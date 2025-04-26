Al Jourgensen
26.04.2025

Al Jourgensen, MINISTRY: «Мои уши устали от музыки»

Блог

Вопрос, что такое уходить вовремя и как это сделать правильно, поднял Al Jourgensen. Как он уже анонсировал ранее, следующий диск MINISTRY будет последним, после него тур в поддержку — и все. Но поверим ли мы?

«Мы собираемся выпустить последний альбом и устроить последний тур — и нет, это будет не как у KISS. Я не собираюсь возвращаться каждые пару недель или месяцев, играя по всем казино в округе.

Мои уши просто устали от музыки. Дело не в здоровье или каких-то внутренних групповых конфликтах. Просто хватит. Я все чаще ловлю себя на мысли, что буквально бью себя по рукам, чтобы не повторяться и не делать то, что уже делал ранее — мол, прекрати, давай попробуй уже что-нибудь новенькое. С возрастом это все труднее.

Впрочем, это не значит, что новый альбом будет ерундой — напротив, он уже крут. Мы в данный момент на середине пути, и он звучит потрясающе. Просто потрясающе, честное слово. Просто теперь все это ощущается как работа, а не как былой безбашенный кайф.

Так что я подумал: окей, давайте сделаем все в лучшем виде. А когда будет сделано — точка. Я закончу с MINISTRY. Вот прям совсем. Можете искать меня где-нибудь у бассейна».

В этом году MINISTRY будет активно выступать на европейских фестах (например, планирую попасть на них на Brutal Assault), так что кто успеет — ловите. С повесткой можно не соглашаться, но живые шоу по-прежнему классные.

Количество просмотров: 32

Читайте также:

2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Как раз таки как у Kiss. Уже сколько этих последних альбомов у него было.

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Есть такое выражение — «последнее китайское предупреждение». Последний альбом Министри из той же серии. Я помню, году в 2005-м слушал радиопередачу «Рок Прицел», из которой я собственно про эту группу и узнал. Трек «No W» там поставили тогда. И там ведущий рассказывал, что Йорг сказал, что выпустит ещё два альбома и всё, завязывает. 20 лет прошло, и снова «последний».

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *