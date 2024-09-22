Groza band
22.09.2024

Атмоблэк недели: новый альбом GROZA «Nadir»

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«Мешочковая» немецкая группа GROZA выложила стрим нового, третьего по счету альбома Nadir. «О, какой хороший mglarakiri for the sky!», — тут же начали хихикать комментаторы в соцсетях, попутно вспоминая UADA и GAEREA. Не претендуя на особую оригинальность, немцы, тем не менее, по-прежнему делают приятный и качественный меланхоличный атмоблэк — так что нажимать на «плэй» можно смело. GROZA не подводит.

Nadir посвящен бас-гитаристу GROZA Майку: в прошлом году он скончался от рака. Так что, как написали музыканты, работа над диском давалась с огромным трудом, — и с тем большим облечением и нетерпением они спешат показать его миру.

Слушаем!

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