AmonAmarth
08.07.2026

AMON AMARTH внезапно записали акустику

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AMON AMARTH при всей своей творческой предсказуемости таки способны периодически удивлять — и, вероятно, готовясь к летним палаточным походам и посиделкам у костра в растянутых свитерах, с бочкой древнего эля, грибами да ягодами, шведы показали видео на новую тему «Upphaf», врываясь в жанр суровых мужских акустических баллад серии «Над костром пролетает снежинка».

Будущий альбом, который, по словам музыкантов, уже записан, готов грести, штурмовать и завоевывать концертные площадки, аки пафосный драккар, других подобных экспериментов не обещает. «Это просто затишье перед бурей», — комментируют AMON AMARTH. Хотя, имхо, было б для разнообразия и неплохо. Ну а в клипе авторства Павла Требухина и на новом фотосете коллектива особенный антураж дорисовывает старый добрый ПАЗик. Что-то такое из времен викингов.

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3 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    Люблю группу, но вот эти типа суровые прогоны под треньканье акустики — мимо. Наверное, первый сингл AA, который вообще не понравился.

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  • kvltist написал(а):

    фоном под шашлык-башлык-водочку у костра само то… отдельным треком посреди альбома или бонусом может и норм, а вот если такое на целый альбом будет — страшно подуматьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • ratfred написал(а):

    ПАЗик 672 порадовал

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