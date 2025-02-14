Ozzy Osbourne Can No Longer Walk
14.02.2025

Билеты на концерт BLACK SABBATH распродались за 16 минут

Блог

Прощальный концерт BLACK SABBATH в Бирмингеме, с невероятными гостевыми сетами и Оззи, который, судя по всему, будет петь, сидя в коляске (он уже, увы, не ходит), вызвал ажиотаж даже больший, чем заявленная пару месяцев назад пара концертов OASIS. Ticketmaster едва не обвалился под наплывом и «радовал» желающих моднейшими очередями.

black sabbath tickets

black sabbath tickets soldout

При этом организаторы пообещали бороться с ботами и запретить реализацию на сайтах реселлеров. А когда билеты наконец поступили в свободную продажу (до этого были небольшие раунды фан-предпродаж), их раскупили за 16 минут. Цены в верхних углах стадиона составили около $250, а вип-места рядом со сценой обошлись в $3,700. Понятно, что в день влюбленных Интернет, помимо умильных фотокарточек парочек, наполнился драмой «самых-самых-главных-фанатов-оззи-чье-сердце-разбито», но что ж. Оказалось, что купить один билет из 42,640 — шанс небольшой.

Дальше ждем выхода окрестных гостиниц и прочих арендодателей.

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