Vladislav Nekrash
21.10.2025

Беларуский IRREVERSIBLE MECHANISM выпускает третий альбом «Graviant»

Группа IRREVERSIBLE MECHANISM (точнее, проект, музыку и прочее-прочее которого сочиняет, продюсирует, записывает, микширует и оформляет гитарист Владислав Некраш) объявила о готовности нового, третьего по счету альбома Graviant, работа над которым продолжалась семь лет. Лейбла у IM, увы, нет: как отмечено в интро к первым темам, «сейчас мы полностью независимы, все делаем сами и поэтому особенно рассчитываем на вашу поддержку!».

«Graviant — это цикл неотвратимых сил; притяжение, которое медленно ведет нас к неизбежному краху; притяжение, что мы предвидим, но не способны остановить; то самое притяжение, что собирает осколки, дабы полыхнуло новое начало. Эти песни балансируют между тяжестью и призрачным светом; разрушение здесь — естественная фаза обновления, свет на грани падения».

Из любопытного: барабаны к релизу записывал Baard Kolstad из LEPROUS. Ну и два сингла доступны к прослушиванию прямо сейчас!

