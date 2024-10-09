NECKBREAKKER September
09.10.2024

Будущие звезды дэз-метала? Слушаем дебют датчан NECKBREAKKER

Новинки и новости

О молодой (но вполне олдскульной по звуку) дэз-метал группе NECKBREAKKER из Дании пока сказать особенно нечего — кроме того, что, еще не успев выпустить дебютный альбом, парнишки успели выступить на крупных фестах уровня Bloodstock и Hellfest, а когда материала на релиз накопилось достаточно, за ним вприпрыжку прибежали Nuclear Blast.

Полноформатник будет называться Within The Viscera, и, как написали сами ребята, «работая над песнями, мы держали в уме тот факт, что дебютный альбом выпускаешь лишь раз. Потому очень старались сделать то, чем можно гордиться. И преуспели».

Знаю, вам не терпится услышать, что ж это такое за новое чудо.

Количество просмотров: 464

7 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Nickelbackbreakker

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  • Другой Александр написал(а):

    Merzbow написал(а):
    NECKBREAKKER

    До смены, название было «Nakkeknaekker». лучше бы как раньше оставили)

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  • juris написал(а):

    идеальный мошпит-металhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • николай написал(а):

    Помню как в 1999/2000 в М-журнале писали о «молодой brutal death группе DECAPITATED где 16-летний барабанщик» и вот опять !!! Молодость то качество которое очень быстро проходит!!!

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  • Алексей написал(а):

    Ну, молодцы, что так рано начали, больше шансов на долгое будущее (не факт)))), молодцы, что записали такой жирный по саунду альбом (по содержанию посмотрим), но по факту они абсолютно обычные!!! Обычный хороший олдовый дэзняк!!! И дело не в том, что они сочинили проходняк, а в том, что как ни крути это второй сорт, первый сорт сделали в 90-х… а Nuclear Blast побежали за ними потому что металлу приходит п…ц, а тут вроде как жирно и олдскульно, надо брать))) Поэтому скачаю, послушаю и удалю, как и 99% новинок, не важно, новая банда или динозавры, всё потраченоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif
    P.S. Но не всё так грустно, добра тоже хватает, во недавно открыл для себя чудестных пиндосов Blood Incantation? прям бальзам на ухо!!!))) Да и новинок в ближ. месяцы выходит много, так что живем покаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • goremyka написал(а):

    Мне вокал не зашел… https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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  • Спадар Антось написал(а):

    Бласты калісьці і HACKNEYED падпісалі, і гэтак жа сама іх рэклямавалі. Хто цяпер такіх памятае?

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