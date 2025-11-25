Billy Corgan, SMASHING PUMPKINS: «После THE BEATLES самая влиятельная рок-группа 20 века — это…»Блог
Недавно Billy Corgan из SMASHING PUMPKINS спросили, кого б он назвал самой важной для рок-музыки группой 20 века. Ну, помимо THE BEATLES, конечно. И ответ его оказался настолько неочевиден, что предлагаю вам прикинуть в голове пять вариантов — и, уверена, попадания будет ноль.
«Двадцать лет подряд я отвечаю на этот вопрос так: JOY DIVISION, — удивил Билли. — Мне кажется, именно они оказали на музыку 20 века глобальнейшее влияние. Они выкристаллизировали пост-панк так, как этого никто не делал ранее, а также стали образцом для целого поколения последователей.
Люди их слушают до сих пор, ибо, по сути, это поп-музыка, созданная для масс-маркета. Огромный хит ‘Love Will Tear Us Apart’… в общем, для меня все настолько очевидно, что даже не знаю, как объяснить.
Важные для истории группы, такие как THE BEATLES, VELVET UNDERGROUND, JOY DIVISION, создают не только музыку, но и паттерн, подход, приняв который, другие команды учатся делать что-то свое. Вы даже не обязательно осознаете это влияние. Они не могут повторить тот же JOY DIVISION, как бы ни пытались, но они на них учатся. И я, например, явно ощущаю, как это работает. Пост-поп минимализм, в подходе, в продакшне, он никуда не делся и в нынешнем поколении музыкантов».
Комментарии
Юрий:
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов прошлого столетия , и иногда пытаюсь …
D:
Юридическое ебало написал(а):
А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Канниибальный �…
Другой Александр:
Polaris написал(а):
Другой Александр написал:
Модёрорсагом
Магярошах
Вот венгерского я ваще не знаю. Мож у тебя и вернее. Я из Вики такое переложение на кирил…
Polaris:
Другой Александр написал(а):
Модёрорсагом
Магярошах
Насчёт Беларуси и Белорус�…
Коньстантин:
Другой Александр:
Юридическое ебало написал(а):
Другой Александр написал(а):
Юридическое ебало написал(а):
А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Тр…
Юридическое ебало:
Другой Александр написал(а):
Юридическое ебало написал(а):
А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет иг…
Другой Александр:
Юридическое ебало написал(а):
А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Канниибальный �…
Другой Александр:
Polaris написал:
Другой Александр написал:
Да это не с целью как-то унизить кого-то. Просто сокращение для экономии места. В просторечье есть, например, слово «фин…
Юридическое ебало:
А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Канниибальный Труп.
Щначит веновен.…
Писюн с глазами:
Жаль, жаль, только последние альбомы у них и были интересные…
Anastasiya:
Вкратце: психически неуравновешенная барышня из тусовки раздула скандал, что он якобы над ней издевался. Что Роб не имел с ней личных дел, подтвердили все, в том чис�…
Merzbow:
Metaller555 написал(а):
А что Баррет уже учудил?
Ну он там с женой своей бабу кошмарил. Она заяву накатала.…
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов прошлого столетия , и иногда пытаюсь до сих пор , но вот нихрена не заходят они мне и всё тут , не понять мне , что вообще хорошего в их абсолютно пустой , плоской и пресной музыке ?! Зы. Когда будете брызгать слюнями доказывая мне , что я «верблюд» , не заляпайте сильно мониторы , ибо это исключительно моё мнение , так же как и мнение этого чела ;)