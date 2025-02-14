Билеты на концерт BLACK SABBATH распродались за 16 минутБлог
Прощальный концерт BLACK SABBATH в Бирмингеме, с невероятными гостевыми сетами и Оззи, который, судя по всему, будет петь, сидя в коляске (он уже, увы, не ходит), вызвал ажиотаж даже больший, чем заявленная пару месяцев назад пара концертов OASIS. Ticketmaster едва не обвалился под наплывом и «радовал» желающих моднейшими очередями.
При этом организаторы пообещали бороться с ботами и запретить реализацию на сайтах реселлеров. А когда билеты наконец поступили в свободную продажу (до этого были небольшие раунды фан-предпродаж), их раскупили за 16 минут. Цены в верхних углах стадиона составили около $250, а вип-места рядом со сценой обошлись в $3,700. Понятно, что в день влюбленных Интернет, помимо умильных фотокарточек парочек, наполнился драмой «самых-самых-главных-фанатов-оззи-чье-сердце-разбито», но что ж. Оказалось, что купить один билет из 42,640 — шанс небольшой.
Дальше ждем выхода окрестных гостиниц и прочих арендодателей.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 17
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Билеты на концерт BLACK SABBATH распродались за 16 минут
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Комментарии
мистер пиписькин неофолкович:
Олаф:
Денис написал(а):
Олаф написал(а):
Денис написал(а):
По поводу материала вопросов нет — норм, после не совсем удачных альбомов начала — середины 10-х реабилитир…
Олаф:
Septic Flesh ‘у симфонический оркестр нужен как собаки пятая нога. Их музыка и так насыщена, что оркестр там только создаёт дополнительный шум.…
Anastasiya:
Tadevusz написал(а):
А выпусьціць гэты канцэртнік яны не плянуюць? Бо першы быў овертопавы, што на відэа, што на аўдыё.
Может, и выпустят, эксклюзив все-таки.…
думстер-бумбстер:
Как и всегда эпично, мистично, мрачно и нескучно. Нескучно! Всё ещё не разочаровывают.…
Tadevusz:
А выпусьціць гэты канцэртнік яны не плянуюць? Бо першы быў овертопавы, што на відэа, што на аўдыё.…
jurgai:
николай написал(а):
BENIGHTED кайф, остальные какие то пенсионеры, уж простите.
точно! особенно пенсионеристые MORK + THY ANTICHRIST…
николай:
BENIGHTED кайф, остальные какие то пенсионеры, уж простите.…
jurgai:
труъ snflwr:
Дед Аким:
Замечательный метал круиз, много фото, видео, всё в тему, Настя умеет делать репортажи, превосходно…
Бармалей:
думстер-бумбстер:
Приятно читать, а смотреть рубящиеся группы ещё приятнее! Благодарность.…
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