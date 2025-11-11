Anthony Kiedis купил штаны с логотипом CRADLE OF FILTH за $1170

Anthony Kiedis купил штаны с логотипом CRADLE OF FILTH за $1170Блог
Без
лоха богатенького музыканта, который не разбирается в экстрим-сцене, и жизнь плоха. Поэтому жертвой бренда Vetements, который косит под люкс, но при этом тырит кучу всего в андеграунде, стал фронтмен RED HOT CHILI PEPPERS Anthony Kiedis. На благотворительном концерте он появился в черном комплекте с логотипом CRADLE OF FILTH.
Дэни действительно мутил коллаборацию с брендом — и за такие штаны Vetements сейчас берет $1,170, а за худи с дикими плечами — $1,460. То есть стоимость комплекта составляет $2,630.
Обычная черная футболка с крэдловским лого из коллекции — $770. Ну и что самое обидное, в наборе даже нет надписи «Jesus Is a Cunt». Хотя сама картинка — есть. Так что можем, если что, выслать Энтони оригинал. За недорого.
Вот еще из коллаборации. И да, материалы использованы самые обыкновенные: хлопок, эластан. Сделано, как правило, в Португалии.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 293
5 комментариев
Комментарии
Писюн с глазами:
Ничего, в общем, не имею, против КоФ, но в таком шмотье я бы даже огород копать не стал. Это ж пиздец безвкусица …
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
То есть если он мне даст в ебальник, мне заплатят много тысяч долларов?
А где он живет?
Ну и лох он. Я сей весной это бесплатно сдела…
Другой Александр:
Алексей:
Другой Александр:
Христос Не Воскрес:
Bloody JJ:
1) Пеньюар — говно.
2) Праваки такие же долбоебы, как и леваки.…
Писюн с глазами:
То есть если он мне даст в ебальник, мне заплатят много тысяч долларов?
А где он живет?…
Anastasiya:
Кому интересно, у нас с Мартином давеча была долгая и очень занятная беседа за дэз-метал, модников и как он написал фолк-альбом. …
W8tan:
Христос Не Воскрес:
николай написал(а):
надо послушать первый альбом, раз говорят говно, думаю тогда что заебись. Слушаю бегемот с конца 90 -х был на них раз 5, но первого альбома ник�…
николай:
надо послушать первый альбом, раз говорят говно, думаю тогда что заебись. Слушаю бегемот с конца 90 -х был на них раз 5, но первого альбома никогда не слышал и даже не з�…
Ad Noctum:
Polaris написал(а):
Девчонки, что с вами не так?! Зачем вы пихаете себе в носы эти кольца?
По этой штуке в носу веганы узнают своих и начинают радостно мычать…
потрясающая новость
Какая-то мешковатая шняга.
Да сгорят же в Аду все сраные попсовые спекулянты!!!
И кепка тоже уродская.
Ничего, в общем, не имею, против КоФ, но в таком шмотье я бы даже огород копать не стал. Это ж пиздец безвкусица