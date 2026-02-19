AT THE GATES
AT THE GATES выпускают финальный альбом с участием Tomas Lindberg

AT THE GATES завершили работу над диском, вокалы для которого успел записать Tomas Lindberg. Он будет называться The Ghost Of A Future Dead, и таким вот призраком явился сегодня первый сингл «The Fever Mask».

Сейчас, грустя над несвоевременной смертью музыканта, немного странно слышать его голос (а судя по комментариям под видео, люди слушают только его), запечатленный буквально за дни до операции. Как будто все будет хорошо. Как будто б это еще не прощание.

