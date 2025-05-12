Bobby Liebling из PENTAGRAM на концертах сопровождает полицейская охрана

Bobby Liebling из PENTAGRAM на концертах сопровождает полицейская охранаБлог
Любопытная история приключилась с Bobby Liebling из старой и, казалось бы, подзабытой всеми, кроме фанатов-думеров и хэви-метал олдскулеров, группы PENTAGRAM. Когда его концертное фото с осатанело выпученными глазами пробежало по всяким тиктокам, в итоге превратившись в рок-мем, и Бобби, и его «пентаграмма» вышли на небывалый виток популярности и внимания — спустя лет пятьдесят со своего основания и «пионерского» статуса в дум-метале.
«Сначала свалившаяся слава выбила меня из колеи, — признавался 71-летний Бобби, — все это было было довольно странно. У меня всегда была мечта — типа, может, однажды выложу пост в инстаграме или на фейсбуке, и он станет вирусным. И вот, блин… Иисусе… Будьте осторожны со своими желаниями! Все взорвалось гораздо быстрее и мощнее, чем я мог предположить. Но это круто. Прикольно, что играешь музыку более полувека, а известным становишься из-за какой-то шутки.
У группы моментально подскочили фолловеры в профилях — что в принципе, было ожидаемо. Нас начали останавливать в аэропортах сотрудники TSA, пилоты выходили из кабины, чтобы поздороваться, в аэропортах — какие-то мамочки, куча детей… Началась полная дичь. Я даже не всегда понимаю, как реагировать. Куда ни приедем — обязательно кто-нибудь скажет: “Эй, ты ж тот самый чувак, да?”»
Дело дошло до того, что вблизи концертных площадок и во время мероприятий музыканта сопровождает полицейская охрана. Ибо мало ли кому в толпе внезапных фанатов что придет в голову?
«Когда это все началось, мы уже были в туре, так что продажи билетов особо не подскочили — потому как залы и так были распроданы, особенно на западном побережье, — продолжает Бобби. — А потом состоялся тур по Южной Америке — и там тоже аншлаги. Не знаю, стало ли у нас больше реальных слушателей, но внешняя популярность просто зашкаливает. Люди ползут к нам сквозь толпы, как крабы. С концертов выводят с полицейским эскортом. Это жесть. И она продолжается до сих пор».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 61
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Комментарии
jurgis:
Death:
Дмитрий написал(а):
Помню эту группу, лихо лабали.. Куда всё делось? Где послушать можно, почему никто не оцифровал ни одной вещи?
Есть демо…
death:
https://www.youtube.com/watch?v=OaGFK0smXiA
https://www.youtube.com/watch?v=RXgxVj5YGDc…
Death:
Death:
https://www.youtube.com/watch?v=VmKdHppyEFk
https://www.youtube.com/watch?v=sD6FnVjTQIE…
DC:
Юрий:
Музыку пишут нейросети . клипы делают нейросети , скука смертная и однообразная , отключи нынешнему поколению интернет на неделю (а это легко сделать , достаточно ка…
jurgai:
Дед Аким:
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