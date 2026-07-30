Aaron Stainthorpe создал трибьют-группу MY DYING BRIDE

Aaron Stainthorpe создал трибьют-группу MY DYING BRIDEБлог
Aaron Stainthorpe, который, описывая свое расставание с MY DYING BRIDE в том числе и тем, что, цитирую, «песни группы эмоционально тяжелые, давящие. Меня они буквально изматывали», вместе с бывшими членами MDB Calvin Robertshaw (гитара), Ade Jackson (бас) и Rick Miah (барабаны) и еще тремя новыми музыкантами основали проект TOWARDS THE SINISTER, который будет играть не концертах четыре первых альбома MY DYING BRIDE. Что, учитывая их озорной и радостный характер, выглядит совершенно логично.
Аарон: «Я не видел этих ребят лет десять, хотя живут они совсем недалеко. После того, как MY DYING BRIDE выпустили заявление о моем «увольнении», они словно вышли из тени и очень меня поддержали. Это было невероятно приятно.
Потом предложили встретиться, выпить по пиву и вспомнить старые времена. Мы собрались в пабе. К компании присоединились наш бывший скрипач Martin Powell, а еще Dave Pybus, который когда-то играл в ANATHEMA и работал в Peaceville Records. Отлично посидели, от души наговорились. Было очень весело. Это случилось в октябре прошлого года.
О воссоединении тогда речи не было. Мы просто вспоминали прошлое: безумные истории, фестивали, концерты, где напивались, где падали лицом в грязь… После чего, конечно, принялись жаловаться друг другу на больные колени и прочие возрастные радости. Сфоткались вместе, я выложил картинку в соцсети — и народ сразу начал строить догадки. А потом и мы сами задумались.
Собрались снова, выпили еще по паре кружек. И не то что придумали играть снова — Интернет как будто придумал это за нас. Мы долго все взвешивали: получится ли? И главное — хотим ли мы этого? Рик буквально рвался обратно за ударную установку — было видно, как ему этого не хватало.
Да и вообще… Не надо забывать, что именно мы, еще совсем пацанами, написали ранние альбомы MY DYING BRIDE, As The Flower Withers, Turn Loose The Swans, The Angel And The Dark River, Like Gods Of The Sun… Мы сочинили эти песни. И в какой-то момент решили: «Да, пора снова играть эту музыку».»
Иными словами — повторять путь, успешно проделываемый в последние годы братьями Кавалера. Уже анонсированы выступления TOWARDS THE SINISTER на европейских фестах — потом ожидаем перезаписи, переиздания и прочее-прочее.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 810
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Aaron Stainthorpe создал трибьют-группу MY DYING BRIDE
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Комментарии
Ігор:
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.…
Gennadius777:
Я тоже фэн брайдов с 90-х. Эту новость впервые увидел в инсте. А до этого на Fb было фото Аарона и старой компании по группе в пабе. Вот парни и додумались. Я вот тоже Аар�…
atr:
Видел их вживую на Брутал ассолте в 2019 примерно где-то в 11 утра. Может, такое время они получают как раз за вторичность материала, но вот звук у них выстроен просто на…
Алексей:
Кому как, но для меня это новость года!!!) уже вижу, как надирается жопа Андрюши) Бабки, не бабки, пох, 100% они будут кайфовать на сцене, ещё бы, 4 первых альбома, сказка!!! �…
Тварь:
Я эту группу, за исключением Light in the end в принципе не понимаю.…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Арона порой сложно понять. Я как олдовый фанат My Dying Bride (а именно с 90-х, с самого начала выпуска группой релизов.) не могу понять. Он ушел из MDB что-бы снова играть и пет�…
Бармалей:
Начав читать,на ум сразу же пришла Sepultura. Что имеем не храним,потерявши плачем.…
Fredguitarist:
Eum:
Вот как-раз такие период MDB 90-95 с удовольствием послушал бы живьем, раз такие терки в группе пошли. Благо Аарон все-так же рычит, аки молодой.…
Ваше Величество:
Бизнес , ничего личного . Пора бы привыкнуть к тому , что все эти пристарелые пердуны , не школьные команды , и уже давным давно играют музыку не для души , а раджи боль…
Другой Александр:
Haemoth — Black Dust
Забыл уже совсем про него. А тут спустя пятнадцать неожиданно вылез с новой лязгающей ухорезкой. Не разочаровал.…
Другой Александр:
Дед Аким написал
Никогда не любил Рэп, исключение — произведения Дельфина (великого поэта и музыканта, бравшего литературные премии), ну и произведения Эмине…
Влад:
Funebrarum, из списка Vomitory пока только зацепили, то есть альбомы которые были послушаны более одного раза. Отмечал для себя Mayhem и Azaghal на переслушать, не понял с первого р�…
Бизнес , ничего личного . Пора бы привыкнуть к тому , что все эти пристарелые пердуны , не школьные команды , и уже давным давно играют музыку не для души , а раджи большого бабла !
Вот как-раз такие период MDB 90-95 с удовольствием послушал бы живьем, раз такие терки в группе пошли. Благо Аарон все-так же рычит, аки молодой.
имеют право
Начав читать,на ум сразу же пришла Sepultura. Что имеем не храним,потерявши плачем.
Арона порой сложно понять. Я как олдовый фанат My Dying Bride (а именно с 90-х, с самого начала выпуска группой релизов.) не могу понять. Он ушел из MDB что-бы снова играть и петь эти песни? То он ударяется в какое-то готическое поп диско и говорит, что лет на 10 помолодел в своем новом проекте. Для этого не обязательно рвать жопу в High Parasite . Можно просто если устал на пару месяцев прекратить активность в группе и все это время походить на дискотеки, а потом со свежей головой вернуться в группу и продолжить дело всей своей жизни, за что фэны и любят MDB. И Арона и Энди и остальных. А то как то странно получается согласитесь. И это почему-то его не изматывает. Я в этой ситуации поддерживаю Энди. Он стабилен и не дергается во всякие диско проекты. Ждем нового релиза с новым вокалистом. AL FADER Минск Беларусь Июль 2026
Я эту группу, за исключением Light in the end в принципе не понимаю.
Кому как, но для меня это новость года!!!) уже вижу, как надирается жопа Андрюши) Бабки, не бабки, пох, 100% они будут кайфовать на сцене, ещё бы, 4 первых альбома, сказка!!! Ждём лайвов
Я тоже фэн брайдов с 90-х. Эту новость впервые увидел в инсте. А до этого на Fb было фото Аарона и старой компании по группе в пабе. Вот парни и додумались. Я вот тоже Аарона не понимаю, что мешает петь и в H.P. и в M.D.B.? Ссора из-за чего,неясно. Была надежда,что Аарон вернётся в M.D.B., но уже видимо нет. По итогу, ждём нового альбома M.D.B. с Микко на вокале, H.P. с Аароном, видео концертов T.T.S. и нового их альбома.