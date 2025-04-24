ASHES OF ARES едут тур с классическим альбомом ICED EARTHБлог
Трудно сказать, насколько это тонко, но пока Jon Schaffer выясняет свои взаимоотношения с Иисусом, бывшие участники IE Matt Barlow и Freddie Vidales, играющие вместе с 2012 года под вывеской ASHES OF ARES, объявили специальный тур. Отмечая подступающий 30-летний юбилей альбома ICED EARTH The Dark Saga, они планируют кататься по Европе и играть его целиком.
Таким образом, по словам музыкантов, они осуществят давнюю мечту многих фэнов, сами будут рады вспомнить былое — ну и заодно, между прочим, покажут ряд новых песен ASHES OF ARES. (Который сам по себе если и нужен, то разве что в суппорте более именитых команд.)
Такое вот занятное перетягивание одеяла — изюминку которому добавляет факт, что Мэтт женат на сестре Шаффера.
Как бы там ни было, кто живет в Европе и мечтает о The Dark Saga, в сентябре-октябре будет шанс. Даты скоро объявят.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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ASHES OF ARES едут тур с классическим альбомом ICED EARTH
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Комментарии
Писюн с глазами:
>Мэтт женат на сестре Шаффера.
А я думал, брат невесты не может быть шафером.…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Harvey Keitel написал:
Писюн с глазами написал:
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Что не так с ним ?
Да хотя бы то, что он доброволь�…
Писюн с глазами:
Harvey Keitel написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Что не так с ним ?
Да хотя бы то, что он добровольно со своей рожей сде�…
Писюн с глазами:
Alex написал(а):
Да и музыка — так себе. Те же Whitechapel на порядок круче и интереснее.
В разы. Хотя последний альбом Whitechapel какой-то до тошноты однообразный.…
Другой Александр:
Alex написал:
А потом интервью вокалиста STP Дудю.
Обп! Не знал, что они к этому соевому чмырьку ходили. Это я посмотрю. Наверное весело будет)…
Другой Александр:
Sinister Ecstasy — Psalms of Decay
Прикольный блэкодум. Ближайший ориентир — Forgotten Tomb. На обложке вроде бы Эльбрус.
https://youtube.com/watch?v=2snJkXgssQ8&pp=ygUiU2luaXN0ZXIgRWNzdGFzeSAtIFBzYWxtcyBPZiBEZWNhedIHCQmECQGHKiGM7w%3D%3…
Другой Александр:
Зянон написал:
Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов
Валере то чего с рыдать? Он и его коллеги по бывшей группе уже давно…
Alex:
Когда-то до войны пришли на концерт STP в Красноярске, но встретили закрытую дверь и ряженых ментов под клубом, записывавших количество пришедших любителей сего «эк�…
Дружище Христос:
Моран написал(а):
Ахах, я вообще не знаю кто это.
Ахахах, ну ты жжешь…
Зянон:
Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов…
Другой Александр:
Юрий написал:
Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?
Уверен стопудов, что это про Аляску такой хитрый по�…
Юрий:
Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?…
G D:
Дезкор практически не слушаю, но против StP ничего не имею.
Тоже кавера нравились больше.
А за спасённых детёнышей — респект. Альбом не жду, но когда выйдет — не пройду…
>Мэтт женат на сестре Шаффера.
А я думал, брат невесты не может быть шафером.