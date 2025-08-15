AT THE GATES опубликовали обращение к фэнам; Tomas Lindberg болен

Нехорошие новости от AT THE GATES, которые в течение полутора лет хранили молчание и, как оказывается, ждали выздоровления вокалиста Tomas Lindberg. Однако пока чуда не произошло. Из официального обращения, которое коллектив опубликовал сегодня в своих соцсетях, выяснилось, что в декабре 2023 года у Томаса была диагностирована редкая форма рака: аденоидно-кистозная карцинома. В марте 2025 года он записал свое обращение к фэнам — однако до сих пор группа не решалась его публиковать: в мае ему стало хуже, и музыкант до сих пор находится в больнице под круглосуточным наблюдением.

«Время сейчас тяжелое, и хотя мы сохраняем оптимизм, понимаем, что даже при самом благополучном варианте выздоровление займет много времени. Мы просим не беспокоить Томаса и его семью в этот период. Мы также знаем, как много для него значит музыка и группа, как он гордится работой, которую проделал для будущего альбома AT THE GATES. Мы продолжаем доводить его до ума и в ближайшем времени постараемся опубликовать больше деталей.

Вот послание Томаса, написанное весной.

Всем привет. Думаю, у некоторых возникают вопросы, почему на фронтах AT THE GATES в последнее время такое затишье. В общем, в декабре 2023 года у меня была обнаружена карцинома, и с тех пор пришлось пережить много разного… это был крайне тяжелый год. Сначала операция, во время которой мне удалили большую часть неба. Потом — двухмесячная радиотерапия, потом — начало долгого пути к выздоровлению. Однако, к сожалению, сейчас, в начале 2025-го, доктора обнаружили остатки опухоли, которые не поддались ни операции, ни радиации. Так что я пока не знаю, каков будет следующий шаг: вероятно, химиотерапия, чтобы не допустить распространения рака. Повезло, что мы успели записать вокалы для демо будущего альбома прежде, чем все это началось. А финализировал запись альбомных партий я, по сути, за день до операции — единым рывком, все сразу, просто чтобы быть уверенным, что альбом состоится. Таким образом, вокалы были записаны раньше всего остального — что для нас крайне необычно, но лучше так. Хорошо, что успели. Сначала мы планировали обождать с релизом — до тех пор, пока я точно не смогу сказать. смогу ли петь, чтобы можно было как-то планировать шоу. Но, как видно, будущее все еще туманно, так что дальше решили не ждать. Пускай альбом выйдет. Мы правда очень гордимся материалом, который создали — впервые за десять лет объединившись втроем (я, Jonas, Anders) в сочинении музыки. Так что ожидайте этакого «возвращения к корням» — своего рода микса Slaughter Of The Soul и At War With Reality. Пожалуйста, примите во внимание, что мы не хотим раздувать историю с болезнью, я не буду давать интервью относительно рака или лечебного процесса. Мы просто решили объяснить, почему группа на долгое время замолчала. Надеюсь, у всех все хорошо. Берегите себя, своих любимых, цените время, отпущенное вам на земле. Tomas Lindberg / Gothenburg / March 2025

