DragonForce
06.05.2026

Alissa White-Gluz стала вокалисткой DRAGONFORCE

Блог

Синеволосая Медуза не очень долго играла в самостоятельную артистку. Собрав свою группу, она, вероятно, отчетливо осознала, что лайками и репостами сыт не будешь, — ну а с бизнес-стороны вопроса тут либо начинать с низкого старта (что сложновато, не имея иной профессии и давно привыкнув к определенному уровню жизни), либо идти в OnlyFans ждать хорошего предложения на прикормленное местечко.

Не известно, сколько таких предложений ей поступило, — однако уже понятно, кто победил. Группа DRAGONFORCE, известная своими скорострельными соло-запилами, объявила Алиссу своей новой вокалисткой. Стартуют в новом составе они на ближайших фестах Welcome To Rockville и Sonic Temple — а учитывая, что выступление ДРАКОНЬЕЙ СИЛЫ запланировано на Роквилле на послезавтра, предложения/репетиции/контракты были подписаны заблаговременно. Возможно, прямо во время рекламной кампании BLUE MEDUSA.

Ну а вот, собственно, и анонс. Будем надеяться, результатами все стороны останутся счастливы.

Количество просмотров: 664

Читайте также:

1 comment

  • Олаф написал(а):

    Вокалистка второсортной melodic death группы перешла во второсортную power metal группу но с большей аудиторией.
    То есть рост по карьерной лестнице. С чем можно и поздравить.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *