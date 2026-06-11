ARCHGOAT
11.06.2026

ARCHGOAT снова в деле. Слушаем титульный сингл альбома «Nightbringer, Lightbringer»

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Финская сырая, подгнившая, покрытая грязью, мхом и запеченной кровью порванных жил архикозлятина — из тех групп, когда, увидев новость о выпуске нового сингла, бросаешь все и бежишь слушать. Причем заранее доподлинно зная, что именно там присутствует.

Шестьсот Шестьдесят Шестой полноформатник коллектива будет называться Nightbringer, Lightbringer и выйдет в сентябре. Вот нам на счастье титульный сингл.

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