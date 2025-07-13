arjenlucassenalbum Songs No One Will Hear
13.07.2025

Arjen Lucassen с сольным альбомом, «который никто не услышит»

Новинки и новости

Songs No One Will Hear — называется новый сольник Arjen Lucassen, выпускаемый спустя тринадцать лет с предшественника Lost In The New Real. Обложка релиза говорит за себя: полимеры просраны, ядреный загар не за горами, и каждая из песен нагнетает мрак гуще предыдущей — “End Of The World Show”, “The Clock Ticks Down”, “Our Final Song”.

К основному диска будут прилагаться три лимитированных издания — бонусы, инструменталки, перепевки с другими вокалистами, текстовыми вставками, прологами, эпилогами, закадровым и чревовещанием, незабываемыми моментами, когда Arjen исполняет свои апокалиптические нетленки в душе, стоя на голове, а также просто позабыв, что он это уже записывал и выпускал под другими названиями.

При всем таланте этого человека, он таки способен генерировать немало однообразной воды и безбожно затягивать композиции. Хотя временами способен и на настоящие откровения. Посмотрим! (Если, конечно же, доживем.) Не услышать это все можно будет 12 сентября.

Количество просмотров: 91

Читайте также:

1 comment

  • Юрий написал(а):

    У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр другой ., но такой же бесконечный муз.понос ….

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *