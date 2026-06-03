ACCEPT band
03.06.2026

ACCEPT перезаписали «Fast As A Shark» с участием Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee и Billy Sheehan

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Трудно сказать, празднует ли пятидесятилетие ACCEPT Удо и как он это делает, но себе в подарок группа решила замутить грандиозный трибьют под названием Teutonic Titans 1976–2026, подписав на участие множество уважаемых людей, которые в разнообразных комбинациях исполнили олдовые треки коллектива в компании с Mark Tornillo и Wolf Hoffmann.

Например, Tobias Forge из GHOST спел в «Save Us» (I’m A Rebel 1980 года), а на барабанах ему подыграл Ray Luzier из KORN. В «Balls To The Wall» вписался Rob Halford, а за гитару ответил Matthias Jabs (SCORPIONS). В «Love Child» поучаствовали Billy Corgan (SMASHING PUMPKINS) и David Ellefson. Также в релизе засветились K.K. Downing, Hansi Kürsch, Ola Englund, Ralf Scheepers, Jeff Loomis и многие другие — не то чтобы, конечно, придав что-то новое, но поддержав коллег по стальным яйцам на высшем уровне.

В качестве затравки нам представили «Fast As A Shark», в запись которой вложились Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee и Billy Sheehan, причем Кирк отметил, что участие в трибьюте своим «вдохновителям» было для него большой честью.

Треклист релиза:
01. Fast As A Shark
02. Balls To The Wall
03. Aiming High
04. Run If You Can
05. Hellhammer
06. Metal Heart
07. Losers And Winners
08. Save Us
09. Up To The Limit
10. Wrong Is Right
11. Starlight
12. Fight It Back
13. Love Child
14. Breaker
15. Demon’s Night
16. T.V. War
17. London Leatherboys
18. Monsterman
19. Restless And Wild

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1 comment

  • Как мне сказали написал(а):

    Хэммет всё равно не умеет играть! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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