Брутальная супергруппа: встречаем ABLATION с участниками SUFFOCATION и SANGUISUGABOGG

Брутальная супергруппа: встречаем ABLATION с участниками SUFFOCATION и SANGUISUGABOGGНовинки и новости
Когда дэз-метала в основных брутальных ячейках по какой-то страшной причине становится недостаточно, обитатели этих ячеек начинают сколачиваться в смежные соты. С содержанием понятно чего. «Преисполненный атмосферой насилия дэз-метал из Нью-Йорка» под вывеской ABLATION — одна из таких свежесозданных супергрупп.
На вокале в ней фронтмен SANGUISUGABOGG Devin Swank, также участвуют Derek Boyer и Eric Morotti из SUFFOCATION (а Frank Mullen пару раз появляется в гостевой роли), на гитаре экс-гитарист DEHUMANIZED Rich Nagasawa. Над созданием дебютного миника Lethal Abuse сборный коллектив работал в 2025 году, подготовив его к майскому релизу, а первый сингл готов к загрузке в динамики прямо сейчас.
Читайте также:
- «Где сходятся норвежский и финский блэк-метал». Новинка DOEDSVANGR «Black Sun Dissolution»
- Суперпроект MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN выпускает дебютник
- Стоит послушать. MORBIKON «Heavens That Burn And Eons Divided» от музыкантов CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE, FINNTROLL
- Супергруппа BENT SEA (MEGADETH, ABORTED, NAPALM DEATH) выпускает дебютник «The Dormant Ruin»
- Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN вернулся спустя 4 года после смерти L-G Petrov
- Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»
- Старые кони. Суперпроект NEFARIOUS от прошлых и нынешних музыкантов EXODUS, DEATH ANGEL, HIRAX, HEATHEN
- Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGER
- Встречаем: проект WHISPERING VOID с Gaahl и вокалисткой WARDRUNA
- Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEAD
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
-
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
-
Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»
-
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
-
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»
-
NEUROSIS вернулся
-
Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION
-
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
-
Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)
-
Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную сумму
Александр:
Не думал что такое скажу….но…куда пропал Дэдушка Аким? 0__о …
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Бабушка ещё ничего, дед на сайте есть Я бросил бухать, на ЗОЖ перешёл, таких длинных полотен больше не будет.
ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА…
Дед Аким:
Бабушка ещё ничего, дед на сайте есть Я бросил бухать, на ЗОЖ перешёл, таких длинных полот…
JohannX147:
Dedooshka666:
с каждым годом бабулёк только хорошеет и становится всё роднее и халяльнее…
MRK:
Батюшка ваш мажорный и в подмётки и даже в подъюбник не годится Babooshk-e…
goremyka:
Nokt написал(а):
Цудоўныя дзеўкі.
Пабачу іх праз 3 месяцы на In Flammen.
Запиши на телефон немного их выступления пожалуйста …
Eum:
всегда забавляло слово «цыцка», сразу настроение поднимает. Так же, как и «пипка» …
MRK:
мега-идея… ждём теперь крепкий альбом-сборник каверов как у димок — warum nicht?!))…
kvltist:
да-да, в оригинале «The Return Of Darkness And Evil» хороша… а не это вот (shit of god) всё…
atr:
MRK написал(а):
ну вот Дедова тема, а Дед под баном(в запое)… свят-свят — молчу-молчу
да у деда тут не дрожь писюна будет, а реальная турбулентность…
MRK:
ну вот Дедова тема, а Дед под баном(в запое)… свят-свят — молчу-молчу…
