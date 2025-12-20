AMORPHIS теперь и в кино. Смотрим новый клип «Crowned In Crimson»Новинки и новости
Как AMON AMARTH нашел свою тему с викингами и, логично, вписался уже в несколько тематических фильмов (напомню, Johan Hegg даже сыграл в «Northmen: A Viking Saga»), так вот и AMORPHIS, много лет назад открывшие широкой международной метал-аудитории мифологию родной Калевалы, в 2026-м впишутся в историю кинематографа.
Так, этой зимой выходит фэнтезийно-исторический эпик «Son Of Revenge — The Story Of Kalevala», а новая тема группы «Crowned In Crimson» станет его основной музыкальной темой. Из необычного: в AMORPHIS будет женский вокал в исполнении дочери Томи Iida Joutsen.
Режиссер картины Antti Jokinen: «Музыка AMORPHIS — это мощь в обрамлении красоты: она тяжела настолько, чтобы устроить небольшое землетрясение, однако при этом поэтична. Меня она неизменно переносит в миры Калевалы — так что это именно то, что я искал для своего фильма. Огромное спасибо ребятам, что согласились!»
Смотрим видео на главную музыкальную тему будущего кинофильма. В кинотеатры он пойдет в середине января.
Комментарии
Дед Аким:
До Нового Года не успею новинки загрузить, в другой теме много работы
Поэтому три новинк…
Antonarchus:
Христос Не Воскрес написал(а):
Antonarchus написал(а):
Вашу мать, народ в мире голодает и бездомствует, а кто-то отвaливает семь штук баксов за синглы! Хота конечно ра…
Дед Аким:
P.S. У группы десятки хитов и шедевров. Хотел бы представить такой недооцененный шедевр с альбома Nostradamus. Сложное, качественное произведение. Необычный альбом, не хэв…
Дед Аким:
Британская элита. Величайшая хэви метал группа мира. Легенды, динозавры, эталон жанра. Музыканты высшего уровня, вокал Роба Хэлфорда до сих пор не повторим. Внесли о…
Юрий:
По факту молодцы коллекционеры , у них есть цель в жизни , и они радуются мелочам , в данном случае пластинкам , а не тупо сидят скулят в интернете считая чужие деньги…
Денис:
Другой Александр написал(а):
Писюн с глазами написал:
Винил-хуил. Вся эта история про понты и писькомерянье
Ну сам по себе винил это не токо понты, а ещё и кул�…
Денис:
Писюн с глазами написал(а):
Винил-хуил. Вся эта история про понты и писькомерянье
точно…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Винил-хуил. Вся эта история про понты и писькомерянье
Ну сам по себе винил это не токо понты, а ещё и культура прослушивания музыки…
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Тут самое главное сколько это всё стоило 5, 10, 15 и т. д. лет назад. Какова динамика цен? А то может покупка этих пластинок — хорошая инвестиция)…
Куклачёрт:
Harvey keitel написал(а):
Кто такой Бобер ?
Я так понимаю, уже выросло новое поколение металистов в стране, которое слыхом не слыхивало что там вообще было ранее 2020…
Куклачёрт:
Эта плотва настолько всем интересна, что расстроившись, что о них тут не опубликовали такую великую новость, они сами ее здесь опубликовали в комментах.
Другой Ал…
Ігор:
Большинству релизов 45+ лет.Два человеческих поколения.
Немаленькие деньги,хотя винил не-самое прибыльное капиталовложение,если говорить о коллекционном бизнесе.…
