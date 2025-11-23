arch enemy
23.11.2025

Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMY

Последние полторы недели отметились небывалым исходом вокалистов. То Juha-Matti Perttunen покинул CATAMENIA, то Fabio Lione ушел из ANGRA, то вот самое, наверное неожиданное: оттрубив и отпрыгав в ARCH ENEMY 12 лет, Alissa White-Gluz отправилась в сольное плавание. И уже даже выложила первую песню.

В отличие от дифирамбов, которые цветасто исполнили ANGRA по отношению к Фабио, шведы сухенько пожелали синеволосой красавице всего хорошего и сообщили, что 2026 откроет новую главу коллектива. Сама Alissa в прощальном заявлении в соцсетях поблагодарила только фанатов — из чего, вероятно, можно сделать вывод, что кто-то с кем-то серьезно посрался.

Как было сказано выше, теперь у певицы готовится сольник, и песня «The Room Where She Died» выложена в качестве превью будущего материала.

3 комментария

  • G D написал(а):

    *смотрит на название нового проекта*
    А и зачем с названием заморачиваться…

    >>>
  • kain написал(а):

    Унылая хрень

    >>>
  • Юрий написал(а):

    OnlyFans ей в помощь )) Сольные плаванья обычно ничем впечатляющим для вокалистов известных групп не заканчиваются , лично я впервые вообще узнал о том , как её имя , хотя группа на слуху была.

    >>>

