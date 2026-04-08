behemoth
08.04.2026

BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…

Кто соскучился по новинкам от BEHEMOTH, есть кое-что вкусное. И особенное как для группы, так и главного польского фестиваля Mystic, организаторы которого обратились к Нергалу с предложением записать гимн мероприятия.

«‘The Return Of Darkness And Evil’ BATHORY всегда была для меня важной песней, — рассказывает музыкант, — поэтому я в свое время хотел подписаться на участие в трибьюте BLOOD FIRE DEATH. Спросил Erik Danielsson из WATAIN, который исполняет эту тему на концертах трибьют-проекта, можно ли мне тоже выйти на сцену и спеть хотя бы один куплет. Однако увидев реакцию Эрика, быстро осознал, что его связь с этой песней так же серьезна, как и моя, и делить ее он не станет.

Так что когда поступило предложение записать гимн Мистика, я сразу понял, что это будет. В ‘The Return Of Darkness And Evil’ есть все: она торжественна, у нее фантастический грув, великолепная лирика, под каждым словом которой я могу подписаться, а также невероятно цепляющий припев. Идеальная песня, что могла бы передать атмосферу и идейное наполнение фестиваля».

Читайте также:

2 комментария

  • kvltist написал(а):

    да-да, в оригинале «The Return Of Darkness And Evil» хороша… а не это вот (shit of god) всёhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

  • MRK написал(а):

    мега-идея… ждём теперь крепкий альбом-сборник каверов как у димок — warum nicht?!))

