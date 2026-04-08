BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…Блог
Кто соскучился по новинкам от BEHEMOTH, есть кое-что вкусное. И особенное как для группы, так и главного польского фестиваля Mystic, организаторы которого обратились к Нергалу с предложением записать гимн мероприятия.
«‘The Return Of Darkness And Evil’ BATHORY всегда была для меня важной песней, — рассказывает музыкант, — поэтому я в свое время хотел подписаться на участие в трибьюте BLOOD FIRE DEATH. Спросил Erik Danielsson из WATAIN, который исполняет эту тему на концертах трибьют-проекта, можно ли мне тоже выйти на сцену и спеть хотя бы один куплет. Однако увидев реакцию Эрика, быстро осознал, что его связь с этой песней так же серьезна, как и моя, и делить ее он не станет.
Так что когда поступило предложение записать гимн Мистика, я сразу понял, что это будет. В ‘The Return Of Darkness And Evil’ есть все: она торжественна, у нее фантастический грув, великолепная лирика, под каждым словом которой я могу подписаться, а также невероятно цепляющий припев. Идеальная песня, что могла бы передать атмосферу и идейное наполнение фестиваля».
Автор: Anastasiya
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Комментарии
Eum:
всегда забавляло слово «цыцка», сразу настроение поднимает. Так же, как и «пипка» …
MRK:
мега-идея… ждём теперь крепкий альбом-сборник каверов как у димок — warum nicht?!))…
kvltist:
да-да, в оригинале «The Return Of Darkness And Evil» хороша… а не это вот (shit of god) всё…
atr:
MRK написал(а):
ну вот Дедова тема, а Дед под баном(в запое)… свят-свят — молчу-молчу
да у деда тут не дрожь писюна будет, а реальная турбулентность…
MRK:
ну вот Дедова тема, а Дед под баном(в запое)… свят-свят — молчу-молчу…
Христос Не Воскрес:
Nokt:
40PT:
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Fredguitarist написал(а):
кто не высекал — тот не играл
А где твой братан по гитарному СиРОЖА? Поучите этого пафосного деда играть
Тебя бы
goremyka:
goremyka:
Ігор:
Я не по стёбному металу,и тем более не по death/grind.Мне эта группа известна лишь тем,что в ней играет Kate Bass.
Kate, участвовала/участвует в не последних блэковых формациях
Кирк Хэммет:
