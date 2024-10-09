Будущие звезды дэз-метала? Слушаем дебют датчан NECKBREAKKER

Будущие звезды дэз-метала? Слушаем дебют датчан NECKBREAKKERНовинки и новости
О молодой (но вполне олдскульной по звуку) дэз-метал группе NECKBREAKKER из Дании пока сказать особенно нечего — кроме того, что, еще не успев выпустить дебютный альбом, парнишки успели выступить на крупных фестах уровня Bloodstock и Hellfest, а когда материала на релиз накопилось достаточно, за ним вприпрыжку прибежали Nuclear Blast.
Полноформатник будет называться Within The Viscera, и, как написали сами ребята, «работая над песнями, мы держали в уме тот факт, что дебютный альбом выпускаешь лишь раз. Потому очень старались сделать то, чем можно гордиться. И преуспели».
Знаю, вам не терпится услышать, что ж это такое за новое чудо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 464
7 комментариев
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Комментарии
Спадар Антось:
Бласты калісьці і HACKNEYED падпісалі, і гэтак жа сама іх рэклямавалі. Хто цяпер такіх памятае?…
goremyka:
Другой Александр:
Rammstein — Engel (Till)
Интересная версия песни. На альбоме вторую половину куплета исполняет певица «Bobo» (Кристиана Хебольд её зовут вроде бы). А здесь всю песню исполняет Ли…
Алексей:
Ну, молодцы, что так рано начали, больше шансов на долгое будущее (не факт)))), молодцы, что записали такой жирный по саунду альбом (по содержанию посмотрим), но по факт�…
triller:
николай:
Помню как в 1999/2000 в М-журнале писали о «молодой brutal death группе DECAPITATED где 16-летний барабанщик» и вот опять !!! Молодость то качество которое очень быстро проходит!!!…
juris:
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Ну если играет гитара-лопата, чего бы не играть гитаре-аквариуму
Китайцы продают гитары под калашмат стилизованные. Вот круто был…
Другой Александр:
Merzbow написал(а):
NECKBREAKKER
До смены, название было «Nakkeknaekker». лучше бы как раньше оставили)…
Merzbow:
Писюн с глазами:
Костя написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Ну что же, «красивое»!
Тут бы задаться вопросом: «А как бы на ней смог сыграть гитарист некой знаменитой метал-группы?», но эт…
Писюн с глазами:
Ну если играет гитара-лопата, чего бы не играть гитаре-аквариуму…
Ых:
Джон из ORIGIN сможет так сыграть. Музыка сама по себе — ORIGIN один-в-один.
Можно канадца Фло позвать.
Или Чейсона Уэстморлэнда (ex- Hate Eternal).
Был, помню, у Mortician живой драмме…
Nickelbackbreakker
Merzbow написал(а):
NECKBREAKKER
До смены, название было «Nakkeknaekker». лучше бы как раньше оставили)
идеальный мошпит-метал
Помню как в 1999/2000 в М-журнале писали о «молодой brutal death группе DECAPITATED где 16-летний барабанщик» и вот опять !!! Молодость то качество которое очень быстро проходит!!!
Ну, молодцы, что так рано начали, больше шансов на долгое будущее (не факт)))), молодцы, что записали такой жирный по саунду альбом (по содержанию посмотрим), но по факту они абсолютно обычные!!! Обычный хороший олдовый дэзняк!!! И дело не в том, что они сочинили проходняк, а в том, что как ни крути это второй сорт, первый сорт сделали в 90-х… а Nuclear Blast побежали за ними потому что металлу приходит п…ц, а тут вроде как жирно и олдскульно, надо брать))) Поэтому скачаю, послушаю и удалю, как и 99% новинок, не важно, новая банда или динозавры, всё потрачено
P.S. Но не всё так грустно, добра тоже хватает, во недавно открыл для себя чудестных пиндосов Blood Incantation? прям бальзам на ухо!!!))) Да и новинок в ближ. месяцы выходит много, так что живем пока
Мне вокал не зашел…
Бласты калісьці і HACKNEYED падпісалі, і гэтак жа сама іх рэклямавалі. Хто цяпер такіх памятае?