Басист CARNAL FORGE нуждается в помощи: «Странно сидеть и выбирать музыку для своих похорон»Блог
Печальный краудфандинг — с расчетом на чудо, ибо лечение не из области чуда не помогло — запустил басист CARNAL FORGE Lars Lindén. «Быть может, ВЫ можете помочь? Шведская медицина исчерпала себя. Они сдались. А я — пока нет! Потому вот моя краудфандинговая кампания на поиск альтернативных решений в Швеции и за рубежом. Каждая копейка имеет значение. Помогите, кто может».
«В апреле 2023 года мне поставили диагноз: рак кишечника с метастазами в печень. И недавно доктора сказали, что остались считанные недели или месяцы. У них больше нет вариантов лечения.
Мне всего 53 года, и получить такой приговор слишком страшно. Это шок для меня и моей семьи.
Я прошел несколько операций, в результате которых была удалена часть кишки, и теперь живу с гастростомой. Это, конечно, сильно сказалось на качестве жизни и вере в себя — но я приспособился. Научился с этим справляться. Я прошел 27 раундов химиотерапии. И смирился с тяжкими побочными эффектами.
Это все смогла предложить шведская система здравоохранения — и этого недостаточно. К сожалению, метастазы в печени сильно распространились, и оперировать в таких условиях уже невозможно. Или не могут здесь: ни одна больница в стране не способна оказать мне помощь. Доктор просто сказал: «Приходи, когда станешь совсем желтым, это будет значить, что печень отказывает. Насчет боли не беспокойся. Ты быстро окажешься в коме». Такая вот жизнеутверждающая моральная поддержка.
Я обращаюсь к вам, ибо ищу иные варианты лечения. Быть может, кто-то сможет помочь — не у нас, так где-то еще. Альтернативная медицина не оплачивается страховками. И я с трудом могу себе позволить даже нормально — полезно — питаться.
Несмотря на диагноз, несмотря на психологический ужас, в котором я пребываю, чувствую себя более-менее. С учетом ситуации, конечно. Я делаю упражнения, подписался на июньский 10-километровый марафон (хотя доктора уверены, что к этому моменту уже буду в могиле), и, в принципе, встреть вы меня на улице, вряд ли поймете, что рядом двигается мертвец с терминальной болезнью. Меня приговорили. Это какой-то сюр. Гигантская давящая плита. Но я отказываюсь сдаваться».
Несколько дней назад Ларс опубликовал апдейт, в котором сообщил, что, к сожалению, его не ставят в очередь на трансплантацию печени. «Такой вот теперь у докторов план: излечи себя сам. Я прибираюсь, упорядочиваю архивы, выбираю музыку для своих похорон. Это странно и абсурдно, но явно поможет общему делу. Срежессировать собственную смерть. Сидеть и думать: позволят ли курить в церкви?..
Мне очень грустно. Хотя в остальном чувствую себя нормально».
Задонатить и написать слова поддержки можно здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
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Комментарии
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Другой Александр:
Виктор написал(а):
G D написал(а):
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Спасибо! Попробую )
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Снежана:
Снежана:
ol`ga написал(а):
Снежана написал(а):
Может, завод штамповал могильные кресты
да, специально для тебя!
Ты ещё живая, тупорылая оля?) Поуспокоилась старбень?…
Виктор:
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
Спасибо! Попробую )…
G D:
Виктор написал(а):
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