«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом

Киевская группа TSYTSKA называет свой стиль «velvet deathgrind», одевается нарочито гламурно и поет (если это так можно назвать) про всякую бытовуху, от менструации и молочницы до поноса, грязных носочков и рукоблудия. Иными словами, все по грайнд-канонам, однако с душою, по-женски.

Собрался коллектив в Киеве в 2019 году, но активно что-то выпускать начал только пару лет назад, разродившись в прошлом месяце дебютником Shit’s Gossip. Вашему вниманию пара его тем, наслаждаемся и танцуем!

Количество просмотров: 139

2 комментария