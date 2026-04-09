Ablation band
09.04.2026

Брутальная супергруппа: встречаем ABLATION с участниками SUFFOCATION и SANGUISUGABOGG

Новинки и новости

Когда дэз-метала в основных брутальных ячейках по какой-то страшной причине становится недостаточно, обитатели этих ячеек начинают сколачиваться в смежные соты. С содержанием понятно чего. «Преисполненный атмосферой насилия дэз-метал из Нью-Йорка» под вывеской ABLATION — одна из таких свежесозданных супергрупп.

На вокале в ней фронтмен SANGUISUGABOGG Devin Swank, также участвуют Derek Boyer и Eric Morotti из SUFFOCATION (а Frank Mullen пару раз появляется в гостевой роли), на гитаре экс-гитарист DEHUMANIZED Rich Nagasawa. Над созданием дебютного миника Lethal Abuse сборный коллектив работал в 2025 году, подготовив его к майскому релизу, а первый сингл готов к загрузке в динамики прямо сейчас.

