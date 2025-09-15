AVATAR предупреждают: «Don’t Go In The Forest». «Этот альбом — именно то, чего мы хотели, и думаю, то, чего хотели и вы».Новинки и новости
И еще один хэллоуиновский релиз (вероятно, самая продуктивная дата в течение года для метал-групп): AVATAR объявили десятый альбом под названием Don’t Go In The Forest — и глядя на обложку с красным шариком, несложно догадаться, почему.
Johannes Eckerström: «С годами мне стало необходимо находить четкий ответ на вопрос: почему то, что мы делаем, важно? И что именно важно? Так вот, считаю, что главное — музыка должна исходить из самого сердца. Тогда она имеет значение. И мы не можем себе позволить просто сделать очередной полноформатник. В этом нет смысла. Нам непременно надо что-то открыть, изобрести.
В случае с AVATAR, я считаю, секретный ингредиент заключается в том, что каждый альбом ощущается как первый. Как будто мы только-только начинаем. Поэтому в Don’t Go In The Forest масса всего, что мы никогда не пробовали. Концептов, к которым до сих пор не приближались. Сердце и разум заводили в разные дебри, и в темном лесу мы порою сами терялись среди фантазий, воспоминаний и мыслей, которые ранее себе запрещали. Но котороые пришло время выразить.
Вообще, ни в какой другой период это диск не мог бы родиться. Только сейчас. Этот альбом — именно то, чего мы хотели, и думаю, то, чего хотели и вы».
Что же до клипов AVATAR, то это всегда отдельное произведение искусства.
Автор: Anastasiya
1 comment
Комментарии
Ігор:
kvltist:
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Писюн с глазами:
Люди пиздели и будут пиздеть. Всем не угодишь. И чем больше людей тебя знает, тем больше будет пиздеть. Насколько принимать это близко к сердцу — твой личный выбор.
Я,…
jurgis:
Ad Noctum:
quote: ««Хочу, на самом деле, чтобы это был ты, потому что ты молод и свеж, ты голоден до творчества. Ты мне напоминаешь меня, когда мне было 17-18»
Глянул на МА, так это�…
Алексей:
В принципе Максимка прав, диванные критики сосут!!! Но вот с сопродюссированием альбома Зайоном они погорячилась — гитарный саунд конченый, сраный вылизанный совре�…
kvltist:
Эксл такой себе «авторитет», похер на него а в целом «золотые слова» — остается только следо�…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Легенды русского хэви метала выпустили новую шикарную балладу!!!
АРИЯ — КОГДА НАСТАНЕТ ЗАВТРА (ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО 4K)
https://youtu.be/-gW3wy6TeK4?si=hq1Ybcd…
Sonne:
Дед Аким:
Легенды русского хэви метала выпустили новую шикарную балладу!!!
АРИЯ — КОГДА НАСТАНЕТ ЗАВТРА (ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО 4K)
https://youtu.be/-gW3wy6TeK4?si=hq1YbcdoV8cRs-dTъ
…
понурый митолизд:
этот клоун не смешной