ACCEPT перезаписали «Fast As A Shark» с участием Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee и Billy Sheehan

Трудно сказать, празднует ли пятидесятилетие ACCEPT Удо и как он это делает, но себе в подарок группа решила замутить грандиозный трибьют под названием Teutonic Titans 1976–2026, подписав на участие множество уважаемых людей, которые в разнообразных комбинациях исполнили олдовые треки коллектива в компании с Mark Tornillo и Wolf Hoffmann.

Например, Tobias Forge из GHOST спел в «Save Us» (I’m A Rebel 1980 года), а на барабанах ему подыграл Ray Luzier из KORN. В «Balls To The Wall» вписался Rob Halford, а за гитару ответил Matthias Jabs (SCORPIONS). В «Love Child» поучаствовали Billy Corgan (SMASHING PUMPKINS) и David Ellefson. Также в релизе засветились K.K. Downing, Hansi Kürsch, Ola Englund, Ralf Scheepers, Jeff Loomis и многие другие — не то чтобы, конечно, придав что-то новое, но поддержав коллег по стальным яйцам на высшем уровне.

В качестве затравки нам представили «Fast As A Shark», в запись которой вложились Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee и Billy Sheehan, причем Кирк отметил, что участие в трибьюте своим «вдохновителям» было для него большой честью.

Треклист релиза:

01. Fast As A Shark

02. Balls To The Wall

03. Aiming High

04. Run If You Can

05. Hellhammer

06. Metal Heart

07. Losers And Winners

08. Save Us

09. Up To The Limit

10. Wrong Is Right

11. Starlight

12. Fight It Back

13. Love Child

14. Breaker

15. Demon’s Night

16. T.V. War

17. London Leatherboys

18. Monsterman

19. Restless And Wild

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