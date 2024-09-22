Атмоблэк недели: новый альбом GROZA «Nadir»Новинки и новости
«Мешочковая» немецкая группа GROZA выложила стрим нового, третьего по счету альбома Nadir. «О, какой хороший mglarakiri for the sky!», — тут же начали хихикать комментаторы в соцсетях, попутно вспоминая UADA и GAEREA. Не претендуя на особую оригинальность, немцы, тем не менее, по-прежнему делают приятный и качественный меланхоличный атмоблэк — так что нажимать на «плэй» можно смело. GROZA не подводит.
Nadir посвящен бас-гитаристу GROZA Майку: в прошлом году он скончался от рака. Так что, как написали музыканты, работа над диском давалась с огромным трудом, — и с тем большим облечением и нетерпением они спешат показать его миру.
Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 174
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Комментарии
Другой Александр:
Назар Василич написал(а):
Другой Александр написал(а):
Колючий Вожык написал(а):
Просто дело тут даже не в том, кто кого поддерживает или нет…просто она надоел…
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
Колючий Вожык написал(а):
Просто дело тут даже не в том, кто кого поддерживает или нет…просто она надоела смешивать музыку с каки�…
Назар Василич:
Олаф написал(а):
Чингачгук написал(а):
Олаф написал(а):
Назар Василич написал(а):
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократие�…
GD:
Я нормально к ним отношусь, как к музыкантам, но именно сама музыка не цепляет. Из т.н. думерского раздела мне ближе проекты Англия и Тальник.…
Merzbow:
Anastasiya написал(а):
Merzbow написал(а):
Кстати, на этой фотографии есть четвёртый участник. Почему его удалили/затёрли?
На основном фото в фб три. https://www.facebook.com/narcoticwa…
Валера:
MALIGNANCY рэлізнулі бадзёра, але трохі схалтурылі з гукам. Бродзікі занадта замажорыліся з сінтамі ды модным майстарам. Мо дэфітэды раздадуць сур’ёзна вугалю. Пакуль ш…
Валера:
Валера:
Ад змены месцаў складнікаў сума не змяняецца. А калі сур’ёзна, Вікотнік зараз на творчым піку …
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Валера:
Валера:
Нічога такога асабістага «беларускага» ў іх няма. Гучанне постсавецкае. Відаць, у хлопцаў добры мэнэджмэнт ды ўдалая прамоцыя. Адсюль і туравая геаграфія. Працуюць �…
Другой Александр:
Колючий Вожык написал(а):
Просто дело тут даже не в том, кто кого поддерживает или нет…просто она надоела смешивать музыку с каким то посылом не музыкальным. Ч…
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