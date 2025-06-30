Aaron Stainthorpe: «В HIGH PARASITE ощущаю себя на десять лет моложе»Блог
Некоторое время назад MY DYING BRIDE опубликовали фотокарточки из студии, где работают над новым альбомом и на которых нет Аарона. Официально он не ушел и вроде как не собирается (во всяком случае, из записей), но HIGH PARASITE в явном приоритете — коих, кстати, будет любопытно послушать вживую на Brutal Assault в этом августе.
«Не было такого, что я проснулся с мыслью, типа, все, сейчас начинаю делать нечто новое, — рассказывает музыкант, — к этому пришло постепенно. Перемены происходили медленно, без резких телодвижений. Мало помалу становишься другим человеком.
Я ощущаю себя на десять лет моложе. Так что, вероятно, на здоровье тоже сказывается положительно. Не знаю, как это работает — но я стал лучше есть, больше заниматься спортом и меньше пить. Так что кем бы я ни стал в настоящее время, со всех сторон только плюсы.
В HIGH PARASITE заряжает и бодрая музыка, и молодые участники группы, все сразу — так что мне просто классно на сцене. Я получаю удовольствие от выступлений. С MY DYING BRIDE такого не было — не сказал бы, что я там кайфовал и веселился на сцене, ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие. Меня они буквально изматывали. А вот с HIGH PARASITE, напротив, легко и приятно, и я всякий раз (впервые в жизни) жду выхода к микрофону. Раньше такого не бывало никогда».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 144
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Aaron Stainthorpe: «В HIGH PARASITE ощущаю себя на десять лет моложе»
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Комментарии
думстер-бумбстер:
«ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие.» — потому и стали легендой и культом.…
Gennadius777:
Да,уже знаем. Спрашивал у Аарона на Facebook, по теме M.D.B. и H.P., он ответил что мол официально я не ушёл из M.D.B. Видел в нэте реклама концерта M.D.B. 5 июля,но на вокале Микко из …
jurgis:
Anastasiya написал(а):
очень модная группа, с мультимиллионной аудиторией
благодарю, успокоили…
Anastasiya:
jurgis написал(а):
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной
Ну, как минимум Falling in Reverse — �…
ИИ:
«There’s no established connection between Astennu and alcohol consumption within the context of Dimmu Borgir or his other musical projects»…
Lumsk:
Знаю Астенну лично с 1995 года, отличный человек, мужик убежденный трезвенник, примерный семьянин, жертвует на благотворительность и занимается спортом, а вы тут всё …
jurgis:
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной…
Алекса:
Вилле Вало охуенный, вы че))) ну по крайнее мере был лет 10-15 назад, увы возраст никого не красит, ну точно не его.…
Necrobutcher борзый:
Euronymous написал(а):
пруфы акта в студию
Вот в студии акты и требуй, а «пруфы» — у следствия в судопроизводстве.
Я блэк метал легенда: для черни уже создал чер�…
Дед Аким:
Щедевр, у девчонки потрясающе сильный голос и энергетика, прислушайтесь, начиная с 2:40 минут песни звучит настоящий церковный колокол и гитарное соло, очень сильна�…
Konstantin:
Я с ним провел много времени. и знаю как развивались события изнутри. я с ним много беседовал на эту тему, Нагаш беседовал, но были только сплошные обещания и очередн…
Тварь:
Ну… в каком-то смысле Шмир прав. На деньги маска можно было бы придумать лекарство от рака по многим типам. вместо того, чтобы спонсировать такое говно, как трапм, хе…
Дед Аким:
Ребята, не пропустите шедевр, произведение реально шикарное и клип…
Да,уже знаем. Спрашивал у Аарона на Facebook, по теме M.D.B. и H.P., он ответил что мол официально я не ушёл из M.D.B. Видел в нэте реклама концерта M.D.B. 5 июля,но на вокале Микко из Swallow the sun. А High Parasite с Аароном гастролируют на всю мощь. На ютубе есть много лайвов, есть полное выступление в Литве с дебютным альбомом и двумя новыми синглами.
«ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие.» — потому и стали легендой и культом.