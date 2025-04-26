Al Jourgensen, MINISTRY: «Мои уши устали от музыки»

Вопрос, что такое уходить вовремя и как это сделать правильно, поднял Al Jourgensen. Как он уже анонсировал ранее, следующий диск MINISTRY будет последним, после него тур в поддержку — и все. Но поверим ли мы?

«Мы собираемся выпустить последний альбом и устроить последний тур — и нет, это будет не как у KISS. Я не собираюсь возвращаться каждые пару недель или месяцев, играя по всем казино в округе.

Мои уши просто устали от музыки. Дело не в здоровье или каких-то внутренних групповых конфликтах. Просто хватит. Я все чаще ловлю себя на мысли, что буквально бью себя по рукам, чтобы не повторяться и не делать то, что уже делал ранее — мол, прекрати, давай попробуй уже что-нибудь новенькое. С возрастом это все труднее.

Впрочем, это не значит, что новый альбом будет ерундой — напротив, он уже крут. Мы в данный момент на середине пути, и он звучит потрясающе. Просто потрясающе, честное слово. Просто теперь все это ощущается как работа, а не как былой безбашенный кайф.

Так что я подумал: окей, давайте сделаем все в лучшем виде. А когда будет сделано — точка. Я закончу с MINISTRY. Вот прям совсем. Можете искать меня где-нибудь у бассейна».

В этом году MINISTRY будет активно выступать на европейских фестах (например, планирую попасть на них на Brutal Assault), так что кто успеет — ловите. С повесткой можно не соглашаться, но живые шоу по-прежнему классные.

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