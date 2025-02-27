Безумные аукционы: волосы Кобейна и кровавые трусы GG Allin

В коллекцию Непременно Обязательных в Хозяйстве Вещей: на специфическом аукционе The Punks, Monsters, Smut & Madmen: A Countercultural Cross-Section с кучей каких-то олдовых постеров, автографов музыкантов и элементов альтернативной моды прошлого века (зацените, например, какая эффектная кожаная куртка!) появились максимально специфичные раритеты.

Вот, например, волосы Курта Кобейна. Запасливая парикмахерша музыканта Tessa Osbourne собрала отстриженные пряди в 1989 году, во время тура Bleach, и после смерти Кобейна подарила его подруге Nicole DePolo. Предприимчивая подруга часть волос продала в 2021-м за $14,145. Нынешний лот пока идет со ставкой $350, но предполагается, что по итогу возьмет $600 — $800. Ну а дальше можно как с мощами святых, у наиболее удачливых из которых по тридцать указательных пальцев и двадцать пять коленных хрящей. Настриг — продал. Удобно.

Лот от GG Allin подделать сложнее: это труселя с дыркой, вонючие и нестираные, с двумя надписями кровью (не спрашивайте, откуда). Одна — автограф, другая, сзади — «Suck my ass it smells». Купивший лот сможет проверить утверждение лично. Текущая ставка — $1000.

Есть куча рисунков, артворк, диск Satan Takes a Holiday, подписанный лично Anton LaVey, но трусы, наверное, главная коричневая вишенка на торте этого праздника жизни. Кому надо — еще не поздно.

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