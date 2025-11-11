anthony kiedis cradle outlook
11.11.2025

Anthony Kiedis купил штаны с логотипом CRADLE OF FILTH за $1170

Без лоха богатенького музыканта, который не разбирается в экстрим-сцене, и жизнь плоха. Поэтому жертвой бренда Vetements, который косит под люкс, но при этом тырит кучу всего в андеграунде, стал фронтмен RED HOT CHILI PEPPERS Anthony Kiedis. На благотворительном концерте он появился в черном комплекте с логотипом CRADLE OF FILTH.

anthony kiedis cradle

Дэни действительно мутил коллаборацию с брендом — и за такие штаны Vetements сейчас берет $1,170, а за худи с дикими плечами — $1,460. То есть стоимость комплекта составляет $2,630.

Обычная черная футболка с крэдловским лого из коллекции — $770. Ну и что самое обидное, в наборе даже нет надписи «Jesus Is a Cunt». Хотя сама картинка — есть. Так что можем, если что, выслать Энтони оригинал. За недорого.

Вот еще из коллаборации. И да, материалы использованы самые обыкновенные: хлопок, эластан. Сделано, как правило, в Португалии.

vetements black cradle of filth logo regular t shirt

$770 без учета налогов и стоимости пересылки

vetements black cradle of filth

$1,800

vetements cradle of filth

$1,300

vetements cradle of filth jeans

джинсы, $1,720

5 комментариев

  • Христос Не Воскрес написал(а):

    потрясающая новостьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Какая-то мешковатая шняга.

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Да сгорят же в Аду все сраные попсовые спекулянты!!! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    И кепка тоже уродская.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Ничего, в общем, не имею, против КоФ, но в таком шмотье я бы даже огород копать не стал. Это ж пиздец безвкусица https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

    >>>

