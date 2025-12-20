amorphisjune
AMORPHIS теперь и в кино. Смотрим новый клип «Crowned In Crimson»

Как AMON AMARTH нашел свою тему с викингами и, логично, вписался уже в несколько тематических фильмов (напомню, Johan Hegg даже сыграл в «Northmen: A Viking Saga»), так вот и AMORPHIS, много лет назад открывшие широкой международной метал-аудитории мифологию родной Калевалы, в 2026-м впишутся в историю кинематографа.

Так, этой зимой выходит фэнтезийно-исторический эпик «Son Of Revenge — The Story Of Kalevala», а новая тема группы «Crowned In Crimson» станет его основной музыкальной темой. Из необычного: в AMORPHIS будет женский вокал в исполнении дочери Томи Iida Joutsen.

Режиссер картины Antti Jokinen: «Музыка AMORPHIS — это мощь в обрамлении красоты: она тяжела настолько, чтобы устроить небольшое землетрясение, однако при этом поэтична. Меня она неизменно переносит в миры Калевалы — так что это именно то, что я искал для своего фильма. Огромное спасибо ребятам, что согласились!»

Смотрим видео на главную музыкальную тему будущего кинофильма. В кинотеатры он пойдет в середине января.

