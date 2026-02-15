Alissa White-Gluz: «Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться».

Пока, аккуратно поддерживаемые вбросами от самих ARCH ENEMY, в Сети плодятся слухи о возвращении Анжелы, Alissa White-Gluz готовится к выпуску сольного альбома, а заодно учится играть на гитаре. «Я, конечно, ни разу не хороший гитарист, но стараюсь освоить базу, чтобы писать песни. Мой основной инструмент — безусловно, вокал, однако базовые навыки игры на гитаре и пианино помогают в работе над аккомпанементом.

В будущем материале у меня планируется множество коллабораций с друзьями-музыкантами. Мы пишем вместе песни, экспериментируем, приглашаем друзей друзей, кто-то приходит по рекомендациям, джемуем и смотрим, что получается. В этом я вижу фундамент своей будущей карьеры: делать хорошую музыку с хорошими людьми и наслаждаться процессом.

Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться». Нельзя добиться. Так это не работает. Мы просто делаешь свое дело, вкладываешь в него душу и силы, и если повезет, находишь людей, с которыми тебе хорошо и тебе по пути. Если повезет еще раз — это принесет доход, на который можно жить. Но не нужно рассчитывать, что так случится и останется навсегда, все слишком эфемерно.

В 80-х, возможно, было иначе — когда «добиться» означало, что если группа выстрелила и продала миллион дисков, это уже означало, что все, ты обеспечен на всю жизнь. Никакой больше необходимости работать. Но тогда продажи физносителей много значили. Сейчас о таком можно просто забыть, так не бывает. Индустрия стала слишком суровой. Поэтому… для себя считаю, что главное — делать музыку только потому, что любишь ее. Это должно быть самой важной и веской причиной».

