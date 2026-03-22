Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)

BLUE MEDUSA — называется группа, которую создала Alissa White-Gluz после ухода из ARCH ENEMY. Помимо нее, в составе задействованы еще две девушки, Alyssa Day и Dani Sophia, а судя по фотосетам, нам предстоит увидеть еще много оттенков голубого.

Пару дней назад коллектив показал клип на тему “Checkmate” — трио писало его совместно, и по словам White-Gluz, это самая тяжкая лирически песня, которую она когда-либо сочиняла.

I declare checkmate, I own the board

None of your pawns can conquer my world

I thrive in truth while you lose control

I learned my worth when I stood alone I’m not your product, I’m not an object

Wounds close and scars do fade

Turn empty eyes inwards, see what you became

Listen every slammed door sounds the same…

О своем новом пути артистка сказала так: «Пассажиром быть легко и удобно, однако взять руль самой — волнующе, интересно. Конечно, меня новичком не назовешь, я в музыке уже 23 года. И вот пришла к моменту, когда пора взять штурвал, типа — или сейчас, или вообще когда? Жизнь коротка, всякое в ней случается, завтрашний день не гарантирован, поэтому надо делать то, что тебе важно».

