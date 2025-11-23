Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMY

Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMYБлог
Последние полторы недели отметились небывалым исходом вокалистов. То Juha-Matti Perttunen покинул CATAMENIA, то Fabio Lione ушел из ANGRA, то вот самое, наверное неожиданное: оттрубив и отпрыгав в ARCH ENEMY 12 лет, Alissa White-Gluz отправилась в сольное плавание. И уже даже выложила первую песню.
В отличие от дифирамбов, которые цветасто исполнили ANGRA по отношению к Фабио, шведы сухенько пожелали синеволосой красавице всего хорошего и сообщили, что 2026 откроет новую главу коллектива. Сама Alissa в прощальном заявлении в соцсетях поблагодарила только фанатов — из чего, вероятно, можно сделать вывод, что кто-то с кем-то серьезно посрался.
Как было сказано выше, теперь у певицы готовится сольник, и песня «The Room Where She Died» выложена в качестве превью будущего материала.
Комментарии
Polaris:
Другой Александр написал(а):
По сути согласен. Хотел бы не всеми понятый момент прояснить.
Спасибо за любопытное и развёрнутое пояснение. Разве что неприя…
Polaris:
Ігор написал(а):
Да понятно,понятно,что 150-200 лет назад, никаких наций вообще не существовало ,кроме мраzиян.
Разрешите уточнить. Нации под названием «мраzияне…
Юрий:
OnlyFans ей в помощь )) Сольные плаванья обычно ничем впечатляющим для вокалистов известных групп не заканчиваются , лично я впервые вообще узнал о том , как её имя , хот�…
kain:
G D:
*смотрит на название нового проекта*
А и зачем с названием заморачиваться……
Дед Аким:
С Эриком Клэптоном
B.B. King — The Thrill Is Gone [Crossroads 2010] (Official Live Video)
…
Дед Аким:
Без ложной скромности, публикация про Битлов была моей лучшей публикацией
Для меломано…
Христос Не Воскрес:
Другой Александр:
Bloody JJ написал(а):
Другой Александр написал:
Ігнат Грыняыіцкі написал:
Калі б быў апошні дзень, я б усё роўна заваліў Алякcандра другога, на ўсялякі выпадак.
Т�…
Дед Аким:
The Beatles. Британская элита. Хотя не совсем корректно сказано, многие критики и меломаны считают их величайшей группой всех времен и народов!!! Объективно, внесли огром…
Другой Александр:
Polaris написал(а):
«Финны переживали из-за России веками» — ложь.
1. Нация финны, как и другие нации, сложилась в буржуазную эпоху. До неё никакой нации финны не бы…
goremyka:
Личное мое наблюдение говорит — много (металистов,рокеров и т.д) садились на стакан (иногда слезая с него) и уходили в Вальгалу раньше срока …
Тварь:
*смотрит на название нового проекта*
А и зачем с названием заморачиваться…
Унылая хрень
OnlyFans ей в помощь )) Сольные плаванья обычно ничем впечатляющим для вокалистов известных групп не заканчиваются , лично я впервые вообще узнал о том , как её имя , хотя группа на слуху была.