ребенком. Теперь играет профессионально — впечатляя и техникой, и энергией!

Ну и не знаю, насколько подобный контент востребован у тутошних читателей, однако если вы следите за какими-то гитарными интернет-дарованиями и считаете нужным поделиться, пишите в комментариях!

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