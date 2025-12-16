Американская кардиологическая ассоциация предлагает PEARL JAM для спасения жизни

Американская кардиологическая ассоциация предлагает PEARL JAM для спасения жизниБлог
Американская кардиологическая ассоциация выступила с рекомендациями, под какой саундтрек лучше всего проводить сердечно-легочную реанимацию — если срочно понадобился непрямой массаж сердца, а вы никогда ничего подобного не делали.
Так, идеальной песней признали “Even Flow” PEARL JAM: обладая темпом 105 ударов в минуту, она годится в качестве медицинского метронома. «Доставайте фланелевые рубашки, рваные джинсы и практикуйте СЛР. Если человек внезапно теряет сознание и происходит остановка сердца, инструкция проста: немедленно звоните в скорую, кладите руки на центр грудной клетки (одну руку на другую, пальцы сцепите в замок) и качайте, надавливая сильно и быстро в ритме “Even Flow”. Искусственное дыхание не требуется».
Кроме того, как сообщает мануал, к экстренным ситуациям нас все это время также готовили SURVIVOR “Eye of the Tiger”, NINE INCH NAILS “As Alive As You Need Me to Be”, NIRVANA “Come As You Are”, NIRVANA “Smells Like Teen Spirit” — так что Кобейн не только убийца Кобейна, но еще и немножечко доктор.
Камерад Шайтан:
чушь, ничто так не кардиостимулирует как старый-добрый «Silvester Anfang» / Mayhem…
консервативные кордеологи настоятельно рекомендуют проверенное средство — CARCASS «Heartwork»…
консервативные кордеологи настоятельно рекомендуют проверенное средство — CARCASS «Heartwork»
чушь, ничто так не кардиостимулирует как старый-добрый «Silvester Anfang» / Mayhem