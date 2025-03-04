Ажиотаж недели: новый «папа» GHOST и новый клип «Satanized»Блог
Обсуждение и избрание нового «папы» группы GHOST в последние недели проходило, наверное, с большим ажиотажем, чем интерес к постепенно загибающемуся текущему папе римскому. Группа выбрасывала какие-то загадочные сайты, тайные послания и тизеры, в лабиринтах которых грандиозная GHOST’овская армия послушно блуждала, наполняя теориями разгадок бесчисленные треды. Где б вообще были шведы без своей мифологии?..
Не буду сейчас углубляться в родословную призраков и «пап», обитающих в GHOST: там, как в Ватикане, все сложно. Вкратце только отмечу, что с 2018 года руководил ансамблем Cardinal Copia, а в эту полночь в должность вступил Papa V Perpetua, крещеный, то бишь изрядно сатанизированный в клипе «Satanized». За час, прошедший с момента премьеры видео, на ютубе его посмотрело почти 75 тысяч человек, оставивших 4200 комментариев. В большинстве, конечно, восторженных, в которых фанаты обещают крутить песню на репите месяцами. Потому что мифы работают.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Ажиотаж недели: новый «папа» GHOST и новый клип «Satanized»
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Комментарии
Писюн с глазами:
Мaga:
Шмир ещё при жизни Лемми вспоминал, как DESTRUCTION в туре разогревали MOTORHEAD (где-то 1988 год). Лемми зашёл к ним в гримёрку, мило поболтал, а потом спросил — у вас есть пиво? Па…
асаст асастович:
Nokt:
Бармалей написал(а):
Сколько бухла не возьми,один хрен потом на ночник ити за догоном приходилось. У меня как то концерт с днюхой совпал. Подарили 17 пузырей бух…
Бармалей:
Сколько бухла не возьми,один хрен потом на ночник ити за догоном приходилось. У меня как то концерт с днюхой совпал. Подарили 17 пузырей бухла,ни одного до дому так и …
Олександр Костенко:
Назар Василич:
Писюн c глазами написал(а):
Назар Василич написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Назар Василич написал(а):
Тут даже, скорее, вопрос, не зачем алкоголь, а зачем СТ…
Писюн c глазами:
Назар Василич написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Назар Василич написал(а):
Тут даже, скорее, вопрос, не зачем алкоголь, а зачем СТОЛЬКО бухла ? Как они играл�…
Назар Василич:
Писюн с глазами написал(а):
Назар Василич написал(а):
Тут даже, скорее, вопрос, не зачем алкоголь, а зачем СТОЛЬКО бухла ? Как они играли-то потом ? Если реально х�…
atr:
ratfred написал(а):
1 x литровая бутылка молока пониженной жирности (1% или 2%) озадачивает
Предполагаю, что на коктейли. Пониженная жирность — чтоб было более-мене…
jurgai:
Писюн с глазами:
Назар Василич написал(а):
Тут даже, скорее, вопрос, не зачем алкоголь, а зачем СТОЛЬКО бухла ? Как они играли-то потом ? Если реально хотя бы половину из этого упо…
Назар Василич:
Тут даже, скорее, вопрос, не зачем алкоголь, а зачем СТОЛЬКО бухла ? Как они играли-то потом ? Если реально хотя бы половину из этого употребили…
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