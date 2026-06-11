ARCHGOAT снова в деле. Слушаем титульный сингл альбома «Nightbringer, Lightbringer»Новинки и новости
Финская сырая, подгнившая, покрытая грязью, мхом и запеченной кровью порванных жил архикозлятина — из тех групп, когда, увидев новость о выпуске нового сингла, бросаешь все и бежишь слушать. Причем заранее доподлинно зная, что именно там присутствует.
Шестьсот Шестьдесят Шестой полноформатник коллектива будет называться Nightbringer, Lightbringer и выйдет в сентябре. Вот нам на счастье титульный сингл.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 66
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Комментарии
Anastasiya:
Bronco написал(а):
Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан.
Ну если человек в 2026 году, выходя на сцену хардкор-ивента с несколькими коллектива�…
Бармалей:
asdf написал(а):
Променяли друга на кусок пиздыЭто ты ,дружище Ларс?…
Bronco:
Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан. Вообще похоже на хитроумную, тонкую провокацию. Сначала подсунули костюмированный банан негру, потом орга…
Александр:
asdf написал(а):
Променяли друга на кусок пизды
Им млять чо его выкопать чтоли и рядом усадить?…
asdf:
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Клише. Что черные едят много арбузов и жареной курицы. Ну и второе точно правда!
Тогда понятно. У нас арбузы больше с азерами ассоциируются.…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Семантику баскетбольного мяча ловлю, а чем арбуз и курица чёрных цепляют, не вкушаю…
Клише. Что черные едят много арбузов и жа…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Чтобы расовые чувства оскорбить, это надо приходить в костюме арбуза с баскетбольным мячом в одной руке и жареной курицей в другой
Семант…
Anastasiya:
Ых написал(а):
Анастасия, шутки шутками, но объяснить Винсенту, что есть неиллюзорный шанс пополнить собой обменный фонд, не помешало бы.
А российские орги, им�…
Anastasiya:
Человек в костюме писюна написал(а):
А где их следующий концерт?
На сайте указан европейский тур, но вроде как HATEBREED уже брали их из своего суппорта. Соцсети…
Tular:
В прошлом году на Вакене Дэйф Ингрэм чувакам в костюмах бананов песню посвятил. «Because banana is my favorite fruit!»…
Человек в костюме писюна:
Ых:
Анастасия, шутки шутками, но объяснить Винсенту, что есть неиллюзорный шанс пополнить собой обменный фонд, не помешало бы.
А российские орги, имхо, помелочились. По�…
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