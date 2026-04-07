«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом

«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбомБлог
Киевская группа TSYTSKA называет свой стиль «velvet deathgrind», одевается нарочито гламурно и поет (если это так можно назвать) про всякую бытовуху, от менструации и молочницы до поноса, грязных носочков и рукоблудия. Иными словами, все по грайнд-канонам, однако с душою, по-женски.
Собрался коллектив в Киеве в 2019 году, но активно что-то выпускать начал только пару лет назад, разродившись в прошлом месяце дебютником Shit’s Gossip. Вашему вниманию пара его тем, наслаждаемся и танцуем!
Автор: Anastasiya
Ігор:
Я не по стёбному металу,и тем более не по death/grind.Мне эта группа известна лишь тем,что в ней играет Kate Bass.
Kate, участвовала/участвует в не последних блэковых формациях
Я не по стёбному металу,и тем более не по death/grind.Мне эта группа известна лишь тем,что в ней играет Kate Bass.
Kate, участвовала/участвует в не последних блэковых формациях Украины (Grave Circles,Kaosophia,Mork Tre).
я бы лайв глянул с ними (если он когда будет)