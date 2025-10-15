Барабанщик DEFEATED SANITY Lille Gruber о секретах техничности: «Никаких наркотиков, алкоголя, излишеств, тусовок и друзей»

DEFEATED SANITY готовятся к осеннему туру в США с DESPISED ICON, SANGUISUGABOGG и CORPSE PILE — и естественно, для меня это один самых ожидаемых концертов сезона. В качестве промо к гастролям группа опубликовала драм-видео, как барабанщик группы Lille Gruber играет “Condemned To Vascular Famine” с прошлогоднего альбома Chronicles Of Lunacy (который они сейчас, собственно, и собираются катать), и… что тут сказать. До сих пор один из лучших.

(Напомню, кстати, что DEFEATED SANITY начинались фактически как семейная группа: отец Wolfgang Teske был джазовым драммером и привлек своих сыновей играть техничный метал — с, что неудивительно, джазовыми элементами, которые в музыке DEFEATED SANITY остались до сих пор, хотя отец давно умер, а брат потерял интерес к экстрим-сцене и ушел в фанк. А вот Lille Gruber, коему сейчас 42, тащит этот чудный коллектив и пока не собирается замедляться.)

На днях выдалась возможность пообщаться с Лилле, ну и, конечно, не смогла не спросить, как ему удается поддерживать такую форму, с учетом 40+ и довольно напряженного концертного графика. Ответ оказался несложен — однако грустен для любителей секс-драгс-рок-н-ролла и угара. DEFEATED SANITY — это про здравомыслие и трезвость.

Lille: «Думаю, по скорости и техничности я сильно вырос — так что сейчас бы, несмотря на то, что стал старше, надрал бы задницу себе самому 21-летнему. Жду ли подвохов от организма? Да, постоянно. Все-таки работа довольно тяжелая, и очень утомительно разогреваться перед темами типа «Accelerating The Rot».

Но вообще, репетиции — это моя утренняя работа, ежедневная, с понедельника по пятницу: я занимаюсь с 7 до 11 утра, безо всяких поблажек, каждый рабочий день. Потом иду домой, готовлю здоровую полезную еду. Никаких наркотиков, никакого алкоголя, никаких излишеств. Никаких тусовок и друзей, вся рабочая неделя заточена под репетиции и деловые вопросы. Только на выходных позволяю себе встретиться с подругой и/или товарищами. И все равно: репетиции — центр моей жизни, все крутится вокруг этого.

В туре… мы скорее скучные. Я не пью, не люблю запрещенных веществ. Наркотики — отстой. Приятно, конечно, поболтать с коллегами по сцене, потусить немного, поржать — ну и потом пойти как следует отоспаться. Ибо хорошо отыграть концерт — для нас главное».

