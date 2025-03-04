Ghost Papa V Perpetua
04.03.2025

Ажиотаж недели: новый «папа» GHOST и новый клип «Satanized»

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Обсуждение и избрание нового «папы» группы GHOST в последние недели проходило, наверное, с большим ажиотажем, чем интерес к постепенно загибающемуся текущему папе римскому. Группа выбрасывала какие-то загадочные сайты, тайные послания и тизеры, в лабиринтах которых грандиозная GHOST’овская армия послушно блуждала, наполняя теориями разгадок бесчисленные треды. Где б вообще были шведы без своей мифологии?..

Не буду сейчас углубляться в родословную призраков и «пап», обитающих в GHOST: там, как в Ватикане, все сложно. Вкратце только отмечу, что с 2018 года руководил ансамблем Cardinal Copia, а в эту полночь в должность вступил Papa V Perpetua, крещеный, то бишь изрядно сатанизированный в клипе «Satanized». За час, прошедший с момента премьеры видео, на ютубе его посмотрело почти 75 тысяч человек, оставивших 4200 комментариев. В большинстве, конечно, восторженных, в которых фанаты обещают крутить песню на репите месяцами. Потому что мифы работают.

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