Anthony Kiedis купил штаны с логотипом CRADLE OF FILTH за $1170

Без лоха богатенького музыканта, который не разбирается в экстрим-сцене, и жизнь плоха. Поэтому жертвой бренда Vetements, который косит под люкс, но при этом тырит кучу всего в андеграунде, стал фронтмен RED HOT CHILI PEPPERS Anthony Kiedis. На благотворительном концерте он появился в черном комплекте с логотипом CRADLE OF FILTH.

Дэни действительно мутил коллаборацию с брендом — и за такие штаны Vetements сейчас берет $1,170, а за худи с дикими плечами — $1,460. То есть стоимость комплекта составляет $2,630.

Обычная черная футболка с крэдловским лого из коллекции — $770. Ну и что самое обидное, в наборе даже нет надписи «Jesus Is a Cunt». Хотя сама картинка — есть. Так что можем, если что, выслать Энтони оригинал. За недорого.

Вот еще из коллаборации. И да, материалы использованы самые обыкновенные: хлопок, эластан. Сделано, как правило, в Португалии.

