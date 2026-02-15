Alissa White-Gluz: «Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться».Блог
Пока, аккуратно поддерживаемые вбросами от самих ARCH ENEMY, в Сети плодятся слухи о возвращении Анжелы, Alissa White-Gluz готовится к выпуску сольного альбома, а заодно учится играть на гитаре. «Я, конечно, ни разу не хороший гитарист, но стараюсь освоить базу, чтобы писать песни. Мой основной инструмент — безусловно, вокал, однако базовые навыки игры на гитаре и пианино помогают в работе над аккомпанементом.
В будущем материале у меня планируется множество коллабораций с друзьями-музыкантами. Мы пишем вместе песни, экспериментируем, приглашаем друзей друзей, кто-то приходит по рекомендациям, джемуем и смотрим, что получается. В этом я вижу фундамент своей будущей карьеры: делать хорошую музыку с хорошими людьми и наслаждаться процессом.
Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться». Нельзя добиться. Так это не работает. Мы просто делаешь свое дело, вкладываешь в него душу и силы, и если повезет, находишь людей, с которыми тебе хорошо и тебе по пути. Если повезет еще раз — это принесет доход, на который можно жить. Но не нужно рассчитывать, что так случится и останется навсегда, все слишком эфемерно.
В 80-х, возможно, было иначе — когда «добиться» означало, что если группа выстрелила и продала миллион дисков, это уже означало, что все, ты обеспечен на всю жизнь. Никакой больше необходимости работать. Но тогда продажи физносителей много значили. Сейчас о таком можно просто забыть, так не бывает. Индустрия стала слишком суровой. Поэтому… для себя считаю, что главное — делать музыку только потому, что любишь ее. Это должно быть самой важной и веской причиной».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 110
Читайте также:
- Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMY
- Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт
- Фото: FIT FOR AN AUTOPSY, ARCH ENEMY
- Jeff Loomis ушел из ARCH ENEMY
- Пасхалка. Концерт UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMY в Шарлотт
- Фото: UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMY
- Новинка: клип ARCH ENEMY «Deceiver, Deceiver»
- Шведское нашествие на Америку: GRAND MAGUS, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, AT THE GATES в Шарлотт
- Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis: «Alissa White-Gluz пытается уничтожить группу со дня своего увольнения»
- Есть вопрос! Своровали ли ARCH ENEMY кусок песни DISMEMBER?
Обновления
-
Alissa White-Gluz: «Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться».
-
NEVERMORE показали новый состав (плюс репетиционное видео)
-
SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоев
-
Интервью с CARPENTER BRUT: «Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн»
-
«Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
-
Как вам победители новых «Грэмми»?
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
-
Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»
-
WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»
-
Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала
Комментарии
Спадар Антось:
Bronco написал(а):
Новый вокалист старательно косит под Дейна, что, как по мне, не очень умно, поскольку слушается как подделка.
Другога Дэйна няма і ня будзе. Д�…
Polyphemus:
Не понимаю, почему они не взяли просто певца из норвежского COMMUNIC, они же один в один NEVERMORE копировали, причем несколько раз даже круче делали.…
vuk:
Назар Василич:
Христос Не Воскрес написал(а):
уххх, не ожидал в такой банальной ветке (с обычной репой) прочитать столько профессиональных мнений специалистов по вокалу
Т�…
Ых:
Подумал, что про Джорджа Фишера читаю. Посмотрел видео — нет, не про него :-)…
Христос Не Воскрес:
уххх, не ожидал в такой банальной ветке (с обычной репой) прочитать столько профессиональных мнений специалистов по вокалу…
Юрий:
Строго говоря, называть участников Melechesh «уроженцами Израиля» было бы не совсем верно. Нигде не указано, что кто-либо из участников группы родился в современном Из�…
Юрий:
И мессенджер МАХ им забаньте , пусть страдают полностью ))) Мир окончательно сошёл с ума , и это грустно , народ стал быдло-стадом , которым управляет кучка мудаков.…
Назар Василич:
Тварь написал(а):
И чего? Посмотрел я это «репетиционное видео».
Услышал в нем подделку с турецкого рынка, которая пускает петуха в каждой первой ноте: низких �…
Bronco:
Новый вокалист старательно косит под Дейна, что, как по мне, не очень умно, поскольку слушается как подделка. А любая копия всегда хуже оригинала. Также полагал, что �…
Дед Аким:
Ребята, это превосходный концерт!!! Наталья О Шей — Хелависа. Красавица, лингвист, интеллектуалка, бывший научный работник МГУ — один из ведущих вузов мира. Своим де…
Дед Аким:
P.S. Три бонуса, стихи, фантастическая красота
Ария и Хелависа — Там высоко (25-year anniversary version)
Мельница — Чёрный дрозд (feat. Борис Гребенщиков…
Тварь:
Спадар Антось написал(а):
Паглядзі відэа з рэпы. Усё там добра з голасам.
И чего? Посмотрел я это «репетиционное видео».
Услышал в нем подделку с турецкого ры…
Добавить комментарий