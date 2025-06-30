Aaron Stainthorpe: «В HIGH PARASITE ощущаю себя на десять лет моложе»

Некоторое время назад MY DYING BRIDE опубликовали фотокарточки из студии, где работают над новым альбомом и на которых нет Аарона. Официально он не ушел и вроде как не собирается (во всяком случае, из записей), но HIGH PARASITE в явном приоритете — коих, кстати, будет любопытно послушать вживую на Brutal Assault в этом августе.

«Не было такого, что я проснулся с мыслью, типа, все, сейчас начинаю делать нечто новое, — рассказывает музыкант, — к этому пришло постепенно. Перемены происходили медленно, без резких телодвижений. Мало помалу становишься другим человеком.

Я ощущаю себя на десять лет моложе. Так что, вероятно, на здоровье тоже сказывается положительно. Не знаю, как это работает — но я стал лучше есть, больше заниматься спортом и меньше пить. Так что кем бы я ни стал в настоящее время, со всех сторон только плюсы.

В HIGH PARASITE заряжает и бодрая музыка, и молодые участники группы, все сразу — так что мне просто классно на сцене. Я получаю удовольствие от выступлений. С MY DYING BRIDE такого не было — не сказал бы, что я там кайфовал и веселился на сцене, ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие. Меня они буквально изматывали. А вот с HIGH PARASITE, напротив, легко и приятно, и я всякий раз (впервые в жизни) жду выхода к микрофону. Раньше такого не бывало никогда».

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