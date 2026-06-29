ANGINE DE POITRINE привели к травмам на джаз-фестивале

ANGINE DE POITRINE привели к травмам на джаз-фестивалеБлог
Странная, непонятная, противоречивая, хайповая, необычная группа ANGINE DE POITRINE со своими замысловатыми музыкальными узорами и нарядами в горошек вызывала дичайший ажиотаж на, казалось бы, нишевом мероприятии Montreal International Jazz Festival. Он собирает людей на улице и не продает билеты — однако в целом вместимость района оценивается примерно в 200 000 человек. Stevie Wonder собрал все двести тысяч в 2009 году, за полчаса, как вышли ANGINE DE POITRINE, набилось столько же или даже больше — и из-за давки шестерых человек пришлось госпитализировать с травмами (как пишут, серьезными, но не угрожающими жизни).
Как сообщили организаторы, такого аншлага они не ожидали и не видели вообще никогда.
Вот что делает животворящий хайп с фанатами джаза — от по-настоящему свеженькой группы с двумя альбомами в загашнике. Интересно, надолго ли их еще хватит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 110
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Комментарии
MRK:
Карпатская Черёмуха:
Fredguitarist написал(а):
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Зн…
Fredguitarist:
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто…
скуф-блэкер:
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
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Тварь:
Merzbow:
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не дог�…
Карпатская Черёмуха:
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Ad Noctum:
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Христос (который) Иисус:
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