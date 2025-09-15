AVATAR PROMO
15.09.2025

AVATAR предупреждают: «Don’t Go In The Forest». «Этот альбом — именно то, чего мы хотели, и думаю, то, чего хотели и вы».

И еще один хэллоуиновский релиз (вероятно, самая продуктивная дата в течение года для метал-групп): AVATAR объявили десятый альбом под названием Don’t Go In The Forest — и глядя на обложку с красным шариком, несложно догадаться, почему.

avatar album

Johannes Eckerström: «С годами мне стало необходимо находить четкий ответ на вопрос: почему то, что мы делаем, важно? И что именно важно? Так вот, считаю, что главное — музыка должна исходить из самого сердца. Тогда она имеет значение. И мы не можем себе позволить просто сделать очередной полноформатник. В этом нет смысла. Нам непременно надо что-то открыть, изобрести.

В случае с AVATAR, я считаю, секретный ингредиент заключается в том, что каждый альбом ощущается как первый. Как будто мы только-только начинаем. Поэтому в Don’t Go In The Forest масса всего, что мы никогда не пробовали. Концептов, к которым до сих пор не приближались. Сердце и разум заводили в разные дебри, и в темном лесу мы порою сами терялись среди фантазий, воспоминаний и мыслей, которые ранее себе запрещали. Но котороые пришло время выразить.

Вообще, ни в какой другой период это диск не мог бы родиться. Только сейчас. Этот альбом — именно то, чего мы хотели, и думаю, то, чего хотели и вы».

Что же до клипов AVATAR, то это всегда отдельное произведение искусства.

