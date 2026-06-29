ANGINE DE POITRINE привели к травмам на джаз-фестивале

Странная, непонятная, противоречивая, хайповая, необычная группа ANGINE DE POITRINE со своими замысловатыми музыкальными узорами и нарядами в горошек вызывала дичайший ажиотаж на, казалось бы, нишевом мероприятии Montreal International Jazz Festival. Он собирает людей на улице и не продает билеты — однако в целом вместимость района оценивается примерно в 200 000 человек. Stevie Wonder собрал все двести тысяч в 2009 году, за полчаса, как вышли ANGINE DE POITRINE, набилось столько же или даже больше — и из-за давки шестерых человек пришлось госпитализировать с травмами (как пишут, серьезными, но не угрожающими жизни).

Как сообщили организаторы, такого аншлага они не ожидали и не видели вообще никогда.

Вот что делает животворящий хайп с фанатами джаза — от по-настоящему свеженькой группы с двумя альбомами в загашнике. Интересно, надолго ли их еще хватит.

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