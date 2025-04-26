Al Jourgensen, MINISTRY: «Мои уши устали от музыки»Блог
Вопрос, что такое уходить вовремя и как это сделать правильно, поднял Al Jourgensen. Как он уже анонсировал ранее, следующий диск MINISTRY будет последним, после него тур в поддержку — и все. Но поверим ли мы?
«Мы собираемся выпустить последний альбом и устроить последний тур — и нет, это будет не как у KISS. Я не собираюсь возвращаться каждые пару недель или месяцев, играя по всем казино в округе.
Мои уши просто устали от музыки. Дело не в здоровье или каких-то внутренних групповых конфликтах. Просто хватит. Я все чаще ловлю себя на мысли, что буквально бью себя по рукам, чтобы не повторяться и не делать то, что уже делал ранее — мол, прекрати, давай попробуй уже что-нибудь новенькое. С возрастом это все труднее.
Впрочем, это не значит, что новый альбом будет ерундой — напротив, он уже крут. Мы в данный момент на середине пути, и он звучит потрясающе. Просто потрясающе, честное слово. Просто теперь все это ощущается как работа, а не как былой безбашенный кайф.
Так что я подумал: окей, давайте сделаем все в лучшем виде. А когда будет сделано — точка. Я закончу с MINISTRY. Вот прям совсем. Можете искать меня где-нибудь у бассейна».
В этом году MINISTRY будет активно выступать на европейских фестах (например, планирую попасть на них на Brutal Assault), так что кто успеет — ловите. С повесткой можно не соглашаться, но живые шоу по-прежнему классные.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
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Al Jourgensen, MINISTRY: «Мои уши устали от музыки»
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Комментарии
Другой Александр:
Есть такое выражение — «последнее китайское предупреждение». Последний альбом Министри из той же серии. Я помню, году в 2005-м слушал радиопередачу «Рок Прицел», из кото…
Merzbow:
Как раз таки как у Kiss. Уже сколько этих последних альбомов у него было.…
Другой Александр:
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Vitaleee написал(а):
Другой Александр написал:
Зянон написал:
Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов
Валере то чего с рыдать? О�…
Другой Александр:
Облога. Снова на тему второго Индокитая, как было у М-16 24 года назад.
https://f4.bcbits.com/img/a3650135645_16.jpg
Сегодня, кстати, день снайпера)…
Дед Аким:
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jurgai:
Harvey Keitel написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Harvey Keitel написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Что не так с ним ?
Да хотя…
Vitaleee:
Другой Александр написал(а):
Зянон написал:
Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов
Валере то чего с рыдать? Он и его коллеги…
Potato Lich:
zzz написал(а):
Послушал я их, ну такой себе Van Halen штоле …
Последний альбом скорее AOR а-ля Journey и т. д. напомнил. Я люблю такое, мне норм.…
Валерий:
Такое говнище в пиндостане и заходит, там любое дерьмо шоу популярно..…
zzz:
Дед Аким:
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Harvey Keitel:
Писюн с глазами написал(а):
Harvey Keitel написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Что не так с ним ?
Да хотя бы то, что он добро�…
Как раз таки как у Kiss. Уже сколько этих последних альбомов у него было.
Есть такое выражение — «последнее китайское предупреждение». Последний альбом Министри из той же серии. Я помню, году в 2005-м слушал радиопередачу «Рок Прицел», из которой я собственно про эту группу и узнал. Трек «No W» там поставили тогда. И там ведущий рассказывал, что Йорг сказал, что выпустит ещё два альбома и всё, завязывает. 20 лет прошло, и снова «последний».