BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…

Кто соскучился по новинкам от BEHEMOTH, есть кое-что вкусное. И особенное как для группы, так и главного польского фестиваля Mystic, организаторы которого обратились к Нергалу с предложением записать гимн мероприятия.

«‘The Return Of Darkness And Evil’ BATHORY всегда была для меня важной песней, — рассказывает музыкант, — поэтому я в свое время хотел подписаться на участие в трибьюте BLOOD FIRE DEATH. Спросил Erik Danielsson из WATAIN, который исполняет эту тему на концертах трибьют-проекта, можно ли мне тоже выйти на сцену и спеть хотя бы один куплет. Однако увидев реакцию Эрика, быстро осознал, что его связь с этой песней так же серьезна, как и моя, и делить ее он не станет.

Так что когда поступило предложение записать гимн Мистика, я сразу понял, что это будет. В ‘The Return Of Darkness And Evil’ есть все: она торжественна, у нее фантастический грув, великолепная лирика, под каждым словом которой я могу подписаться, а также невероятно цепляющий припев. Идеальная песня, что могла бы передать атмосферу и идейное наполнение фестиваля».

