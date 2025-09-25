Bruce Dickinson: «Все ваши чувства подчинены маленькому фашисту, которого вы держите в руке»

Bruce Dickinson в очередной раз пытается повернуть время вспять и заставить публику отказаться от смартфонов. Во всяком случае, пока он, Брюс, пред нею поет. Так, в этом году перед концертами IRON MAIDEN онлайн и в зале вывешивались убедительные просьбы: уважьте группу, уважьте других фэнов, наслаждайтесь мгновением, пойте вместо того, чтобы доставать телефон!

Не то чтобы это, конечно, сработало. И, насколько я знаю, на настоящий момент среди нелюбителей мобил это более-менее работает только на шоу TOOL (охрана в зале следит, чтобы не снимали кроме как на песнях, которые группа снимать разрешает) и у GHOST, когда ценой очередей и дискомфорта телефоны кладут в специальные чехлы.

То, что Брюса не слушают по-хорошему, его бесконечно злит и триггерит: «Просто возьмите и отложите его, запихните в карман, посмотрите на людей вокруг. Посмотрите на стоящих рядом, на их радость, прочувствуйте происходящее, прочувствуйте музыку. Телефон это все отрезает. И как исполнитель, я, конечно, хочу играть для людей, которые получают от этого удовольствие, а не стоят, как приставки к телефонам.

Я вообще мечтал бы, чтобы на этих штуках не придумали камеры. Это ужасная болезнь — когда людям стало необходимо смотреть на мир через маленький идиотский дивайс. Это наш провал как человеческой расы. Все ваши чувства подчинены маленькому фашисту, которого вы держите в руке».

Количество просмотров: 196

2 комментария