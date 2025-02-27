Безумные аукционы: волосы Кобейна и кровавые трусы GG AllinБлог
В коллекцию Непременно Обязательных в Хозяйстве Вещей: на специфическом аукционе The Punks, Monsters, Smut & Madmen: A Countercultural Cross-Section с кучей каких-то олдовых постеров, автографов музыкантов и элементов альтернативной моды прошлого века (зацените, например, какая эффектная кожаная куртка!) появились максимально специфичные раритеты.
Вот, например, волосы Курта Кобейна. Запасливая парикмахерша музыканта Tessa Osbourne собрала отстриженные пряди в 1989 году, во время тура Bleach, и после смерти Кобейна подарила его подруге Nicole DePolo. Предприимчивая подруга часть волос продала в 2021-м за $14,145. Нынешний лот пока идет со ставкой $350, но предполагается, что по итогу возьмет $600 — $800. Ну а дальше можно как с мощами святых, у наиболее удачливых из которых по тридцать указательных пальцев и двадцать пять коленных хрящей. Настриг — продал. Удобно.
Лот от GG Allin подделать сложнее: это труселя с дыркой, вонючие и нестираные, с двумя надписями кровью (не спрашивайте, откуда). Одна — автограф, другая, сзади — «Suck my ass it smells». Купивший лот сможет проверить утверждение лично. Текущая ставка — $1000.
Есть куча рисунков, артворк, диск Satan Takes a Holiday, подписанный лично Anton LaVey, но трусы, наверное, главная коричневая вишенка на торте этого праздника жизни. Кому надо — еще не поздно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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2 комментария
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Безумные аукционы: волосы Кобейна и кровавые трусы GG Allin
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Комментарии
Юрий:
Алексей:
Тварь:
…нынешний Йонсон напоминает четкого пацанчика с семками с этой стрижечкой и в своей дурацкой кЭпке. Абибаса только не хватает……
Джедай Вэнс:
Илюха ноготочки:
Нет.…
Илюха ноготочки:
Юрий:
Сейчас должен заплакать Трамп от этой новости ??? Что то мне подсказывает , что н как и я , впервые слышит о этой группе , и так же как и мне глубоко похер на неё )))…
Тварь:
Мнение Силка понятно, но очень странно читать его от группы, которая как бы не была ранее замечена в политике. Ну или я что-то пропустил?
При этом другие немцы споко�…
Bronco:
Да летел бы сразу на Марс, а то вдруг народ Германии его не спросит и кого-то не того изберет.…
Другой Александр:
ukko написал(а):
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушеч�…
ukko:
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушечным мясом…да и то не…
Дед Аким:
BloodJJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная �…
BloodJJ:
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная и на четырех сло�…
А цена волос указана за кило?
Не советую смотреть видео GG Allin , если желудок слабый .