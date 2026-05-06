Alissa White-Gluz стала вокалисткой DRAGONFORCE

Синеволосая Медуза не очень долго играла в самостоятельную артистку. Собрав свою группу, она, вероятно, отчетливо осознала, что лайками и репостами сыт не будешь, — ну а с бизнес-стороны вопроса тут либо начинать с низкого старта (что сложновато, не имея иной профессии и давно привыкнув к определенному уровню жизни), либо идти в OnlyFans ждать хорошего предложения на прикормленное местечко.

Не известно, сколько таких предложений ей поступило, — однако уже понятно, кто победил. Группа DRAGONFORCE, известная своими скорострельными соло-запилами, объявила Алиссу своей новой вокалисткой. Стартуют в новом составе они на ближайших фестах Welcome To Rockville и Sonic Temple — а учитывая, что выступление ДРАКОНЬЕЙ СИЛЫ запланировано на Роквилле на послезавтра, предложения/репетиции/контракты были подписаны заблаговременно. Возможно, прямо во время рекламной кампании BLUE MEDUSA.

Ну а вот, собственно, и анонс. Будем надеяться, результатами все стороны останутся счастливы.

