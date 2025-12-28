Anneke Van Giersbergen вернется в THE GATHERING?Блог
В группе THE GATHERING, кажется, грядут любопытные перемены. На волне ностальгического интереса к юбилейному реюниону Mandylion, когда коллектив затусил с Anneke Van Giersbergen и решил дать по этому поводу пару концертов на родине, однако получил такой ажиотаж и такое количество предложений выступить в оригинальном составе где угодно еще, пара концертов переросла в более плотный график, чем THE GATHERING могли похвастаться за все последнее десятилетие. И уже много чего назначено на 2026-й.
От ощущения невостребованности ли (ибо, как выяснилось, все хотят ту самую группу с Аннеке) вокалистка Silje Wergeland, служившая лицом и голосом THE GATHERING с 2009 года, объявила о своем уходе и пожелала бывшим коллегам успехов. «Грядет новый год и новый рассвет. Пора двигаться к другим горизонтам. С этой группой я получила незабываемый опыт, моменты и воспоминания, которые останутся до конца жизни. Так что пожелаю ребятам удачи в будущем».
Ну и… ждем анонса возвращения Anneke на постоянку? В этом году «Mandylion»-тусовка уже анонсировала множество выступлений в Европе, Латинской Америке и на фесте ProgPower USA.
Комментарии
Ветошь:
Тварь:
Какой-то прямо исход вокалисток в конце года. Сговорились что ли они там?…
Дед Аким:
Согласен со всеми
Нашел в свободных интернет источниках замечательное фото
https://astartaview.ru/w…
Дед Аким:
Жнец под конец года продолжает косить. Гитарист и клавишник Перри Бамонте, игравший в британской рок-группе The Cure, скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на о…
Дед Аким:
Король, легенда. Оказал огромное влияние на мировую поп культуру и многие группы. Максималистом был, сам был лучшим и работал с лучшими музыкантами, гитаристами — Ст…
Александр:
donald tusk написал(а):
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходо�…
donald tusk:
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходоков по дороге.
Лемми бы…
Big Dick:
CORONER прадэманстравалі трэшметалёвы майстар-клас. Яны па-за часам …
Дед Аким:
ABBA. Часть вторая. Группа распалась в декабре 1982 года. Были две семейные пары — Агнета и Бьорн, Фрида и Бенни. Они были всё время вместе, на репетициях, сьёмках, гастрол�…
Тварь:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
TO FLORIDA WITH LOVE! Почему то самые прогрессивные команды со всего мира сосредоточены именно в этом американском штате. Терпеть не могу Америку и америкосов а этот штат об…
donald tusk:
Ігор:
Слушал уже дважды,и нужно переслушать ещё как минимум разок,чтобы определиться -заказывать или нет.…
Какой-то прямо исход вокалисток в конце года. Сговорились что ли они там?
Из Battle Beast тоже ушла вокалистка же.