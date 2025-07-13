Arjen Lucassen с сольным альбомом, «который никто не услышит»Новинки и новости
Songs No One Will Hear — называется новый сольник Arjen Lucassen, выпускаемый спустя тринадцать лет с предшественника Lost In The New Real. Обложка релиза говорит за себя: полимеры просраны, ядреный загар не за горами, и каждая из песен нагнетает мрак гуще предыдущей — “End Of The World Show”, “The Clock Ticks Down”, “Our Final Song”.
К основному диска будут прилагаться три лимитированных издания — бонусы, инструменталки, перепевки с другими вокалистами, текстовыми вставками, прологами, эпилогами, закадровым и чревовещанием, незабываемыми моментами, когда Arjen исполняет свои апокалиптические нетленки в душе, стоя на голове, а также просто позабыв, что он это уже записывал и выпускал под другими названиями.
При всем таланте этого человека, он таки способен генерировать немало однообразной воды и безбожно затягивать композиции. Хотя временами способен и на настоящие откровения. Посмотрим! (Если, конечно же, доживем.) Не услышать это все можно будет 12 сентября.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 91
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Комментарии
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kvltist:
какая группа такой и мерч https://isleyunruh.com/top-5-best-black-metal-cover-photo-cock-shots/profanatica-naked-2/…
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр другой ., но такой же бесконечный муз.понос ….