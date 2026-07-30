Aaron Stainthorpe создал трибьют-группу MY DYING BRIDE

Aaron Stainthorpe, который, описывая свое расставание с MY DYING BRIDE в том числе и тем, что, цитирую, «песни группы эмоционально тяжелые, давящие. Меня они буквально изматывали», вместе с бывшими членами MDB Calvin Robertshaw (гитара), Ade Jackson (бас) и Rick Miah (барабаны) и еще тремя новыми музыкантами основали проект TOWARDS THE SINISTER, который будет играть не концертах четыре первых альбома MY DYING BRIDE. Что, учитывая их озорной и радостный характер, выглядит совершенно логично.

Аарон: «Я не видел этих ребят лет десять, хотя живут они совсем недалеко. После того, как MY DYING BRIDE выпустили заявление о моем «увольнении», они словно вышли из тени и очень меня поддержали. Это было невероятно приятно.

Потом предложили встретиться, выпить по пиву и вспомнить старые времена. Мы собрались в пабе. К компании присоединились наш бывший скрипач Martin Powell, а еще Dave Pybus, который когда-то играл в ANATHEMA и работал в Peaceville Records. Отлично посидели, от души наговорились. Было очень весело. Это случилось в октябре прошлого года.

О воссоединении тогда речи не было. Мы просто вспоминали прошлое: безумные истории, фестивали, концерты, где напивались, где падали лицом в грязь… После чего, конечно, принялись жаловаться друг другу на больные колени и прочие возрастные радости. Сфоткались вместе, я выложил картинку в соцсети — и народ сразу начал строить догадки. А потом и мы сами задумались.

Собрались снова, выпили еще по паре кружек. И не то что придумали играть снова — Интернет как будто придумал это за нас. Мы долго все взвешивали: получится ли? И главное — хотим ли мы этого? Рик буквально рвался обратно за ударную установку — было видно, как ему этого не хватало.

Да и вообще… Не надо забывать, что именно мы, еще совсем пацанами, написали ранние альбомы MY DYING BRIDE, As The Flower Withers, Turn Loose The Swans, The Angel And The Dark River, Like Gods Of The Sun… Мы сочинили эти песни. И в какой-то момент решили: «Да, пора снова играть эту музыку».»

Иными словами — повторять путь, успешно проделываемый в последние годы братьями Кавалера. Уже анонсированы выступления TOWARDS THE SINISTER на европейских фестах — потом ожидаем перезаписи, переиздания и прочее-прочее.

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