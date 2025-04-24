AshesOfAres
24.04.2025

ASHES OF ARES едут тур с классическим альбомом ICED EARTH

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Трудно сказать, насколько это тонко, но пока Jon Schaffer выясняет свои взаимоотношения с Иисусом, бывшие участники IE Matt Barlow и Freddie Vidales, играющие вместе с 2012 года под вывеской ASHES OF ARES, объявили специальный тур. Отмечая подступающий 30-летний юбилей альбома ICED EARTH The Dark Saga, они планируют кататься по Европе и играть его целиком.

Таким образом, по словам музыкантов, они осуществят давнюю мечту многих фэнов, сами будут рады вспомнить былое — ну и заодно, между прочим, покажут ряд новых песен ASHES OF ARES. (Который сам по себе если и нужен, то разве что в суппорте более именитых команд.)

Такое вот занятное перетягивание одеяла — изюминку которому добавляет факт, что Мэтт женат на сестре Шаффера.

Как бы там ни было, кто живет в Европе и мечтает о The Dark Saga, в сентябре-октябре будет шанс. Даты скоро объявят.

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1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    >Мэтт женат на сестре Шаффера.
    А я думал, брат невесты не может быть шафером.

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