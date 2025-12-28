Anneke Van Giersbergen вернется в THE GATHERING?

В группе THE GATHERING, кажется, грядут любопытные перемены. На волне ностальгического интереса к юбилейному реюниону Mandylion, когда коллектив затусил с Anneke Van Giersbergen и решил дать по этому поводу пару концертов на родине, однако получил такой ажиотаж и такое количество предложений выступить в оригинальном составе где угодно еще, пара концертов переросла в более плотный график, чем THE GATHERING могли похвастаться за все последнее десятилетие. И уже много чего назначено на 2026-й.

От ощущения невостребованности ли (ибо, как выяснилось, все хотят ту самую группу с Аннеке) вокалистка Silje Wergeland, служившая лицом и голосом THE GATHERING с 2009 года, объявила о своем уходе и пожелала бывшим коллегам успехов. «Грядет новый год и новый рассвет. Пора двигаться к другим горизонтам. С этой группой я получила незабываемый опыт, моменты и воспоминания, которые останутся до конца жизни. Так что пожелаю ребятам удачи в будущем».

Ну и… ждем анонса возвращения Anneke на постоянку? В этом году «Mandylion»-тусовка уже анонсировала множество выступлений в Европе, Латинской Америке и на фесте ProgPower USA.

