Billy Corgan, SMASHING PUMPKINS: «После THE BEATLES самая влиятельная рок-группа 20 века — это…»

Недавно Billy Corgan из SMASHING PUMPKINS спросили, кого б он назвал самой важной для рок-музыки группой 20 века. Ну, помимо THE BEATLES, конечно. И ответ его оказался настолько неочевиден, что предлагаю вам прикинуть в голове пять вариантов — и, уверена, попадания будет ноль.

«Двадцать лет подряд я отвечаю на этот вопрос так: JOY DIVISION, — удивил Билли. — Мне кажется, именно они оказали на музыку 20 века глобальнейшее влияние. Они выкристаллизировали пост-панк так, как этого никто не делал ранее, а также стали образцом для целого поколения последователей.

Люди их слушают до сих пор, ибо, по сути, это поп-музыка, созданная для масс-маркета. Огромный хит ‘Love Will Tear Us Apart’… в общем, для меня все настолько очевидно, что даже не знаю, как объяснить.

Важные для истории группы, такие как THE BEATLES, VELVET UNDERGROUND, JOY DIVISION, создают не только музыку, но и паттерн, подход, приняв который, другие команды учатся делать что-то свое. Вы даже не обязательно осознаете это влияние. Они не могут повторить тот же JOY DIVISION, как бы ни пытались, но они на них учатся. И я, например, явно ощущаю, как это работает. Пост-поп минимализм, в подходе, в продакшне, он никуда не делся и в нынешнем поколении музыкантов».

