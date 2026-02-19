AT THE GATES выпускают финальный альбом с участием Tomas Lindberg

AT THE GATES выпускают финальный альбом с участием Tomas LindbergНовинки и новости
AT THE GATES завершили работу над диском, вокалы для которого успел записать Tomas Lindberg. Он будет называться The Ghost Of A Future Dead, и таким вот призраком явился сегодня первый сингл «The Fever Mask».
Сейчас, грустя над несвоевременной смертью музыканта, немного странно слышать его голос (а судя по комментариям под видео, люди слушают только его), запечатленный буквально за дни до операции. Как будто все будет хорошо. Как будто б это еще не прощание.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
Комментарии
Черноярец:
asdf написал(а):
///Лично я поддерживаю возвращение монархии Пехлеви.
Не было ли желания покинуть страну?
Эмиграция пока невозможна: сейчас я живу с матерь…
думстер-бумбстер:
Христос Не Воскрес:
Камерад Шайтан:
Авраам Кипелов:
Да не, не времена
Мы просто выросли
Подростки так же называют тёть за 50 бабулями
Хоть цыцки вставляй, хоть губы качай, хоть крем для жопы мазь …
Юрий:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Время изменилось, прошлые стереотипы, сейчас к возрасту относятся по другому. Пословица — если бабе 45, баба ягодка опять
Алисса красавица, г…
Ad Noctum:
Meanwhile AE предъявили новую вокалистку
https://www.kerrang.com/arch-enemy-new-vocalist-lauren-hart-new-single-video-to-the-last-breath-european-uk-club-shows-summer-2026…
Дед Аким:
Время изменилось, прошлые стереотипы, сейчас к возрасту относятся по другому. Пословица — если бабе 45, баба ягодка опять…
Другой Александр:
Назар Василич написал:
Ad Noctum написал:
P.S. «Девушка в районе сороковника» — да, звучит забавно.
Опять же, времена меняются, общественное сознание меняется и т�…
Назар Василич:
Ad Noctum написал(а):
P.S. «Девушка в районе сороковника» — да, звучит забавно.
Опять же, времена меняются, общественное сознание меняется и трансформируется. По �…
Другой Александр:
Ых написал:
Другой Александр написал:
Зато у этих израильских ортодоксов детей в семьях столько, что за счёт них у евреев рождаемость в среднем выше чем у ара�…
Ых:
Другой Александр написал(а):
Зато у этих израильских ортодоксов детей в семьях столько, что за счёт них у евреев рождаемость в среднем выше чем у арабов. Так что …
Добавить комментарий