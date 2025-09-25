Bruce Dickinson: «Все ваши чувства подчинены маленькому фашисту, которого вы держите в руке»Блог
Bruce Dickinson в очередной раз пытается повернуть время вспять и заставить публику отказаться от смартфонов. Во всяком случае, пока он, Брюс, пред нею поет. Так, в этом году перед концертами IRON MAIDEN онлайн и в зале вывешивались убедительные просьбы: уважьте группу, уважьте других фэнов, наслаждайтесь мгновением, пойте вместо того, чтобы доставать телефон!
Не то чтобы это, конечно, сработало. И, насколько я знаю, на настоящий момент среди нелюбителей мобил это более-менее работает только на шоу TOOL (охрана в зале следит, чтобы не снимали кроме как на песнях, которые группа снимать разрешает) и у GHOST, когда ценой очередей и дискомфорта телефоны кладут в специальные чехлы.
То, что Брюса не слушают по-хорошему, его бесконечно злит и триггерит: «Просто возьмите и отложите его, запихните в карман, посмотрите на людей вокруг. Посмотрите на стоящих рядом, на их радость, прочувствуйте происходящее, прочувствуйте музыку. Телефон это все отрезает. И как исполнитель, я, конечно, хочу играть для людей, которые получают от этого удовольствие, а не стоят, как приставки к телефонам.
Я вообще мечтал бы, чтобы на этих штуках не придумали камеры. Это ужасная болезнь — когда людям стало необходимо смотреть на мир через маленький идиотский дивайс. Это наш провал как человеческой расы. Все ваши чувства подчинены маленькому фашисту, которого вы держите в руке».
Комментарии
Tular:
Был давеча на Ayreon. Не запрещали, но вежливо попросили не снимать. Почти никто и не снимал, а если и да, то чисто символически, минуту-полторы.…
Potato Lich:
Чорны:
Не, ну Дик Брюкинсон прав, например.
Это как выступать перед жрущей публикой.…
врот кампот:
Писюн с глазами:
Ых написал(а):
взялся ныне покойный Путин,
С этого места подробнее, пожалуйста…
Ых:
Другой Александр написал(а):
25.09.2025 в 10:18
>> Осуждали бы одинаково все страны в мире, ведущие наступательные войны, в т. ч. ту страну, в которую переехали, я бы сказ�…
Vitaleee:
Родиной человека является один из роддомов на планете Земля. Любить государство, в котором он появился на свет и жить в нём до конца своих дней че…
Другой Александр:
Ых написал(а):
Родиной человека является один из роддомов на планете Земля. Любить государство, в котором он появился на свет и жить в нём до конца своих дней чел…
G D:
Ых написал(а):
Родиной человека является один из роддомов на планете Земля. Любить государство, в котором он появился на свет и жить в нём до конца своих дней чел…
Другой Александр:
«И чтобы руки на стол!»
Грим тут лишний ИМХО. Если бы лица нормально видны были, то может быть и «писюн задрожал» бы, как тут кое кто любит выражаться)…
Другой Александр:
россия-чума 21 века написал(а):
цей підор,плід усрусскої шльондри та СНІДозного наркомана,реально вважає,що Я читаю його всрату ахінею.
А умеешь пиздеть пра…
Metaller555:
Тема сисек не раскрыта. А больше у этих девочек ничего нет.…
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
Назар Василич написал:
Другой Александр
Ты можешь объяснить причины начала СВО ? Как ты сам их видишь ?А то на официальных ресур�…
Не, ну Дик Брюкинсон прав, например.
Это как выступать перед жрущей публикой.
Был давеча на Ayreon. Не запрещали, но вежливо попросили не снимать. Почти никто и не снимал, а если и да, то чисто символически, минуту-полторы.