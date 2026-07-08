AMON AMARTH внезапно записали акустику

AMON AMARTH внезапно записали акустикуНовинки и новости
AMON AMARTH при всей своей творческой предсказуемости таки способны периодически удивлять — и, вероятно, готовясь к летним палаточным походам и посиделкам у костра в растянутых свитерах, с бочкой древнего эля, грибами да ягодами, шведы показали видео на новую тему «Upphaf», врываясь в жанр суровых мужских акустических баллад серии «Над костром пролетает снежинка».
Будущий альбом, который, по словам музыкантов, уже записан, готов грести, штурмовать и завоевывать концертные площадки, аки пафосный драккар, других подобных экспериментов не обещает. «Это просто затишье перед бурей», — комментируют AMON AMARTH. Хотя, имхо, было б для разнообразия и неплохо. Ну а в клипе авторства Павла Требухина и на новом фотосете коллектива особенный антураж дорисовывает старый добрый ПАЗик. Что-то такое из времен викингов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 180
3 комментария
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Комментарии
ratfred:
kvltist:
фоном под шашлык-башлык-водочку у костра само то… отдельным треком посреди альбома или бонусом может и норм, а вот если такое на целый альбом будет — страшно подума�…
Писюн с глазами:
Люблю группу, но вот эти типа суровые прогоны под треньканье акустики — мимо. Наверное, первый сингл AA, который вообще не понравился.…
Алекс6:
Человек в костюме писюна:
Carnivore написал(а):
Вот будет ахуенно когда на каждый их концерт все будут надевать костюмы бананы
Еще охуеннее выйдет, когда никто не придет.…
Carnivore:
Вот будет ахуенно когда на каждый их концерт все будут надевать костюмы бананы…
Merzbow:
Другой Александр написал(а):
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб неже…
Камерад Шайтан:
Алексей:
Другой Александр:
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб нежелательное внимание привлечь.
ЗЫ: �…
the trve D.:
Писюн с глазами написал(а):
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А р…
Писюн с глазами:
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А разве он не всегда ужрат? …
the trve Blackness:
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)…
Люблю группу, но вот эти типа суровые прогоны под треньканье акустики — мимо. Наверное, первый сингл AA, который вообще не понравился.
фоном под шашлык-башлык-водочку у костра само то… отдельным треком посреди альбома или бонусом может и норм, а вот если такое на целый альбом будет — страшно подумать
ПАЗик 672 порадовал