ARCHGOAT снова в деле. Слушаем титульный сингл альбома «Nightbringer, Lightbringer»

Комментарии

Anastasiya: Bronco написал(а):

Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан. Ну если человек в 2026 году, выходя на сцену хардкор-ивента с несколькими коллектива�…

Другой Александр: Anastasiya написала:

Клише. Что черные едят много арбузов и жареной курицы. Ну и второе точно правда! Тогда понятно. У нас арбузы больше с азерами ассоциируются.…

Anastasiya: Другой Александр написал(а):

Семантику баскетбольного мяча ловлю, а чем арбуз и курица чёрных цепляют, не вкушаю… Клише. Что черные едят много арбузов и жа…

Anastasiya: Человек в костюме писюна написал(а):

А где их следующий концерт? На сайте указан европейский тур, но вроде как HATEBREED уже брали их из своего суппорта. Соцсети…